PASCOM Brasil: Uma comunicação pastoral em rede de Coordenação Nacional realiza primeira reunião com a presidência do CEPAC

(pascombrasil.com.br ).- Com o objetivo de pensar, discutir e promover ações que contribuam para o desenvolvimento da comunicação pastoral na Igreja do Brasil, a Coordenação Nacional da Pastoral da Comunicação – Pascom esteve reunida de 16 a 18/7, em Goiânia.

Dos 18 regionais da CNBB, 11 estiveram representadas pelos seus coordenadores. Esta foi a primeira reunião da coordenação com o presidente da Comissão Episcopal para a Comunicação – CEPAC, Dom Joaquim Mol, que apresentou a nova estrutura desta comissão, da qual passam a fazer parte o padre Tiago José Sibula da Silva, que esteve presente no encontro, e a jornalista Manuela de Oliveira Castro, como assessores nacionais, além dos bispos Edilson Soares Nobre e Neri José Tondello.

Dom Mol lembrou as atribuições da CEPAC como animador e articulador de projetos estratégicos nos regionais da CNBB, missão que se concretiza, também, no trabalho da produção, na formação, espiritualidade e articulação dos agentes da Pascom.

O Coordenador Nacional da Pascom, Marcus Tullius, conduziu os trabalhos da reunião, sendo o regimento da Pascom um dos temas mais importantes tratado nos dois primeiros dias. A elaboração do documento, contou com a colaboração e contribuições de todos os presentes.

Na quinta-feira (18/7), pela manhã, o grupo recebeu, também, os bispos referenciais para a comunicação dos regionais, oportunidade em que cada regional apresentou as ações comunicacionais que estão realizando. Porém, o destaque ficou para os rumos dos eventos nacionais, Muticom e Encontro Nacional da Pascom. A proposta é que estes eventos tenham periodicidade de quatro anos, que resultaria em um intervalo de dois anos de um para outro e não mais anual, como vem ocorrendo. O novo formato deverá suprimir as dificuldades encontradas pelos regionais para uma participação mais expressiva. A definição do formato destes encontros será definida pela CEPAC.

Os trabalhos da quinta-feira, iniciaram com a celebração eucarística, presidida por Dom Edilson, concelebrada por Dom Mol, bispos e padres presentes na reunião.

O encontro da coordenação nacional da Pascom, desde os últimos anos, vem sendo realizado na semana dos eventos nacionais, alguns dias antes e, com a mudança da periodicidade destes eventos, passará a ser realizada, nos anos em que não houver um dos encontros nacionais, durante a assembleia geral dos bispos em Aparecida.

A pauta do encontro contou, também, com avaliação dos trabalhos realizados, apresentação dos novos coordenadores regionais, identidade visual da Pascom, o novo portal da Pascom, entre outros.

Por: Greice Pozzatto – Coordenadora do Regional Sul 3

Fotos: Ana Paula Gioia – Coordenadora do Regional Norte 1

A Igreja deve ser facilitadora da democracia e da responsabilidade social, afirma o presidente da Comissão da Comunicação da CNBB

“Queremos um evento com a participação pública da Igreja no campo da comunicação, facilitadora da democracia e da responsabilidade social, que são os temas envolvidos nessa edição.” A frase é do presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação da CNBB, Dom Joaquim Giovani Mol Guimarães, desta quinta-feira (18/7), na abertura do 11º Mutirão da Comunicação (Muticom), que segue até o dia 20 de julho, com vasta programação.



O evento reúne participantes de 22 estados e discute o tema Comunicação, Democracia e Responsabilidade Social e busca refletir sobre os caminhos e as perspectivas das relações entre a Igreja Católica, a sociedade brasileira e a cultura contemporânea, no campo da comunicação.



O secretário executivo do Muticom, padre Vítor Simão, ressaltou que “os participantes possuem muita expectativa em relação à temática da qualidade da comunicação”. Ele ainda destacou que o desejo de se comunicar bem é inerente à condição humana, “mas precisamos elevar o tom da comunicação e as pessoas têm se preocupado com isso”.

A secretária de comunicação do estado de Goiás, Valéria Torres, destacou a relevância da temática para a democracia. Segundo ela, a atualidade do tema pode auxiliar os profissionais de comunicação a exercerem a profissão com responsabilidade e competência para construir pontes com os públicos.

Programação do segundo dia



Em seu segundo dia de atividades (sexta-feira), o 11° Mutirão Brasileiro de Comunicação (Muticom 2019) começa às 7h30, no auditório Mãe da Igreja da Cidade da Comunhão, com missa presidida por Dom Joaquim Mol. Em seguida, serão promovidas conferências e Trilhas do Conhecimento.

A conferência Comunicação que nos faz pensar tem início às 9h, ministrada pelo professor Deodato Rafael Libanio. Às 14h30, será proferida a conferência Democracia: qual o futuro?, com o reitor da PUC Goiás, professor Me. Wolmir Amado. Às 17h50 começa workshop sobre a prática da comunicação institucional, dirigido pelo porta-voz dos resgates de Brumadinho, tenente Pedro Aihara, do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.

Victório Bastos e Thaíza Melgaço, acadêmicos do Curso de Jornalismo da PUC Goiás.