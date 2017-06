L’Osservatore Romano en español visto desde su directora Silvina Pérez

Silvina Perez, jefe de la edición española de L’Osservatore Romano, de nacionalidad argentina y residente en Italia, partició del

Conversatorio RIIAL “La información religiosa, ¿hacia dónde vamos?”. A continuación presentamos las ideas centrales de su conferencia.

La directora de la edición semanal en español de L’Osservatore Romano (en adelante OR), Silvina Pérez, sintetizó un elemento común de la postura de los participantes del Conversatorio RIIAL, es decir “la información religiosa en estos momentos necesita de periodismo especializado”. Ella explicó que en el caso del OR, siendo el periódico del Papa, es lógico que el sujeto periodístico sea el Papa Francisco y agregó también que él no necesita intérpretes, sus homilías o sus conferencias de prensa no precisan de un teólogo o un diccionario para aclarar lo que dice, y de hecho cuando algunos tratan de matizar, interpretar o contextualizar sus palabras, pueden haber dificultades.

El Papa no necesita intérpretes

El dato de hecho, constatado por Silvina Pérez, es que el estilo de comunicación del Papa Francisco, se ha abierto espacio en la información por sí solo, si bien es cierto que en muchos medios laicos o comerciales, no existen periodistas especializados, es un hecho que el Papa es noticia.

Existen algunos temas novedosos que el Papa ha introducido en la comunicación religiosa y en particular en la comunicación Vaticana. Los que trabajan en la Santa Sede y los que siguen las actividades del Santo Padre, comienzan su jornada con la homilía diaria de Santa Marta, que es muy novedosa desde el punto de vista de la comunicación, o con algunas entrevistas personales sin guiones o acuerdos previos, todo esto tiene una repercusión en el OR y ha planteado nuevos desafíos para abordar el nuevo “estilo” de presentar los contenidos.

Silvia Pérez ha querido subrayar que el mismo Papa tiene una repercusión importante e inusitada, pensemos en los títulos de las homilías de las misas diarias de Santa Marta: los vemos en España, Estados Unidos o América Latina. Esto también se refleja en las reseñas de prensa porque las actividades del Papa y de la Santa Sede vienen seguidas de una manera que en el pasado no existía. Para la directora del periódico de la Santa Sede, en su versión española, los elementos que han desencadenado este cambio son la coherencia y la autenticidad del Papa.

Por otra parte, la edición española del OR intenta transmitir el importante impulso y visión de los latinos en la Iglesia, debido a los datos estadísticos y sobretodo porque el Papa, en este momento, viene de América Latina y habla español, en circunstancias muy especiales y que dan un nuevo significado a este idioma.

Más allá de los aspectos pastorales y eclesiales, el OR también sigue de cerca las actividades del Papa y de la Santa Sede, traduciendo una de las ideas principales de este pontificado: la relación entre las personas y la cultura del encuentro.

Así nació, por ejemplo, la versión Argentina del OR, y seguirá con otros sectores como la versión para Panamá destinada a toda Centroamérica.

Viejos formatos como el papel con nuevos contenidos

Finalmente, Silvina Pérez explicó que existe una gran demanda de sinergia de los medios de comunicación que llevan adelante la información religiosa y de seguirlos ampliamente en todos los nuevos formatos emergentes gracias a internet, sin embargo – aclara – que se sigue notando la necesidad del papel como protagonista de los grandes resúmenes o editoriales, donde se encuentran ideas más exhaustivas a cerca del Papa, “al menos así lo demanda América Latina” afirma, donde además de las redes sociales y la web todavía existen formas de comunicación comunitaria y local, que necesitan viejos formatos como el papel con nuevos contenidos .