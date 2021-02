Podcast diario que lleva a los oyentes a través de la narrativa de la Biblia es el No. 1 en los EE.UU.

(cathstan.org).-Si las grandes mentes hubieran ideado cómo crear un podcast que saltaría al No. 1 en las clasificaciones de podcasts de Apple, nunca habrían aterrizado en «La Biblia en un año», bromeó Jeff Cavins, un erudito de la Biblia y creador de la Línea de Tiempo Bíblica de la Gran Aventura.

Sin embargo, dos semanas después de 2021, «La Biblia en un año» con el Padre Mike Schmitz encabeza las listas, y lo ha hecho desde 48 horas después de su lanzamiento del 1 de enero.

Con el respaldo de ascensión, un editor católico multimedia, Cavins y el Padre Schmitz, un sacerdote de la Diócesis de Duluth, Minnesota, y popular orador y autor católico, crearon «La Biblia en un año», un podcast diario que guía a los oyentes a través de la narrativa de la Biblia.

El objetivo es que los oyentes entiendan cómo el plan de Dios para la salvación de la humanidad sustenta los acontecimientos bíblicos y la vida de sus figuras centrales.

«En lugar de simplemente conocer historias de la Biblia, estamos tratando de hacer que la gente conozca la historia de la salvación, de la historia de la salvación», dijo Cavins, miembro de la Parroquia de San Vicente de Paul en Brooklyn Park, Minnesota.

Cada episodio es de unos 20 minutos e incluye al Padre Schmitz leyendo varios capítulos de la Escritura, a menudo de diferentes libros, y luego dando una breve reflexión sobre las lecturas.

La cronología de la lectura se basa en el plan de lectura de la línea de tiempo de la Biblia de la Gran Aventura, que organiza los 14 libros narrativos de la Biblia en 12 períodos con el fin de ayudar a los lectores a entender cómo se relacionan entre sí y con el plan de dios para la salvación. Ese plan está diseñado para tres meses, por lo que Cavins lo amplió para «La Biblia en un año».

Lo que hace que el plan de lectura para «La Biblia en un año» – y la Gran Línea de Tiempo Bíblica de Aventura – sea exitoso es que ayuda a los lectores a seguir la historia sin perder un sentido de la narrativa en un libro no narrativo, Cavins le dijo a El Espíritu Católico, periódico de la Arquidiócesis de San Pablo y Minneapolis.

Muchas personas se acercan a la Biblia como un libro para ser leído de principio a fin, y cuando comienzan por el principio, leen Génesis Y Éxodo – libros narrativos – sólo para quedarse atascado en Levítico – un libro no narrativo – y abandonar el proyecto.

En lugar de un solo libro, la Biblia se entiende mejor como una biblioteca, dijo Cavins, y la gente se beneficia de un «bibliotecario» para ayudarles a entender cómo funciona en conjunto.

«La gente se pierde acerca de cómo leer la Biblia, y sentimos que es una crisis en la Iglesia hoy en día», dijo. «Dios quiere que conozcamos su corazón… y quiere que conozcamos su plan».

Cavins y el Padre Schmitz esperaban satisfacer una necesidad entre los católicos de un punto de entrada en la comprensión de la Escritura, pero Cavins dijo que estaba sorprendido de que el programa fuera tan popular, con más de 1 millón de descargas en sus primeros cinco días, y más de 3,5 millones para el 12 de enero.

Apple Podcasts lo enumeró en el No. 1 de enero 3, por encima de las listas «The Daily» de The New York Times, «Crime Junkie» y «The Joe Rogan Experience».

Hay hambre generalizada por la palabra de Dios y la gente quiere encontrar – y hacer – algo positivo después de las dificultades de 2020, dijo Cavins.

En un comunicado de prensa del 5 de enero, el fundador y presidente de Ascension, Matthew Pinto, dijo que la compañía está «agobiada por la asombrosa respuesta a este podcast».

«Esperábamos que este programa fuera emocionante para nuestros oyentes, pero este enorme nivel de respuesta es realmente increíble», dijo. «La gente tiene hambre de Dios, y nos sentimos honrados de ayudarlos a encontrar la palabra de Dios a través de un podcast diario, especialmente cuando muchos de nosotros seguimos siendo separados de nuestras parroquias, comunidades y seres queridos durante estos días difíciles».

Cavins atribuye el éxito del podcast a la simplicidad y movilidad del medio en sí, la familiaridad de los católicos con el sistema de aprendizaje de la línea de tiempo de la Biblia de la gran aventura y la popularidad del padre Schmitz como orador, que incluye un gran número de seguimientos para sus videos catequéticos de YouTube, «Ascension Presents».

«Queríamos iluminar la oscuridad», dijo Cavins. «El mensaje más grande que las personas necesitan en su vida en este momento es que Dios los ama y tiene un plan para su vida. Son dos cosas que estamos tratando de enfatizar».

El formato de podcast hace que sea fácil para los suscriptores escuchar el episodio diario mientras viajan diariamente, hacer la cena o comenzar su día, dijo Cavins. Y debido a que la mayoría de los oyentes probablemente están accediendo a ella desde sus teléfonos inteligentes, es «historia de la salvación en su bolsillo», dijo.

En el comunicado de prensa del 5 de enero de Ascensión, el Padre Schmitz dijo que quería crear el podcast «porque mi propia mente estaba llena de muchas voces caóticas».

«Algunos eran sabios, muchos simplemente distraían», dijo. «Creo que mucha gente está cansada de esas mismas voces distraídas y temporales. Y quieren lo que quiero: permitir que nuestros corazones y mentes sean moldeados por algo eterno: la palabra eterna de Dios».

Dijo que la Línea de Tiempo Bíblica de la Gran Aventura de Cavins cambió su propia relación con las Escrituras, y la llamó un «recurso fenomenal» para organizar los 73 libros de la Escritura.

«La Biblia en un año» incluye un plan de lectura para que los suscriptores también puedan leer las propias lecturas del día, pero Cavins dijo que «hay algo poderoso acerca de escuchar la palabra de Dios que entra en su corazón». Señaló a Romanos 10:17, «entonces la fe viene al escuchar la palabra de Dios.»

«Realmente creemos que si la gente escucha la palabra de Dios, tiene una manera de cambiar su vida y su pensamiento», dijo.

Los 365 podcasts totales del programa cubrirán cada verso de la Biblia.

«La Biblia en un año» está disponible en Apple Podcasts, Spotify y otras plataformas de podcast, y a través de Hallow, una aplicación de oración católica.