¿Cómo poner un chat gratuito en tu blog?

Si tienes un blog y notas que el volumen de visitas ha ido en aumento de manera progresiva, integrar un módulo de chat puede resultar un elemento de mucha utilidad.

(wwwhatsnew.com).-De esta manera puedes mantener comunicación directa con tus visitantes, evitando con ello que tu bandeja de correo se vea saturada de mensajes que podrías responder de manera rápida a través de una ventana de chat.

Conoce cuáles son los mejores plugins para poner un chat gratuito en tu blog con los cuales veras favorecido su tráfico y captaras potenciales clientes en el caso de que ofrezcas un producto o servicio.

Este plugin puede ser adquirido de forma gratuita o mediante licencia Premium para que puedas integrarlo en tu blog, brindándote la posibilidad de mantener contacto directo con tus visitantes en tiempo real respondiendo a sus dudas y sugerencias.

Ventajas

– Almacena todas las interacciones realizadas anteriormente con el usuario.

– Permite programar un horario de atención para el chat a fin de hacerle saber a sus usuarios cuando se encontrara disponible para atenderlos.

– La incorporación al blog es muy sencilla requiriendo solamente una línea de código.

Desventajas

– En caso recibir algún mensaje luego de desconectarse este no será notificado al correo electrónico teniendo que revisar el chat en busca del mensaje dejado tras la desconexión.

– No permite exportar las conversaciones a formato CSV o Excel.

– Falta de filtros para buscar conversaciones realizadas en una fecha determinada.

Esta herramienta te permitirá integrar un recuadro de chat en tu blog brindándote la posibilidad de sostener un máximo de 10 conversaciones simultáneamente aunque esta funcionalidad está disponible para la versión Premium.

Ventajas

– Función para combatir el spamming permitiéndote depurar tus conversaciones de comentarios maliciosos.

– La carga del chat no repercutirá en el consumo de recursos del servidor donde tengas alojado tu sitio web.

– Estándar SSL para protección del chat y evitar cualquier ataque provenientes de fuentes maliciosas.

Desventajas

– No apropiado para sitios con gran volumen de tráfico

– Fallos en la versión gratuita relacionados con ajustes en el aspecto de la ventana de chat que no son aceptados.

– No permite la creación de salas de chat derivadas de la ventana principal.

Es un plugin desarrollado para ser implementado en sitios web diseñados con WordPress bien sea de manera gratuita facilitando la interacción simultánea con 5 usuarios o adquiriendo la versión Premium con un límite de 1000 usuarios.

Ventajas

– Permite generar un historial de las conversaciones efectuadas con un usuario mediante la función de chat privado.

– Soporta envió de contenido multimedia como video, imagen, GIFs, documentos e incluso enlaces.

– Puedes tomar decisión para permitir el tipo de usuarios que pueden participar en el chat (anónimos o provenientes de redes sociales).

Desventajas

– No genera notificación cuando alguien entra o deja la conversación del chat.

– No permite configurar un número tope de usuarios permitidos en una sala de chat lo cual puede generar saturación.

– Puede tener retardos en la carga del chat al momento de iniciarse.