Periodista desentraña la receta de Francisco para transmitir cercanía

(romereports.com).-La nueva sociedad tras el coronavirus se ha traducido en mascarillas…

…limitación de desplazamientos.

…y distanciamiento social…

Pero también ha contribuido a apreciar la importancia de las personas que nos rodean y a mejorar nuestro modo de comunicarnos.

ARY WALDIR RAMOS

Autor, “¡Sed auténticos!”

“Estamos obligados a una distancia social, y por tanto la comunicación auténtica nos permite tener los instrumentos, los anticuerpos, para acercarnos al otro y construir un mundo posible”.

El periodista colombiano Ary Waldir Ramos ha escrito “¡Sed auténticos!” un libro en el que desentraña la receta comunicativa de Francisco.

Ary Ramos vio en su trabajo la cercanía del Papa con la gente, cómo personas de todo tipo se sienten comprendidas por él. Y se preguntó cómo lo consigue.

El resultado es un texto con muchos ejemplos prácticos para aplicar en la propia vida y mejorar el modo de relacionarse con las personas.

“Este libro nace de la necesidad de encontrar en la comunicación auténticas relaciones sanas, donde las personas puedan presentarse como son, sin máscaras sociales, y esto permite que la comunicación sea de verdad un salvavidas, Un oxígeno en este momento difícil en el cual estamos viviendo como familia humana”.

La clave está en ser auténticos y buscar construir puentes con quienes tienen opiniones diferentes.

Entre los gestos paradigmáticos de este pontificado. Ary Ramos destaca la oración del Papa ante la plaza de San Pedro completamente vacía, durante las semanas más duras de pandemia.

Así Francisco mostró cercanía a quienes no podían estar allí; y consiguió no dejar solos, a quienes sentían que no tenían a nadie.