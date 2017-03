Positivo fornece conversores para a empresa “Seja Digital”

(Signis, Brasil).- A Positivo Informática foi uma das empresas selecionadas pela Seja Digital (nome fantasia da EAD, empresa responsável pela limpeza da faixa de 700 MHz no Brasil) para fornecer conversores às famílias do Cadastro Único.

De acordo com o comunicado da companhia, o valor do contrato é de R$ 267 milhões. Os aparelhos serão entregues em lotes a partir deste mês e terminará os envios no terceiro trimestre. A Positivo destaca que novas rodadas de aquisição podem ocorrer.

Antonio Martelletto, presidente da Seja Digital, reiterou, durante evento que marca proximidade do desligamento sinal analógico em São Paulo, que a Positivo é um dos vários fornecedores para a empresa.