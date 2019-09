Protégete de los SMS phishing que llegan a tu teléfono móvil

Con los SMS phishing los cibercriminales van por los teléfonos móviles. Aquí compartimos algunos consejos para protegerte de los ataques de “smishing”.

NordVPN explica cómo los criminales cibernéticos atacan a los usuarios de móviles y cómo su función CyberSec puede ayudarnos a protegernos de los mensajes SMS de phishing.

Uno de los ataques de “smishing” más comunes es un mensaje de texto SMS que contiene un link a malware móvil. Cuando el usuario hace clic se instala una app maliciosa en su teléfono. Esto puede llevar al robo de contraseñas e identidad o incluso al requerimiento de un rescate a cambio de información o archivos privados.

Los estafadores pueden enviar un mensaje que te invite a participar en un concurso falso o que especifique que el usuario ha ganado una competición o ha recibido dinero.

“Los hackers utilizan estas técnicas para estafar a la gente. Consiguen el dinero o la información sin el consentimiento o conocimiento del usuario,” comentó Ruby González, Director de Comunicaciones de NordVPN. “Si recibes un mensaje de texto inesperado de un remitente desconocido, no hagas clic en ningún link, nunca contestes ni compartas información personal.”

¿Cómo pueden protegerse los usuarios de móviles de los mensajes de phishing?

NordVPN recomienda la función CyberSec, que está diseñada para bloquear publicidad, páginas maliciosas y links de phishing. CyberSec se activa al descargar la app de NordVPN, en Configuración > General. Una vez CyberSec está activada, funcionará automáticamente y todas las apps conectadas a Internet que estén abiertas se podrán beneficiar de la protección.

“CyberSec, parte de las apps de NordVPN, es como un bloqueador de contenido, pero cubre todo el sistema en lugar de solo el navegador,” comentó Ruby González. “Comprueba direcciones contra una enorme base de datos de listas de bloqueos y protege a los usuarios de fraudes de phishing y páginas maliciosas. Cuando el servidor DNS de NordVPN recibe la petición de un usuario para entrar en una página específica, CyberSec comprobará el nombre contrastando con la lista de posibles amenazas y decidirá si permite el acceso o no.”

“En general, CyberSec es tan solo una función de NordVPN que bloquea contenido malicioso. El objetivo principal de NordVPN es encriptar la comunicación en Internet en un túnel seguro, haciendo que el contenido sea invisible para terceros. Descargar NordVPN y usar CyberSec sirve para múltiples opciones de seguridad online,” añadió Ruby González.

El consejo principal de NordVPN

No descargar apps que no parezcan legítimas. Antes de descarga cualquier app, debemos comprobar siempre los permisos para asegurarnos de que la app no tiene acceso a nuestra información personal. Cuando un usuario se ve dirigido a una página web, deberá comprobar qué tipo de información requiere dicha página y quién está detrás. Y, por último, cuando alguien sospecha que su dispositivo ha descargado malware, lo primero es cambiar todas las contraseñas y usar un gestor de contraseñas que las almacene en un cuadro encriptado.