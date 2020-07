Nosotros los humanos, entretejidos con historias

Logos y encarnación, la lección de Hipólito

por Benjamin Bevc

(comunicazione.va).- Las infinitas posibilidades que ofrece el entrelazado de los hilos de trama y urdimbre en el telar significan que en la imaginación colectiva de los antiguos, el tejido se identificaba con caminos de vida individuales y colectivos. Numerosas metáforas surgieron de esta identificación, como «tejer una relación», «tejer una conversación», «tejer una conspiración», «desentrañar la madeja».

Pero todavía hay otras metáforas, más relacionadas con nuestra actividad reflexiva y discursiva, como «pensamientos enredados», «el hilo del discurso», «tirando de los hilos», «rompiendo el hilo del razonamiento», «tejiendo los hilos de un historia »,« tejiendo una historia ». Incluso una palabra tan insospechada como «texto» proviene del verbo «tessere».

Por lo tanto, podemos concluir que el discurso humano, su narración está impregnada por la metáfora textil. Nos permite expresar el carácter entrelazado, a menudo impredecible y tortuoso, pero unitario de nuestra existencia. En otras palabras, la metáfora textil nos permite retratar la naturaleza dinámica de nuestra vida que busca su unidad tejiendo una historia.

Este hecho también fue destacado por el Papa Francisco en el reciente Mensaje para el Día Mundial de las Comunicaciones Sociales: «El hombre es un ser narrador porque es un ser en progreso, que se descubre y se enriquece en las tramas de sus días».

Sin embargo, el hombre no es el único ser narrativo. Según las palabras del pontífice, la Biblia también nos presenta a Dios como «creador y al mismo tiempo narrador»; también habla del divino Lògos, es decir, del «Narrador por excelencia», que se ha convertido en una narración. De hecho, el prólogo de Johannine dice: «Nadie ha visto nunca a Dios. El Hijo unigénito, que es Dios y está en el seno del Padre, es el que le dijo ( exeghésato ) ». Aunque la Biblia CEI traduce «lo reveló», debe admitirse que el verbo exeghéomai más que el campo semántico de la revelación pertenece al de explicación, interpretación y narrativa. Girolamo di Stridone era muy consciente de esto cuando tradujo exeghésato con ennaravit. Con razón, por lo tanto, el Papa Francisco destaca que la vida de Jesucristo es una «exégesis» del Dios invisible. Evidentemente, este hecho también está plagado de consecuencias para nuestra vida. De una manera completamente original, el pontífice, siempre recurriendo a la metáfora textil, solo hace una explícita: «Dios se ha entretejido personalmente en nuestra humanidad, dándonos así una nueva forma de tejer nuestras historias».

Este entrelazamiento divino en la humanidad está magníficamente organizado por Hipólito, un escritor oriental poco conocido pero siempre sugerente. Activo entre finales del siglo II y principios del siglo III, Ippolito fue autor de varias obras exegéticas, así como del tratado Contra Noeto . En la obra Sull’Anticristo presentó toda la economía del ahorro, operada por la Palabra, utilizando la metáfora textil y en particular la imagen del telar. Pero le dejamos la palabra al mismo Hipólito: «El Lògos de Dios, que estaba desprovisto de carne, vestía la carne santa por la santa Virgen, como la lleva un novio, terminando de tejerla en la pasión en la cruz, de modo que, al reconciliar nuestro cuerpo mortal por su poder, y al mezclar lo corruptible con lo incorruptible y lo débil con lo fuerte, salvaría al hombre que había ido a la perdición. El telar del Señor es, por lo tanto, la pasión que tuvo lugar en la cruz, la urdimbre en ella el poder del Espíritu Santo, la trama de la carne santa tejida en el Espíritu, el hilo de la gracia que a través del amor de Cristo une y une a ambos haciéndolo una cosa, los transbordadores de Lògos, El Anticristo , Florencia, 1987, editado y traducido por Enrico Norelli).

En la tradición bíblico-patrística, el símbolo del vestido que representa el punto inicial y final de la reflexión hippolítica evoca identidad, dignidad y condición. Llevar la «carne santa» del lado de Lògos significa, por lo tanto, la asunción de la humanidad. Para salvar al hombre, el divino, inmortal, incorruptible y fuerte Lògos se reconcilia con lo que es humano, mortal, corruptible y frágil. Esta mezcla, sin embargo, no sólo se llevará a cabo en el principio, en un contexto de amor como el de seno de la Virgen, sino en toda su humana parusía : el Logos sigue tejiendo su vestido de bodas hasta que, en la hora de la cruz, no lo hace se entrelaza totalmente en la humanidad, siempre que no se «empape de sangre» ( Apocalipsis 19, 13).

Con la alegoría del telar que sigue inmediatamente, Ippolito extiende, desarrolla y profundiza el tema del tejido. En el centro de atención está ahora la estructura personal de Cristo, es decir, su humanidad divina que, tejida a lo largo de la historia del Antiguo Testamento, se completa con pasión en la cruz.

El rico y profundo simbolismo del marco podría entenderse a la luz del doble significado de la palabra histós , que puede designar tanto el mástil del barco como el mástil del marco y, por extensión, el marco mismo: en ambos casos, la forma El poste vertical se refiere al del árbol de la cruz. En cuanto al vestido, tejido en el telar de la cruz, es la humanidad de Cristo la que abarca y conduce a todos los hombres a Dios. Su urdimbre es el poder del Espíritu en el que se teje el tejido, que es la carne.

El principal artesano es el propio Lògos que, como un transbordador, pasa los hilos de trama entre los de la urdimbre. Usando la imagen del hilo, Ippolito especifica que es el amor de Cristo que, en el telar de la cruz, une firmemente la urdimbre y la trama, el Espíritu y la carne. El amor de Cristo es esa fuerza que, como se mencionó anteriormente, puede unir firme e indisolublemente lo divino y lo humano, lo inmortal y lo mortal, lo incorruptible y lo corruptible. De esta manera, en la carne de Cristo, impregnada por el Espíritu, se abre una perspectiva, de hecho, una promesa sin precedentes para toda la descendencia de Adán: tocada por el amor de Cristo, cada carne humana puede alcanzar su espiritualización completa, es decir, su deificación.

A principios del siglo III, la metáfora textil permitió a Hipólito representar plásticamente el misterio de nuestra redención en Cristo; en nuestros días, el obispo de Roma en su Mensaje para el día mundial de las comunicaciones sociales todavía usa la misma metáfora para subrayar la importancia de la historia.

Por el entrelazamiento de sus palabras, está claro que no podemos prescindir de la metáfora textil. Ippolito y Francesco nos enseñan, cada uno a su manera, cómo hacer que fructifique y nos invitan, aunque indirectamente, a usarlo también.

(De L’Osservatore Romano, jueves 23 de julio de 2020)