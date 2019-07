Presentaron la página oficial del Año y Congreso Mariano Nacional

(Aica).-En el marco de la preparación al Año y IV Congreso Mariano Nacional, que se celebrarán en 2020, en la mañana del 11 de julio fue presentada la página web oficial www.4cmn2020.com, desarrollada a partir de un convenio con la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca.

La diócesis de Catamarca se prepara para vivir el Jubileo por los 400 años de la presencia de Nuestra Señora del Valle; el Año Mariano Nacional, declarado por los Obispos argentinos en adhesión a este acontecimiento; y el IV Congreso Mariano Nacional, que los tendrá como anfitriones, entre el 23 y 26 abril de 2020. En ese marco, en la mañana del 11 de julio fue presentada la página web oficial, desarrollada a través de un convenio con la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca.



La presentación se llevó a cabo durante una conferencia de prensa ofrecida en el obispado local, con la presencia del vicario episcopal de Pastoral y rector de la catedral basílica y santuario de Nuestra Señora del Valle, presbítero José Antonio Díaz; el decano de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA), ingeniero Carlos Savio; el vicedecano, ingeniero Eduardo Cano; la licenciada María Valeria Póliche y Julián Acosta Argañaraz, docente y alumno avanzado de la carrera de Ingeniería Informática de la unidad académica, respectivamente, quienes dieron detalles del acontecimiento, del convenio para el desarrollo del proyecto y de sus características.



En el inicio del contacto con la prensa, el presbítero José Antonio Díaz explicó: “En el camino que estamos haciendo hacia el Año y IV Congreso Mariano Nacional, hay pasos importantes que estamos dando, uno de ellos es la presentación de la página web www.4cmn2020.com/evento, a la que pueden conectarse para ingresar a este proceso que estamos haciendo y que luego se irá completando”. Por otra parte, detalló: “Ahora estamos haciendo una presentación inicial para habilitar las inscripciones, algo que las diócesis están reclamando, y que va a complementar el contacto fluido que estamos teniendo con los delegados diocesanos”.



El sacerdote agradeció la presencia de las autoridades de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la UNCA, como también a quienes tuvieron a cargo la implementación de este proyecto.

“Estamos contentos de formar parte de este proceso”

Por su parte, el ingeniero Carlos Savio dijo que “como Facultad de Tecnología y como Departamento de Informática, estamos muy contentos de formar parte de este proceso tan importante” con vistas a este acontecimiento de fe mariana, a la vez que agradeció “al obispado de Catamarca por haber confiado en nuestra facultad, para elaborar y trabajar en el armado de la plataforma web para las próximas fiestas marianas, que se llevarán a cabo en Catamarca”.



El decano destacó que “a través de un convenio, docentes muy comprometidos junto con alumnos del Departamento de Informática asumieron esta responsabilidad con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, y ya estamos en condiciones de que esta plataforma comience a ser operativa”.



También felicitó a los integrantes del Departamento y del equipo técnico “por haber trabajado en este proyecto, ya que todo el país estará haciendo uso de esta plataforma, para participar del IV Congreso Mariano Nacional”.

“Desarrollar esta página nos obliga a reencontrarnos con la Virgen”

Julián Acosta Argañaraz, alumno avanzado de la carrera de Ingeniería en Informática, se refirió específicamente al sitio web. Al respecto, reconoció: “Hemos aceptado con mucha alegría el desafío de hacernos cargo de los sistemas necesarios para que funcione la parte informática del IV Congreso Mariano Nacional. Nos hemos puesto a prueba, hemos tenido que adquirir nuevas habilidades, que nos han servido mucho a nivel personal y profesional, y también espiritual”.



En este sentido, confió que “desarrollar esta página nos obliga a reencontrarnos con la Virgen, a redescubrir su historia, la riqueza que hay en los valles de Catamarca con su presencia. Es avanzar y evolucionar constantemente, no sólo tirar códigos y generar la página, sino involucrar muchos cambios y mejoras internas”.



Respecto del producto en sí mismo, explicó: “Hemos desarrollado esta página pensando en sus destinatarios, que son los congresistas, quienes van a buscar información para participar del próximo evento, que no se hace desde hace 40 años en el país. Por ello es un desafío doblemente importante, así hemos buscado el contenido, para armar la página teniendo en cuenta estos criterios, de tal manera que sea algo que esté a la altura, y ayude a conocer a Nuestra Madre del Valle a las personas que no la conocen, y hacer que quienes ya tenemos la gracia de conocerla redescubramos algo”.



Con relación a algunos detalles de diseño, apuntó que han querido “vincular las estrellas que tiene el manto de la Virgen María con la cultura que ya estaba en nuestro suelo catamarqueño, y también con lo actual”, y detalló: “Tenemos el contador del tiempo que falta para que suceda el evento, que son 314 días. Y vamos avanzando en lo que es la preparación: cuenta con información de qué es un Congreso Mariano Nacional, un poco de la historia del Congreso Mariano Nacional, que empezó allá por 1947”.



Continuando con la breve descripción del sitio web, señaló que “también hay información de interés para los candidatos a congresistas, por ejemplo cómo participar, cómo se inscriben, cuáles son los costos, los alojamientos, qué días va a desarrollar el evento, qué temáticas se van a trabajar, cuántos talleres habrá, cómo está separado el Congreso Mariano, que tiene tres espacios que van a funcionar en paralelo, toda esa información está dentro de la página”.



Parar cerrar, el padre Díaz, invitó a la comunidad catamarqueña a sumarse a ese evento mariano, abriendo las puertas de sus hogares a los congresistas, quienes arribarán a Catamarca, para tributarle honores a la Madre Morena del Valle.