Portugal. Obispos: en pandemia, servicio de medios de comunicación es crucial

En una nota, los obispos de Portugal evidencian la importancia de los medios de comunicación en la sociedad y la cultura contemporáneas, especialmente en este tiempo de pandemia

Un hombre interactúa con su pariente en una residencia de ancianos desde una plataforma levantada por una grúa en el centro de Portugal (ANSA)

(vaticannews.va).- Piro – En tiempos de pandemia de coronavirus, «junto a tantos héroes que están en primera línea para salvar vidas y acompañar a los más excluidos y aislados, debemos reconocer y alabar el fundamental e indispensable servicio de los medios de comunicación»: es lo que afirma la Comisión de Cultura y Comunicación Social de la Conferencia Episcopal Portuguesa (Cep) en una nota difundida en vista de la 54ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales que se celebrará el domingo 24 de mayo.

En el documento, citado por la agencia Ecclesia, la Comisión subraya también las dificultades económicas que afectan al sector periodístico y pide el apoyo de las autoridades pública para que reconozcan la profesionalidad de los medios de comunicación, especialmente en favor de «la cohesión social, la promoción cultural y los vínculos entre los ciudadanos que se encuentran fuera del país».

«Los desafíos actuales que se plantean a la comunicación social en general y a la Iglesia en particular exigen que todos los ciudadanos sientan la importancia de los medios de comunicación en la sociedad y la cultura contemporáneas -dice la nota episcopal. De manera particular este llamamiento se lanza a los cristianos para que valoren los medios de comunicación de la Iglesia, dándoles atención y contribuciones. En efecto, es necesario reconocer más «la importancia de la comunicación eclesial en el escenario comunicativo», ya que es gracias a la Iglesia que se puede «comunicar de manera más digna la persona humana y el bien común».

No obstante «los pocos medios disponibles», «los profesionales generosos y diligentes desean comunicar, ofrecer la noticia, escuchar las necesidades de las poblaciones más distantes y olvidadas, promover el deber de justicia y compartirlo con los que no tienen voz en la sociedad». En el contexto de los medios de comunicación, además -explica la Cep- «la exigencia de verdad y dignidad de la persona y la promoción del bien común» adquiere mayor importancia. Al examinar, pues, el contexto pandémico específico en el que «la humanidad en general y el pueblo portugués en particular están viviendo», la Iglesia de Lisboa llama la atención sobre «la urgente necesidad de la Buena Nueva que integre el respeto absoluto a la verdad de los hechos, pero que también alimente la esperanza en el futuro», una esperanza «fundada en el testimonio de muchos de nuestros antepasados que nos han dejado una historia de heroicidad».

Este año, debido a la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus, el 54º Día Mundial de las Comunicaciones se celebrará sin Misa comunitaria. Por esta razón, los obispos sugieren que la colecta de las Oficinas de Sector, tanto nacionales como diocesanas, se realice «el domingo más oportuno», ya que el 24 de mayo en sí no es posible.

El mensaje del Papa para el día tiene como tema “Para que puedas contarlo a tu hijo” (Ex 10,2). La vida se hace historia» y advierte contra las noticias falsas: » En una época en la que la falsificación es cada vez más sofisticada y alcanza niveles exponenciales – escribe el Papa – necesitamos sabiduría para recibir y crear relatos bellos, verdaderos y buenos. Necesitamos valor para rechazar los que son falsos y malvados”.

Finalmente, hay que recordar que el 6 de mayo, en la misa matutina en la Casa Santa Marta, el Pontífice rezó «por los hombres y mujeres que trabajan en los medios de comunicación». En este tiempo de pandemia se arriesgan mucho y el trabajo es mucho. Que el Señor les ayude en esta labor de transmitir, siempre, la verdad».