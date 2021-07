Pastoral da Comunicação realiza reunião on-line

O encontro foi conduzido pelos coordenadores gerais Paulo Ramicelli e Maria Tiemi, com a participação do Assistente Eclesiástico da Pascom Lapa, Padre Antonio Francisco Ribeiro Naveira

O encontro foi conduzido pelos coordenadores gerais Paulo Ramicelli e Maria Tiemi, com a participação do Assistente Eclesiástico da Pascom Lapa, Padre Antonio Francisco Ribeiro, dos coordenadores e agentes pastorais das paróquias da Região e do jornalista regional Benigno Naveira.

Paulo Ramicelli iniciou o encontro com uma oração. Em seguida, falou da importância da participação dos agentes da Pascom regional na realização do Mutirão de Comunicação 2021 (Muticom), que este ano será on-line e gratuito, entre os dias 23 e 24 de julho. As inscrições já podem ser feitas em www.muticom.com.br.

O coordenador comentou ainda sobre a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), destacando que se deve estar atento a esta legislação nas atividades de comunicação.

Entre outros assuntos abordados, falou-se sobre a etapa de escuta da Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe, a volta das missas presenciais e a continuação das transmissões das celebrações pelas redes sociais das paróquias.