¿Qué páginas web informan bien sobre el Papa?

Resulta cada vez más abundante la información distorsionada que se difunde prácticamente a diario sobre el Papa Francisco a través de algunos medios de comunicación. Por supuesto, no en todos, porque numerosos medios realizan una labor admirable, objetiva y positiva de difusión de la Voz del Sucesor de Pedro.

(Signis, México).-Pero no deja de ser sorprendente la grave desorientación que están causando esas falsas noticias, frases o supuestas declaraciones del Santo Padre que nunca dijo ni pronunció, no sólo me refiero a los lectores en general, sino dentro del ambiente de los mismos católicos, incluso entre quiénes son fervientes y practicantes.

Con frecuencia, esas personas preguntan: “Oye, ¿es verdad que el Papa ya permitió el aborto?”; “¿Es cierto que el Papa es comunista?”; “Dicen que el Santo Padre ya autorizó los matrimonios homosexuales, ¿es verdad?”; “Se afirma que Francisco es el ‘Anti-Papa’, ¿eso es cierto?”, etc.

Ante esa confusión informativa, recomiendo las siguientes páginas web:

1) Para saber lo que el Papa exactamente afirmó (y que nunca dijo, o al menos, no con ese matiz) lo mejor es ir a las fuentes. El boletín de prensa diario de la Santa Sede, recoge las palabras del Romano Pontífice. Los contenidos se publican primero en italiano y luego en las otras lenguas, entre ellas, español e inglés. Este portal se llama: http://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino.html

2) Similar al boletín es una nueva newsletter de http://www.vaticannews.va/es.html Está en español y en la parte de abajo de ese portal se ofrece la opción de suscribirse.

3) Un boletín de información sereno y equilibrado es: https://es.zenit.org/ (en español).

4) En inglés hay un órgano informativo profesional y generalmente bien orientado: https://cruxnow.com/

5) El blog http://www.iglesiaendirecto.com/ ofrece materiales de documentación interesantes para un lector que busca darle el contexto adecuado a las noticias.

6) Es también recomendable la página web: www.romereports.com que brinda videos e información escrita del día a día de la actividad pastoral del Santo Padre.

7) www.aciprensa.com ofrece información de gran actualidad sobre la Iglesia católica en Roma, México, el resto de los países de América Latina, así como del mundo entero. Sale al paso en muchos temas de debate eclesiales o morales.

8) Un contenido valioso presenta el portal www.comcatolicos.org elaborado por comunicadores católicos de nuestro país.

Considero que una labor importante de los católicos es dar a conocer a los familiares, colegas y amistades, páginas web con estas características, que no sólo informan, sino que forman criterio y ofrecen documentación segura, confiable y acertada sobre temas que son claves en la vida de la Iglesia y en la actividad pastoral del Romano Pontífice.