¿Qué piensa el Director de ACI Prensa sobre la información religiosa? Alejandro Bermúdez responde

Alejandro Bermúdez inició con su testimonio personal afirmando que gran parte de su vida ha sido dedicada a esta vocación periodística.



Su videoconferencia fue el pasado 31 de mayo en el marco del Conversatorio RIIAL con el tema : “La información religiosa, ¿hacia dónde vamos?”

En el encuentro virtual, de duración de una hora fue transmitido en Youtube, y participaron tres periodistas profesionales que se dedican a este tema desde distintas perspectivas y contextos. A continuación presentamos las ideas principales durante la conferencia de Alejandro Bermúdez.

Según ACI Prensa la información religiosa sobre la Iglesia Católica, tuvo un cambio radical el año 2007 cuando iniciaron los cambios globales debidos a Internet, hasta entonces ACI PRENSA preparaba un boletín impreso que tardaba entre cinco y seis días en llegar a su destino, los contenidos eran noticia solo porque los lectores no las conocían, pero carecían de actualidad, frescura e inmediatez que hoy permite la web.

El director ejecutivo de ACI Prensa indicó la caricatura de un perro que escribe en el computador con la leyenda: “lo bueno de internet es que nadie sabe que eres un perro” y esta imagen le sirvió para explicar que el trabajo periodístico bien realizado, organizado y con profesionalidad, no es diferente de otros grandes medios que disponen de grandes recursos económicos o humanos.

Internet ha servido como un elemento “igualador” para los productores de información.

Para el director de ACI Prensa, la información religiosa católica viene definida así no solo por la temática que trata, sino también por la perspectiva católica sobre los principales acontecimientos noticiosos. En efecto el tema de la “perspectiva” es importante para ACI Prensa porque todavía existen personas que consideran que la información católica es menos objetiva, sin embargo se constata que muchos medios seculares ofrecen noticias que exudan una ideología y desde ACI Prensa se tiene el cuidado que la información sea lo más objetiva posible. Según Bermúdez, las buenas prácticas de información no son frecuentes y cada vez se extrañan más, pero en todo caso subrayó que la información católica no es solo complementaria sino también alternativa.

Un ejemplo expuesto por el director ejecutivo de ACI Prensa fue una información durante los funerales de Juan Pablo II, en la que una cadena de televisión muy importante sugirió que el Papa Juan Pablo II había contemplado la idea de renunciar a su pontificado – algo que hoy no es un tabú –, esa noticia tuvo mucho eco debido a la difusión de otros medios seculares que reproducían la información como verdadera.

Sin embargo, ACI Prensa se dio cuenta que se trataba de una mala traducción del italiano al español y presentó la información aclaratoria hasta que la gran cadena de televisión, después de un tiempo tuvo que corregir su versión original.

Falta el periodismo especializado

Alejandro Bermúdez sostiene que muchos de los grandes medios de comunicación carecen de objetividad para las coberturas en el ámbito religioso pues no se sirven de periodistas especializados. Así como el ámbito deportivo, económico o culinario cuenta con periodistas especializados, el tema religioso carece de periodistas especializados y de consecuencia viene cubierto pobremente.

Como conocedores de la información religiosa – afirma Alejandro Bermúdez – ésta proporciona dos componentes importantes y necesarios: animan e inspiran. Por este motivo la información tiene su lugar en la Nueva Evangelización pues no solo informa de conceptos fundamentales de la fe sino que transmite un testimonio vivo que anima e inspira al lector.

Los desafíos actuales para la información religiosa también vienen desde una serie de plataformas y lenguajes que se van generando, por ejemplo en las redes sociales, por lo tanto tendrá que acomodarse a los nuevos formatos de comunicación existentes (como Twitter o Facebook), los formatos emergentes (Snapchat o Instagram) o los formatos que vendrán (como la realidad aumentada y realidad virtual)