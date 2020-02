¿Por qué las aplicaciones de Office Divine no pueden ser superadas?

Prefiero los libros para rezar la Liturgia de las Horas, pero aquí hay algunas razones por las cuales las aplicaciones pueden ser más beneficiosas.

(ncregister.com/blog).-Un sacerdote sabio y amable solía recordarle a nuestra congregación, al menos una vez al mes: “La familia que reza junta, dice junta. ¡Y los 15 segundos antes de la hora de comer no cuentan!

Lo dije en la publicación complementaria de este porque todavía es cierto. En abril de 2019 escribí Por qué sigo prefiriendo el Libro de la oficina divina, sobre las aplicaciones , y no, no descarté las aplicaciones. Aunque mi preferencia personal es por los libros, las aplicaciones ofrecen serias ventajas.

Las aplicaciones prácticamente no tienen peso y ocupan cero espacio.

Como dije en mi publicación anterior, como miembro del terciario dominicano (tercer orden), elijo rezar el Oficio Divino todos los días. Pero «todos los días» no es propicio para la forma del libro. Admito que a veces, en lugar de llevar mi libro voluminoso y pesado en un viaje de campamento, o mi hermoso set de cuero en una caminata de varios días por Roma u otros lugares especiales de peregrinación, prefiero tener una forma de la Oficina que no va para ocupar mucho espacio y que no tenga que preocuparme por empaparme o rasgarme. Las aplicaciones, por otro lado, ya están en mi teléfono que ya tengo conmigo. (¡Aunque tampoco quiero que mi teléfono se moje!)

Mi teléfono inteligente es una herramienta múltiple. Un libro no lo es.

Ese fue el título de un punto que hice en la otra publicación. Aquí, se puede aplicar. Imagínese no estar seguro de en qué página comenzar, o qué día litúrgico es. Imagine que desea conocer otros escritos de esa selección ingeniosa de la Oficina de Lecturas, o desea compartir una cita o estrofa especial en sus redes sociales favoritas. No puedes hacer nada de esto con un libro. Si puede mantenerse libre de distracciones, el teléfono puede ser una forma increíble de vincular recursos y reunir un estudio más inmersivo junto con su tiempo de oración.

Todo está justo ahí.

Si alguna vez buscó o usó los libros de la Oficina Divina, sabe que puede ser un poco difícil obtener cada conjunto de cintas, solo para que cambien al día siguiente. En algunos círculos de sacerdotes y seminaristas, existe una cosa conocida como «seguro de cinta». La historia dice que un sacerdote muere, lo primero que pide el obispo es su breviario, para verificar que las cintas se mantengan a la altura. fecha. Así, la santidad y las devociones del sacerdote están aseguradas.

Por muy gracioso que sea, puede ser un trabajo mover esas cintas y, si es demasiado, las aplicaciones para teléfonos inteligentes son una solución sensacional: toque una vez y todo estará justo frente a usted para leer, reflexionar y responder. Es casi a prueba de errores.

Siempre lo tengo conmigo.

Algo similar al primer punto que hago, ya que llevo mi teléfono conmigo a casi todas partes, allí están mis oraciones también. En el almuerzo, en el autobús o en el tren, esperando para recoger a mis hijos de la escuela, lo que sea, las oraciones están disponibles en un par de golpes y golpes. ¿Y adivina qué? ¡Su teléfono puede recordarle que es hora de rezar con una alarma sutil!

Espero no sonar reprobado cuando reconozco que la capacidad de entrar en un estricto régimen de oración es difícil para casi todos nosotros. Así que lo más que espero hacer es convencer a los lectores de que consideren rezar la Liturgia de las Horas, y con más frecuencia. Es posible que esté tratando de limitar el tiempo de pantalla y las aplicaciones pueden parecer una distracción para eso. Si se encuentra en esta situación, considere una aplicación de monitoreo de tiempo de pantalla; esto le dirá cuánto tiempo está usando y con qué aplicaciones. Verificar esto todos los días le mostrará si está creciendo en el hábito de usar su teléfono para una actividad más positiva que buscar viejos libros católicos en eBay como yo.

Y si le preocupa el ritmo y el tiempo requerido para rezar las Horas, no se alarme: hay una manera fácil de pasar las horas sin sumergirse en el fondo. Tómelo una oración / hora al día y hágalo durante aproximadamente un mes, nada más. Entonces, trabaja en otro. Me aconsejaron que solo comenzara con la Oficina de Lecturas, y fue una sugerencia fantástica.

Si está interesado en rezar la Oficina Divina en forma impresa, el conjunto que recomiendo es el conjunto de la Liturgia de las Horas de cuatro libros de Catholic Book Publishing Corporation . Pero si está buscando la aplicación correcta que lo ayude a rezar más horas, intente lo siguiente:

iBreviary: gratuito y en todos los dispositivos y sistemas operativos, incluido Kindle.

Divine Office: en todos los dispositivos, de pago, pero muy bien organizado. También tiene la configuración de la cinta si los necesita también.

Laudate: aplicación gratuita y completa con toneladas de oraciones, lecturas y funciones.

Universalis: el gran levantador del grupo (pagado), este lo tiene todo y es genial para estallar en misa si viajas porque puede mostrar idiomas interlineales. Eso significa que cuando viajas a Roma, no tienes que decir «y con tu espíritu», mientras que todos los demás dicen «e con il tuo spirito».

Hay toneladas de otros. Echa un vistazo a Catholic Apptitude (lindo, ¿eh?) Para obtener mucha información.

Espero que te unas a mí en oración.