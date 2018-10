Que la comunicación sirva para unir y no dividir, dice el Papa Francisco

El Pre­fec­to del Di­cas­te­rio para la Co­mu­ni­ca­ción de la San­ta Sede re­fle­xio­na so­bre el tema de la pró­xi­ma Jor­na­da para las Co­mu­ni­ca­cio­nes So­cia­les: “So­mos miem­bros de un mis­mo cuer­po” (Ef 4,25). De la com­mu­nity a las co­mu­ni­da­des”, pu­bli­ca­do este sá­ba­do 29 de sep­tiem­bre.

(vaticannews.va).-Hablar a la per­so­na toda en­te­ra para vi­vir la di­men­sión de la co­mu­ni­dad, in­clu­so en los tiem­pos de las Re­des So­cia­les. Es cuan­to sub­ra­ya Pao­lo Ruf­fi­ni, Pre­fec­to del Di­cas­te­rio para la Co­mu­ni­ca­ción de la San­ta Sede, co­men­tan­do con Va­ti­can News y Ra­dio Va­ti­cano, el tema ele­gi­do por el Papa para la pró­xi­ma Jor­na­da de las Co­mu­ni­ca­cio­nes So­cia­les: “So­mos miem­bros de un mis­mo cuer­po” (Ef 4,25). De la com­mu­nity a las co­mu­ni­da­des”, pu­bli­ca­do hoy. Ruf­fi­ni en­fa­ti­za el diá­lo­go y el en­cuen­tro para su­perar el vi­rus de la co­mu­ni­ca­ción nar­ci­sis­ta y au­tó­no­ma, que di­vi­de en lu­gar de re­con­ci­liar.

El papa Fran­cis­co pone a la co­mu­ni­dad, y por lo tan­to a la per­so­na y la re­la­ción, al cen­tro del Men­sa­je para las Co­mu­ni­ca­cio­nes So­cia­les de 2019. ¿Qué re­fle­xio­nes tie­ne so­bre este tema?

– Creo que con de­ma­sia­da fre­cuen­cia no ha­bla­mos tan­to a la per­so­na en su to­ta­li­dad, sino sólo a una par­te de ella. Ha­bla­mos a su mie­do. O qui­zás a su emo­ción. Y ol­vi­da­mos lo que nos hace úni­cos e in­di­vi­si­bles. Con de­ma­sia­da fre­cuen­cia di­vi­di­mos el in­te­lec­to del co­ra­zón y del alma. Y este es el vi­rus de lo que Fran­cis­co ha lla­ma­do “car­dios­cle­ro­sis”. El co­ra­zón se en­du­re­ce. Y no nos da­mos cuen­ta de que – pen­san­do en esta ma­ne­ra de de­fen­der­nos de los de­más, en el mie­do a ser con­ta­mi­na­dos – nos se­pa­ra­mos de no­so­tros mis­mos y per­de­mos o co­rre­mos el ries­go de per­der la par­te más be­lla de nues­tra na­tu­ra­le­za, que se nu­tre de la be­lle­za del en­cuen­tro, del diá­lo­go, de la re­la­ción, del com­par­tir, de la co­mu­nión en­tre no­so­tros y con Dios.

Por lo tan­to, ¿el ries­go que hay que evi­tar es en­ce­rrar­se en uno mis­mo?

– El ries­go de nues­tro tiem­po es el de cons­truir tri­bus en lu­gar de co­mu­ni­da­des. Tri­bus ba­sa­das en la ex­clu­sión del otro. Es ne­ce­sa­rio – creo – reac­cio­nar ante esta de­ri­va nar­ci­sis­ta que, al con­cen­trar la mi­ra­da y el amor sólo en no­so­tros mis­mos, di­vi­de el mun­do en dos: no­so­tros y los de­más. Es esto lo que nos im­pi­de ver en el otro a un her­mano, a un hijo de Dios, y a Dios. De­be­mos rom­per este “he­chi­zo” y vol­ver a sen­tir­nos una cosa sola. Como dice San Pa­blo: “Miem­bros de un mis­mo cuer­po”.

Co­mu­ni­da­des y com­mu­nity. Una vez más Fran­cis­co pres­ta aten­ción al mun­do de las Re­des So­cia­les don­de está pre­sen­te per­so­nal­men­te. ¿Qué es, en su opi­nión, lo que el Papa está dan­do como con­tri­bu­ción ori­gi­nal a los ha­bi­tan­tes del “con­ti­nen­te di­gi­tal”?

– Las Re­des So­cia­les han trans­for­ma­do la so­cie­dad de la co­mu­ni­ca­ción en una so­cie­dad de la con­ver­sa­ción. Son el lu­gar don­de se for­man nues­tras iden­ti­da­des, es­pe­cial­men­te las de los más jó­ve­nes. La con­ver­sa­ción pue­de cons­truir re­la­cio­nes reales, her­mo­sas y só­li­das. O tam­bién, ali­men­tar­se del odio, del me­ca­nis­mo del enemi­go-ami­go, y cuan­do esto su­ce­de no exis­te una re­la­ción real; el ries­go es caer de es­pal­das con­ven­ci­dos de que es­ta­mos avan­zan­do. La pre­sen­cia so­cial del Papa ofre­ce una al­ter­na­ti­va, un pun­to de vis­ta di­fe­ren­te. De al­gu­na ma­ne­ra – creo po­der de­cir­lo – se re­la­cio­na con la raíz fran­cis­ca­na de su pon­ti­fi­ca­do. De­vuel­ve a la Red su más be­llo sig­ni­fi­ca­do. ¡No algo que te atra­pa, sino algo que te li­be­ra, y que te hace un ins­tru­men­to de li­ber­tad! La co­mu­nión es el me­jor an­tí­do­to con­tra todo lo que es fal­so. Re­cuer­do la Ora­ción Sim­ple de San Fran­cis­co de Asís: “Se­ñor, haz­me ins­tru­men­to de tu paz; don­de haya odio, pon­ga yo el amor; don­de haya ofen­sa, pon­ga yo el per­dón”.

Para los jó­ve­nes, para quie­nes está de­di­ca­do el Sí­no­do que está a pun­to de co­men­zar, es muy im­por­tan­te per­te­ne­cer a una co­mu­ni­dad. Y esto tam­bién es cier­to en las Re­des So­cia­les. ¿Cómo pue­de la co­mu­ni­ca­ción ayu­dar a res­pon­der a esta exi­gen­cia?

– Los jó­ve­nes bus­can la co­mu­ni­dad pre­ci­sa­men­te por­que to­da­vía no han per­di­do la ne­ce­si­dad de re­la­ción, de en­cuen­tro, de diá­lo­go. Sus co­ra­zo­nes aún no se han en­du­re­ci­do. La Red que bus­can es una red de per­so­nas, no de ca­bles, como dijo el papa Fran­cis­co. Pero si la Red que en­cuen­tran es un sus­ti­tu­to de la red que li­be­ran, si la com­mu­nity en la que se en­cuen­tran se basa en la en­vi­dia, en el re­sen­ti­mien­to, es­ta­mos des­tru­yen­do su fu­tu­ro y el nues­tro.

¿En su opi­nión, cómo de­be­rían ser las co­mu­ni­da­des de Re­des So­cia­les?

– Las co­mu­ni­da­des en las re­des so­cia­les de­ben cons­truir­se so­bre la base de una au­tén­ti­ca y ver­da­de­ra re­la­ción en­tre las per­so­nas, to­das ellas en su con­jun­to, aun­que vi­van en la di­men­sión in­cor­pó­rea de lo di­gi­tal, que es real y no vir­tual. Por eso es tan im­por­tan­te pa­sar de la com­mu­nity ba­sa­da en re­la­cio­nes fal­sas, en una fal­sa re­pre­sen­ta­ción de la reali­dad, en fal­sas amis­ta­des que se pue­den bo­rrar con un clic, a la be­lle­za – y tam­bién al es­fuer­zo – de la ver­dad y el en­cuen­tro. La co­mu­nión es el me­jor guar­dián de la ver­dad. Los jó­ve­nes bus­can la li­ber­tad. Pero sólo la ver­dad nos hace li­bres.