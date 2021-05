Papa Francisco: la política debe aspirar siempre a la unidad y la armonía

(asianews.it).- En el encuentro con «Scholas Occurrentes», Francesco se contactó con los jóvenes de Valencia, España, reunidos en el estadio de Levante, con las nuevas sedes de Scholas en Washington y Sydney, y en Argentina con los jóvenes que participan en el programa de prevención de adicciones en la región de El Impenetrable, provincia del Chaco.

Ciudad del Vaticano (AsiaNews) – Las «opiniones diferentes» son «la clave en la política» que debe aspirar siempre a «la unidad y la armonía». Así le respondió el Papa Francisco a un joven que le preguntó cómo pueden los jóvenes cambiar la política durante el encuentro – en parte presencial y en parte en streaming – con Scholas Occurrentes de todo el mundo. En el Palacio San Calixto de Roma participaron en el encuentro con Francisco, entre otras, las Primeras Damas de ALMA (Alianza de esposas de jefes de Estado y representantes), Fabiola Yañez de Argentina (en la foto con el Papa), Michele Bolsonaro de Brasil, Cecilia More de Chile, Ana García de Hernández de Honduras, Yazmín Colón de Cortizo de Panamá y Raquel Arbaje de Abinader de República Dominicana. Las Primeras Damas confirmaron su compromiso de seguir promoviendo el trabajo de los jóvenes de Scholas en el mundo.

Fundada en Buenos Ares por iniciativa del entonces arzobispo Jorge Bergoglio, Scholas Occurrentes es una organización internacional de derecho pontificio presente en 190 países que propone una cultura del encuentro a más de un millón de niños y jóvenes. En este sentido fueron significativas las palabras de una docente italiana, Stefania Macaluso, que agradeció la «experiencia de formación», gracias a la cual, en un momento difícil, fue posible «activar las energías vitales en los alumnos» y «repensarnos, nosotros los profesores, como artesanos de la paz con ingenio y audacia”.

En streaming, el Papa se conectó con los jóvenes de Valencia, España, reunidos en el estadio de Levante, con la nueva sede de Scholas en Washington y Sydney, y en Argentina con los jóvenes que participan en el programa de prevención de adicciones que lleva a cabo Scholas en la zona de El Impenetrable, provincia del Chaco. El equipo de educadores de Scholas se ha trasladado al lugar de manera permanente para estar cerca de los jóvenes y acompañar las actividades que incluye el programa.

Con respecto a la política, Francisco dijo: «El test de la política es la guerra, la prueba de la honorabilidad de una nación para mí es: ¿Fabricas armas? ¿Fomentas las guerras? ¿Construyes tu riqueza vendiendo armas para que otros se maten? Así podemos saber si una nación es moralmente sana”. “A mí también – añadió – lo digo con sinceridad, me duele el corazón cuando veo sacerdotes que bendicen armas. Los instrumentos de muerte no se bendicen”.

“El amor es político, vale decir que es social, para todos. Y cuando falta esa universalidad del amor, la política cae, se enferma o se vuelve mala. Cuando me hablan sobre la situación política en el mundo, yo digo: miren cuando hay guerras, hay una derrota de la política», relató e invitó al diálogo, porque» las opiniones diferentes” son «la clave en la política», que debe aspirar siempre a la «unidad y armonía».

“Los parlamentos son fundamentales, porque allí se elaboran las cosas, pero siempre teniendo en cuenta que la unidad es superior al conflicto. La política no es una llegada, ¡no! Es un camino, es poner en marcha procesos … La desconfianza en la política nace porque se la confunde con un negocio: ‘Necesito esto, cuánto me da, cuánto no me da’. La política es caminar, aunque el político se queme en el camino, lo importante es seguir adelante”.

Al final del encuentro, los educadores de Scholas de todo el mundo agradecieron al Papa Francisco su testimonio y su confianza, y le entregaron el libro «Qué te pa», (¿Qué te pasó?), que expresa con claridad el resultado de las experiencias vividas por los jóvenes participantes de los cinco continentes. En las distintas conexiones y momentos también participaron, entre otras autoridades civiles y eclesiásticas, las embajadoras ante la Santa Sede de Argentina, María Fernanda Silva; de Australia, Chiara Poro y de España, Carmen de la Peña. El encuentro estuvo acompañado personalmente por el cardenal Carlos Aguiar Retes, arzobispo primado de México, por el cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española, monseñor Lucio Ruiz, secretario del Dicasterio para la Comunicación, monseñor Marcelo Sánchez Sorondo, canciller de la Pontificia Academia de Ciencias y los ministros italianos de Educación Pública Patrizio Bianchi y de Salud Roberto Speranza.

