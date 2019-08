Paróquia virtual: intenções de oração podem ser solicitadas por rede social na Itália

A iniciativa é da diocese de Livorno através da sua página no Facebook. Os fiéis podem enviar o pedido ao “Mosteiro Invísivel” que será dirigido ao Instituto religioso das Carmelitas Descalças de Antignano.

(www.vaticannews.va/pt).-A diocese de Livorno, cidade toscana na Itália, há cerca de um ano oferece a possibilidade dos fiéis enviarem pedidos de oração por todas as situações de sofrimento e de dificuldade. A iniciativa da paróquia virtual ganhou até um nome: “Mosteiro Invisível”, pois as intenções são enviadas à Ordem Religiosa das Carmelitas Descalças de Antignano (Livorno).

As intenções de oração podem ser solicitadas pelo próprio perfil da diocese no Facebook (basta procurar “Diocesi Livorno” ou “Parrocchia virtuale della diocese di Livorno”, em língua italiana). Os pedidos, porém, também podem ser enviados através de mensagens privadas. A iniciativa tem chamado muito a atenção dos fiéis que se encontram em situações difíceis e precisam de oração e proximidade espiritual.

As freiras do Mosteiro, segundo a diocese, periodicamente recebem com muito prazer as intenções e rezam para todos que solicitam. Através da superiora, a Irmã Gabriella, as freiras se comprometem de orar incessantemente por todos os pedidos enviados e encaminhados diretamente a elas.

Curson online e gratuito sobre amor conjugal

Com as novas mídias, a diocese também inova ao oferecer um curso online e gratuito via Skype sobre o amor conjugal. O percurso foi oferecido no primeiro semestre deste ano, através de cinco encontros virtuais, dirigido a casais de namorados ou casados interessados no crescimento espiritual e em compreender de maneira mais profunda o desenho de Deus sobre o homem, a mulher e a família.