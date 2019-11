Obispo de EE.UU. propone “no usar demasiado” las redes sociales

(romereports.com).-Se llama Robert Reed y es obispo auxiliar de Boston. Preside CatholicTV, la estación católica de televisión más antigua del mundo, que ahora cumple 65 años.

El obispo recuerda cómo han cambiado los medios de comunicación en estos años, y dice que los católicos deben estar en las redes sociales.

MONS. ROBERT REED

Obispo auxiliar, Diócesis de Boston

“Cada vez más personas, incluso personas mayores, están presentes en las redes sociales. Si no estamos en esas pantallas, estamos perdiendo una gran oportunidad. Gran parte de las conversaciones se llevan a cabo allí. ¿Y qué pasa si no participamos? No estamos haciendo nuestro trabajo”.

El problema es que las redes sociales a veces se convierten en campo de batalla de personas que lanzan “guerras”. Y en lugar de difundir un mensaje de esperanza, golpean al que está del otro lado de la pantalla.

Como el obispo Reed es muy activo en Twitter, propone responder con el silencio para detener la espiral del odio.

MONS. ROBERT REED

Obispo auxiliar, Diócesis de Boston

“Te quedas callado y eso significa que la conversación ha terminado. Silencio. Otras veces puedes llevar la conversación de vuelta al plano de la fe, a la relación con Jesús, a cómo eso se incorpora a la vida diaria… Tenemos que ser conscientes de la forma en que actuamos, ya sea a través de una computadora, un iPhone o en persona.”

Propone apostar por la fuerza real del contacto “cara a cara” y de la «cultura del encuentro», como suele decir el Papa Francisco.

MONS. ROBERT REED

Obispo auxiliar, Diócesis de Boston

“Necesitamos encontrarnos el uno al otro, mirarnos a los ojos, escucharnos. Necesitamos ser respetuosos. Incluso cuando una conversación nos pongan en aprietos… Esto se aplica tanto a encuentros “cara a cara” como a encuentros en las redes sociales: El respeto, la cortesía, la comprensión, el perdón y la capacidad de dar testimonio de la propia fe, en obras y en palabras».

Su lema para las redes sociales es «no las uses demasiado». Dice que de esta manera puedes compartir mejor la vida con las personas que tienes cerca. Y ser también una mejor persona en Internet.