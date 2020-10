Por qué poner orden en su computador de inmediato

En esta publicación te explicamos por qué puede perder el trabajo a causa del desorden digital.

(kaspersky.com).- Si trabajas con un ordenador (lo que es muy probable), seguro que tratas con muchos documentos: financieros, técnicos e, incluso, confidenciales; por no hablar de los correos electrónicos que recibes todos los días. Además, por muy cuidadoso que seas, seguro que alguna vez te has equivocado de destinatario y le has enviado uno o varios documentos adjuntos al destinatario equivocado.

En términos de seguridad, se denomina filtración de datos. En un estudio que llevamos a cabo el año pasado, descubrimos que una de cada tres filtraciones acaba con un despido. Pero las filtraciones no solo tienen lugar cuando se envían documentos importantes a la persona incorrecta, sino también cuando las configuraciones de acceso no son las adecuadas. Y en esta publicación abordaremos este tema desde el punto de vista del patrón, sino del empleado cuya tarea es trabajar con documentos sin causar problemas.

Por tanto, a continuación, te damos una serie de consejos para mantener el orden de los datos y evitar una filtración en el trabajo.

No te lleves trabajo a casa

Cuando no te da tiempo a terminar algo en el trabajo, lo más lógico es que te lo lleves a casa. Pero debes tener en cuenta que, además de que no ayuda a conciliar tu vida laboral y personal, la buena práctica de seguridad lo desaconseja.

En la oficina, la seguridad es responsabilidad del equipo de seguridad informática de tu empresa, que implementa todo tipo de políticas y utiliza servicios para almacenar los datos de forma segura, proteger los ordenadores y demás. Los servicios para empresas suelen ser más seguros y configurables que las aplicaciones y servicios de usuarios individuales. Por ejemplo, en OneDrive for Business, Microsoft utiliza varios niveles de cifrado de datos y permite a las empresas bloquear el intercambio de documentos con todo el mundo. OneDrive para usuarios particulares no ofrece estas funciones.

Como resultado, si tiene lugar una filtración de datos a causa de las malas políticas de seguridad o porque tu ordenador no está suficientemente protegido, el culpable es el equipo de seguridad.

Pero si te llevas trabajo a casa o comienzas a utilizar servicios externos para almacenar documentos, tú serás el máximo responsable de la seguridad de esta información y, por tanto, deberás asegurarte de que no acabe en las manos equivocadas. Y, desgraciadamente, es muy fácil que esta información se pierda o se envíe por error.

Hay múltiples posibilidades. Por ejemplo, un documento de Google compartido como un enlace no solo lo pueden ver los destinarios, sino también los motores de búsqueda. Además, alguien podría robar un portátil que no esté protegido con contraseña o conectarse a tu smartphone mediante un puerto USB de carga en el aeropuerto.

No te olvides de retirar los derechos de acceso

No hace falta decir que trabajar con documentos compartidos es una práctica muy cómoda que nos permite trabajar desde casi cualquier parte; además, poder especificar quién tiene acceso a un documento nos facilita mucho la vida. Los problemas surgen cuando se otorgan derechos de acceso y no se revocan posteriormente.

Supongamos que has estado trabajando con un contratista, pero su parte ya está terminada y te olvidas de retirarle el acceso a los documentos. Entonces el contratista firma con la competencia que está deseando conocer todos tus secretos. Está claro lo que pasará cuando tus jefes se enteren, ya que tarde o temprano lo descubrirán.

Para evitar este tipo de situaciones, realiza comprobaciones periódicas de los documentos del trabajo para controlar los derechos de acceso. Si un empleado dimite o acaba despedido, retírale el acceso de inmediato a los archivos que compartes con él; al igual que cuando expire un acuerdo con algún contratista.

No compartas información con compañeros ajenos al asunto

Según ha demostrado nuestro estudio, el 30 % de los empleados jóvenes y el 18 % de una generación más antigua están dispuestos a compartir las credenciales de cuentas o del equipo del trabajo con sus compañeros. Se trata de una minoría, pero el simple hecho de que exista ya es un problema.

En primer lugar, tu compañero podría no ser de fiar y divulgar información confidencial de forma deliberada. Por lo que, si solo tú tienes acceso a este tipo de información, será muy fácil señalar al culpable en caso de filtración.

En segundo lugar, incluso el empleado más meticuloso podría eliminar o enviar por error un documento importante desde tu ordenador, pero su falta de maldad no te exculpará.

Por tanto, lo que divulgues a tus compañeros debe seguir el mismo procedimiento que cualquier otro caso, ya que cuando revelas algo, le estás concediendo acceso a información y ya sabes lo que puede pasar cuando ofreces accesos despreocupadamente.

Pon orden en tu correo electrónico

¿Alguna vez has enviado un correo a la persona equivocada? Seguro que te ha pasado alguna vez. ¿O te has olvidado de quitar a alguien del apartado de copia y has sufrido terribles consecuencias? Sí, somos conscientes de que son cosas que pasan a causa de las prisas y la falta de atención. Por ello, queremos darte el siguiente consejo para evitar o al menos minimizar este tipo de situaciones, crea una etiqueta (por ejemplo, Confidencial) y ponla en todos los mensajes con contenido confidencial. De esta forma, cuando envíes o respondas este tipo de mensajes, verás la etiqueta y prestarás más atención a los destinarios y a la información que envías.

Por cierto, hay otra razón por la cual mantener el orden en tu correo. Todas las bandejas de entrada contienen documentos o mensajes a los que hace falta recurrir de vez en cuando y tener que emplear más de un minuto en encontrarlos porque no te acuerdas de qué buscar no es de lo más ineficiente. Por ello, ahorrarás tiempo si organizas y clasificas los mensajes en carpetas.

Pon orden en casa

Nuestro estudio también indicó una estrecha correlación entre los hábitos en el hogar y en el trabajo. En otras palabras, si tu casa es un desastre, es probable que tu espacio de trabajo también lo sea, al igual que tu vida digital. Así comienza a cultivar poco a poco buenos hábitos de organización en tu espacio de trabajo digital.

Ordenando el desorden digital en los negocios

Se reúne el lugar de trabajo digital y los hábitos personales para evaluar el riesgo cibernético

Introducción

El desorden digital en el trabajo es un problema muy real …

En un mundo cada vez más digital, estamos creando documentos y archivos digitales a un ritmo imparable. Los entornos de trabajo se han transformado y, aunque ya no estamos rodeados de archivadores y papeleo, el entorno digital en el que trabajamos suele estar repleto de equivalentes digitales de estos.

Hacer un seguimiento de todos estos documentos, garantizar que tengan los permisos de acceso adecuados, que se eliminen cuando sea apropiado y que no vayan más allá de los muros de la empresa, puede ser una tarea difícil. En consecuencia, pueden equivaler a lo que llamamos «desorden digital».

El desorden digital presenta potencialmente un riesgo de seguridad para las empresas. Los datos que se encuentran en estos documentos y archivos pueden viajar más allá del control de una empresa y ser utilizados en contra de la organización. Ya sea un hacker organizado, un infiltrado malintencionado o un ex empleado descontento, el desorden digital se convierte en un problema cuando compromete la seguridad de los datos.

Las decisiones que tomamos cuando guardamos archivos, monitoreamos los permisos y el acceso a los documentos y decidimos qué eliminamos y guardamos de nuestras vidas digitales, posiblemente estén guiadas por esos hábitos cotidianos que también influyen en la forma en que nos comportamos en otras situaciones de la vida cotidiana. .

¿Suele ser un tipo de persona organizada, por ejemplo?

¿Qué tan probable es que intente agregar organización a una situación para hacerla menos caótica?

En consecuencia, puede haber conexiones entre su desorden digital en el trabajo y el desorden en otras áreas de su vida. Desde poder encontrar un recibo que presentó hace 10 años hasta recordar eliminar la información confidencial que le enviaron para reservar unas vacaciones para un amigo, hasta lo ordenado que está su refrigerador.

… y nos hizo pensar en las causas del desorden digital corporativo …

Por ejemplo, ¿qué dice la organización de tu nevera sobre tus hábitos naturales?

¿Los mismos hábitos humanos que impulsan nuestro desorden digital, impulsan nuestra inclinación a tener un refrigerador desordenado?

Para comprender si esto era cierto, OnePoll un especialista en encuestas cuantitativas en línea, un proyecto de investigación global para profundizar en esos hábitos humanos y comprender cómo pueden traducirse en nuestro trabajo y en nuestra vida familiar.

Encuestamos a 7.000 adultos empleados desde diciembre de 2018 hasta enero de 2019 en el Reino Unido, Estados Unidos, Francia, España, Alemania, Italia, Brasil, China, México, Japón, Malasia, Sudáfrica, Rusia y Turquía que trabajan en una oficina y usan computadoras. Se les hizo una serie de preguntas sobre su uso personal de documentos digitales, incluido el tipo de información que incluía y cómo administran los derechos de acceso. Los mismos encuestados también respondieron preguntas sobre la organización de su frigorífico, la frecuencia con la que desordenan y otras preguntas que podrían indicar los hábitos humanos que guían tanto el desorden digital en el trabajo como la organización del frigorífico.

Echamos un vistazo a:

¿Qué tipo de desorden digital existe en un entorno de trabajo típico?

¿Qué tipo de personas tienen más probabilidades de crear desorden digital?

¿Nuestra tendencia a crear desorden digital apunta a una tendencia en nuestros hábitos humanos?

¿Esos hábitos humanos también se manifiestan de otras formas en nuestra vida diaria?

Y, por tanto, ¿existe una conexión entre los hábitos humanos que guían la organización de nuestra nevera y el desorden digital que creamos en el trabajo?

… porque esto afecta su resistencia (y la de su empresa) al ciberataque

El desorden digital presenta un riesgo cibernético significativo para las organizaciones. Con tantos documentos y archivos digitales en nuestra vida laboral, mantener los controles de acceso, garantizar que la información confidencial esté protegida y hacer esto en todos los activos digitales no es una tarea fácil.

No se necesita mucho para que un ex empleado descontento o un competidor con motivaciones negativas o una infección accidental de malware comprometa la seguridad del perímetro corporativo. Desde aquí, pueden robar los datos y usarlos para lanzar más ataques, ya sea distribuyendo más malware o usando ransomware, poniendo en riesgo la empresa, los empleados y los datos.

Estadísticas clave:

Más de un tercio (37%) de las personas han encontrado accidentalmente información confidencial de sus colegas, por ejemplo, salarios / bonificaciones en el trabajo.

Un tercio (33%) de las personas afirman tener acceso a archivos de un lugar de trabajo anterior

El 80% de las personas no cree que sea responsable de garantizar que documentos como correos electrónicos, archivos y documentos tengan los controles o límites de acceso adecuados.

El 72% de los empleados almacenan documentos en el trabajo que contienen información de identificación personal o datos confidenciales.

El 95% de las personas que afirmaron tener una nevera organizada o algo organizada, también afirmaron tener una vida digital organizada o algo organizada.

¿Su desorden digital lo convierte en una amenaza para la seguridad en el trabajo?

El desorden digital puede existir en cualquier oficina y representa un problema organizativo sistemático.

En el mundo en el que vivimos, necesitamos documentos digitales para realizar nuestro trabajo diario. Ya se trate del equipo de cuentas que archiva digitalmente hojas de cálculo para utilizarlas en la previsión o del equipo de RR.HH. que almacena digitalmente descripciones de puestos de una empresa. Para cada documento digital y cada carpeta, se debe considerar quién debe tener acceso, por cuánto tiempo y el nivel de seguridad que requieren los datos contenidos. En algunos casos, esto puede requerir un cifrado sólido y una caducidad en el acceso al archivo; en otros, es posible que el archivo deba guardarse en algún lugar específico para aplicar automáticamente los derechos de acceso, por ejemplo, en una carpeta compartida, donde solo las personas relevantes pueden acceder al archivo. documento.

Con tantos documentos y tantas consideraciones de seguridad, perder el rastro de estos documentos y sus respectivas condiciones de seguridad se convierte en una posibilidad muy real. Es por eso que el desorden digital debería ser más que un problema de productividad, también es un problema de seguridad.

Además, si las empresas y los empleados no son conscientes del hecho de que incluso tienen desorden digital, y mucho menos de las implicaciones de seguridad que conlleva, las consecuencias podrían ser significativas.

Hablamos de cómo los datos podrían convertirse en la moneda del futuro y, en consecuencia, estos documentos y carpetas representan bolsas de valor. Valor que es reconocido sobre todo por los piratas informáticos. Cada documento al que puede acceder un atacante presenta una gran cantidad de oportunidades para comprometer la seguridad y acceder a una red. La información financiera podría ser tan valiosa que pueden hacer que la empresa cobre un rescate por los datos, por ejemplo. La información sobre puestos vacantes podría permitir a un empleado frustrado falsificar el correo electrónico de un solicitante de empleo y enviar malware a un administrador de recursos humanos con muy pocos conocimientos de piratería informática, por ejemplo.

Un tercio de las personas confiesa haber experimentado incidentes de seguridad que podrían haber sido el resultado del desorden digital.

En nuestra investigación global sobre el desorden digital en un entorno laboral, descubrimos que más de un tercio (37%) de las personas han encontrado accidentalmente información confidencial, como información sobre salarios y bonificaciones, mientras trabajaban. Si un empleado puede encontrar accidentalmente este tipo de información confidencial, también podría hacerlo un pirata informático.

Otra implicación muy real del desorden digital es que si los documentos y archivos se olvidan pero están en línea, por ejemplo, en aplicaciones de colaboración o documentos almacenados en bases de datos o almacenamiento en la nube, las personas pueden obtener acceso al documento incluso cuando han dejado una empresa. De hecho, más de un tercio (33%) de las personas afirman tener acceso a archivos de un lugar de trabajo anterior.

Para la empresa, esto representa un gran problema. La amenaza interna, cuando un empleado explota su acceso privilegiado para comprometer la seguridad de una empresa, siempre es una amenaza para las empresas, pero con entornos de nube y acceso que existe más allá de la permanencia del empleado en una organización.

Guión: Imagine que es propietario de una pequeña o mediana empresa. ¿Puede decir con seguridad que sabe dónde se encuentran todos los datos confidenciales que tiene su empresa, así como la seguridad que los rodea? ¿Puede decir de manera confidencial que sabe con certeza que sus empleados no han tropezado con información confidencial? ¿Sabe cuál es la política de su empresa para renunciar al acceso de los empleados que han abandonado la empresa? ¿Es factible imaginar que un ex empleado pudiera tener acceso a un documento de Google sobre un evento en el que trabajó cuando era empleado?

Hablemos de seguridad

Hay una serie de ejemplos de infracciones que potencialmente han sido causadas por el desorden digital, desde los resultados de publicación del sistema de búsqueda de Yandex, incluidos los Documentos de Google porque no estaban protegidos por contraseñas, hasta la amenaza interna que se convierte en un problema muy externo cuando un empleado se va. pero aún tiene acceso a los datos de los empleados en su disco duro personal, como fue el caso de Coca-Cola . Eso sin mencionar que con el uso prolífico de herramientas de colaboración, los atacantes pueden lanzar fácilmente un ataque de phishing imitando los tipos de correos electrónicos enviados por estos servicios; como solicitudes de acceso o actualizaciones.

¿Es la generación Z la peor culpable del desorden digital?

Figura 1: ¿Alguna vez ha compartido sus credenciales de nombre de usuario y contraseña para su (s) dispositivo (s) de trabajo con un compañero de trabajo? (Gráfico 5 *)

Si compara los hábitos de desorden digital de los jóvenes de 18 a 24 años en el trabajo con los de los mayores de 55, existen algunas diferencias claras. Es mucho más probable que el grupo más joven haya encontrado accidentalmente información confidencial en el trabajo y pueda acceder a archivos de un lugar de trabajo anterior.

Uno pensaría que este reconocimiento de encontrar información confidencial y tener acceso a archivos que no deberían, haría que las generaciones más jóvenes fueran más conscientes de la seguridad. Nuestra investigación encontró lo contrario: las personas de 18 a 24 años tienen casi el doble de probabilidades (30% en comparación con 18% para las personas de 55 años o más) de haber compartido su nombre de usuario y contraseña para un dispositivo de trabajo con un compañero de trabajo.

Los empleados de hoy en día asumen poca responsabilidad por el desorden digital en el lugar de trabajo

El desorden digital en el lugar de trabajo es un subproducto de la era digital, donde creamos documentos guardados en servidores y en entornos en la nube que ofrecen la oportunidad de trabajar de manera colaborativa y contribuir a los documentos. Con una política eficaz para proteger estos documentos y administrar los derechos de acceso, se mantiene la seguridad y la empresa está protegida contra los piratas informáticos. El desorden digital en el trabajo no tiene por qué ser un problema.

¿Qué departamento comercial es responsable de garantizar que se mantengan los derechos de acceso y la seguridad?

¿Qué responsabilidad deben tener los empleados que crean y administran documentos?

El problema aquí es el hecho de que en la gran mayoría de las empresas, los empleados aparentemente no asumen ninguna responsabilidad por los documentos que están creando. De hecho, nuestra investigación global mostró que dos tercios (66%) [i] de las personas no recuerdan todos los datos que tienen en los documentos compartidos, y mucho menos recuerdan si los han asegurado o modificado los derechos de acceso de acuerdo con los cambios en el organización – por ejemplo, empleados que se van.

Un asombroso 80% de los empleados no cree que sea responsable de garantizar que documentos como correos electrónicos, archivos y documentos tengan los controles o límites de acceso adecuados, independientemente de si los han creado. Una estadística preocupante, considerando que solo los empleados involucrados pueden incluso ser conscientes de que el documento o correo electrónico ha sido creado.

Figura 2: ¿Quién en su empresa cree que es el principal responsable de garantizar que los correos electrónicos / archivos / documentos tengan los controles o límites de acceso adecuados? (Gráfico 13)

Cuando profundiza en las estadísticas, los hábitos relacionados con la responsabilidad de proteger el desorden digital parecen ser significativamente mejores en el caso de los trabajadores que mantienen el estado de su bandeja de entrada de correo electrónico; El 56% elimina a nivel mundial elementos obsoletos de su bandeja de entrada de correo electrónico de forma regular, por ejemplo. En comparación, solo el 34% de los empleados hacen esto para su disco duro.

Cuando se considera que el 72% de los empleados almacenan documentos en el trabajo que contienen información de identificación personal o datos confidenciales, la verdadera importancia de los datos amenazados es preocupante. Más preocupante es que hay una falta de responsabilidad por esto.

Figura 3: ¿Alguno de los documentos de trabajo que almacena contiene datos confidenciales o de identificación personal? (es decir, nombres, direcciones, direcciones de correo electrónico, fechas de nacimiento, información financiera) (Cuadro 3)

Guión: Imagine que está a cargo de las ventas de una pequeña empresa de consultoría y su director general le pide un resumen de los principales clientes que ganan ese trimestre y los posibles clientes potenciales para el próximo trimestre. Usted guarda la información en un documento con su equipo y se lo presenta al director gerente.

Luego, un miembro de su equipo deja la empresa, no sabe a dónde se dirige hasta que aparece en una empresa de consultoría de la competencia, vendiendo servicios similares. Ahora se da cuenta de que no ha renunciado a su acceso al documento de Google que resume las ganancias clave y las perspectivas para el próximo trimestre que se envió a su director general. No habría bloqueado al empleado, porque no sabía que el documento había sido creado y el empleado solicitó iniciar sesión desde una cuenta personal de Gmail.

En este punto, es probable que el ex empleado haya tomado nota de todos sus posibles clientes potenciales de ventas y cuentas ganadas recientemente; información que podría causarle a su empresa una pérdida financiera significativa y que nunca debería haberse filtrado de la red corporativa.

Guión: Recientemente, negoció un aumento salarial como resultado de un trabajo estelar que ha realizado para mejorar la función de marketing en su empresa de seguros. Ha tenido una conversación por correo electrónico con su jefe para confirmar el nuevo pago, su jefe lo ha enviado a finanzas y entre el equipo de finanzas han encontrado y actualizado el sistema con la nueva información.

Como parte del proceso, recuerde que desea cambiar la cuenta bancaria a la que ingresa su salario, por lo que también envía los nuevos detalles al equipo de finanzas. Tienen una discusión sobre quién ha actualizado el sistema, si pueden modificar sus datos a tiempo para la próxima ronda de pago, todo con sus datos en el correo electrónico.

Nadie elimina el correo electrónico de su bandeja de entrada.

Unos meses más tarde, un miembro desprevenido del equipo de finanzas hace una búsqueda de su nombre en su bandeja de entrada para mostrarle a un nuevo miembro del equipo cómo actuar ante un aumento de salario. Ellos reenvían la cadena de correo electrónico con sus detalles financieros incluidos al nuevo miembro del personal. Pero, obtienen la dirección de correo electrónico incorrecta y la cadena de correo electrónico llega a otra persona dentro de la empresa. Sin que usted lo sepa, su salario es ahora el tema de conversación entre sus colegas, perjudicial para usted personalmente y una brecha de seguridad.

Cómo reconocer el desorden digital en el trabajo: ¡revise su refrigerador!

El desorden digital es claramente una preocupación para las empresas, con propiedad intelectual, información altamente confidencial y datos sensibles para robar. Sin embargo, también es una preocupación para el empleado y dado que los datos residen cada vez más en manos de su propietario y se ven comprometidos de esta manera, es fundamental hacer todo lo posible para garantizar que usted y su empresa no sufran una violación.

Por eso es tan importante comprender la amenaza a la seguridad que representa el desorden digital para una empresa y para usted personalmente.

Entonces, volviendo a nuestra hipótesis: ¿pueden los hábitos humanos ayudarnos a comprender qué debemos tener en cuenta para minimizar el riesgo que representa nuestro desorden digital en el trabajo?

¡Sí pueden!

Como parte de nuestra inmersión profunda en el desorden digital, también realizamos una investigación para comprender qué hábitos se esconden detrás del desorden digital que creamos en el lugar de trabajo. Al mismo tiempo, también le hicimos preguntas a las personas sobre cómo esos hábitos pueden manifestarse en la organización de su refrigerador.

¿Y qué encontramos? Su refrigerador PUEDE indicar el riesgo de seguridad de su desorden digital.

Estas son algunas de las principales estadísticas que podrían guiarlo sobre cómo reconocer el desorden digital en el trabajo y qué señales de advertencia podrían revelar sus hábitos humanos:

El 95% de las personas que afirmaron tener una nevera organizada o algo organizada, también afirmó tener una vida digital organizada o algo organizada. Esto es significativamente más que aquellos que afirman tener un refrigerador desorganizado pero una vida digital organizada.

Figura 4: ¿Qué tan organizado diría que estaba en su vida digital en el trabajo en comparación con su refrigerador? (Gráfico 22)

El 88% de los que reorganizan su frigorífico antes de las vacaciones, también lo hacen para sus archivos digitales antes de las vacaciones. Esto es significativamente más que aquellos que no organizarían su refrigerador antes de las vacaciones, pero organizarían su vida digital.

Figura 5: Antes de salir de casa por un tiempo prolongado, por ejemplo, irse de vacaciones, ¿suele vaciar / comprobar la fecha de los productos y organizar sus archivos / correos electrónicos en el trabajo antes de irse de vacaciones? (Gráfico 23)

Dos tercios (66%) de los que han comprado dos veces el mismo artículo para llevarlo a la nevera, por accidente, también han tenido dificultades para localizar un documento o archivo en el trabajo.

Figura 6: ¿Alguna vez compró el mismo alimento dos veces porque no se dio cuenta de que ya estaba en su refrigerador y le resultó difícil ubicar un documento o archivo mientras estaba en el trabajo (Cuadro 24)

Entonces, la próxima vez que abras tu refrigerador y veas una variedad de recipientes, queso mohoso y sobras de aspecto dudoso, piensa en tu desorden digital y considera si una limpieza de primavera está en orden.

Aquí está nuestro consejo para empresas

Más allá de revisar su refrigerador, es importante que las empresas consideren los siguientes consejos prácticos sobre qué hacer para minimizar el desorden digital y el riesgo de seguridad que representa. Nuestros principales consejos para empresas incluyen:

Capacitar a los empleados: la mayoría de las infracciones de seguridad se deben a un error genuino de los empleados. Es muy importante que la formación enseñe habilidades prácticas aplicables al trabajo diario de los empleados de una manera que no sea aburrida ni laboriosa. El uso de lecciones breves y atractivas basadas en eventos de la vida real.

Recordar al personal con regularidad lo importante que es seguir las reglas de ciberseguridad para no dejar que las habilidades cibernéticas se desvanezcan. Por ejemplo, colgar carteles en la oficina o repartir tarjetas para llevar con consejos sencillos y prácticos.

Realizar copias de seguridad de los datos esenciales para garantizar que la información corporativa esté segura y actualizar periódicamente los equipos y aplicaciones de TI para evitar vulnerabilidades sin parches que pueden permitir que el malware penetre en la red corporativa.

Encontrar una solución dedicada para pequeñas y medianas empresas con una administración simple y funciones de protección probadas.

Alternativamente, delegue el mantenimiento de la ciberseguridad a un proveedor de servicios que pueda ofrecer una protección personalizada.

Y, algunos consejos para que los empleados los mantengan seguros digitalmente:

No haga clic en enlaces en correos electrónicos si provienen de personas u organizaciones que no conoce, o si tienen direcciones sospechosas o inusuales. Asegúrese de que todos los enlaces sean legítimos y comience con ‘https’ cuando se solicite información.

Utilice su correo electrónico de trabajo solo para sitios relacionados con su trabajo.

Utilice solo software legítimo, descargado de fuentes oficiales. Si tiene algún problema con la instalación, pida ayuda a su equipo de TI.

No descargue, abra ni almacene archivos aleatorios en su computadora de trabajo, ya que podrían ser maliciosos para toda la empresa.

No use ningún dato personal en sus contraseñas. Para garantizar la máxima seguridad de la contraseña, evite usar su nombre, fecha de nacimiento, dirección postal y otra información personal.

Mantenga todas sus contraseñas seguras; por ejemplo, comience a usar Kaspersky Password Manager . Esta es una solución confiable que almacena contraseñas y otros datos confidenciales en una bóveda privada cifrada.

