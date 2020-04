¿Cuál es mi vocación? Jesuitas responden preguntas para ayudar a encontrar respuestas

.

(romereports.com).- Un grupo de jóvenes jesuitas en España está detrás de esta iniciativa on line para ayudar a los jóvenes en su discernimiento vocacional.

“Lo cierto es que hay algunas señales que suelen repetirse en los procesos vocacionales”.

Es parte del proyecto Voces SJ, en marcha desde hace cuatro años a través de las redes sociales.

NUBAR HAMPARZOUMIAN, SJ

Coordinador de Voces SJ

“Dijimos ¿Por qué no hacemos unos videos que expliquen, que den respuesta a esas preguntas para que todas las personas los puedan ver? No solo la persona que se atreva a hacérnosla o que tenga la oportunidad de hacérsela a alguien. Sino para esas personas que son más vergonzosas y que no se atreven a preguntárselo nunca al catequista que tienen, al cura que tienen delante o al jesuita, oye como vives esto de ser Jesuita”.

El proyecto sale en busca de las personas allí donde los jóvenes pasan gran parte de su tiempo, en Internet.

NUBAR HAMPARZOUMIAN, SJ

Coordinador de Voces SJ

“Y ahora pues muchos de nosotros estamos más pegados a los teléfonos, más pegados al ordenador, y es ahí donde también Dios nos está hablando. Es ahí donde también Dios nos está pidiendo algo. Y es ahí donde también nosotros tenemos que dar una respuesta católica y desde la espiritualidad ignaciana”.

.

.

La serie tendrá diez capítulos. Serán vídeos breves e irán publicando uno cada mes.

NUBAR HAMPARZOUMIAN, SJ

Coordinador de Voces SJ

“Es una serie que responde a preguntas más enfocadas a la vocación. ¿Qué es vocación? ¿Qué no es una vocación?¿Por qué a veces tenemos unos movimientos, sentimientos y pensamientos que no sabemos si de verdad es una vocación. Pues ¿Qué es vocación, qué no es? Para qué una vocación religiosa, una vocación sacerdotal? ¿Hoy, hacemos lo mismo como religiosos que como laicos?”.

El pasado 19 de marzo publicaron su primer video, que coincidió con la fiesta de San José. Voces SJ está en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Por ahora solo en español, pero sueñan con que la idea dé el salto a otros idiomas.

CT – Traducción: Daniel Díaz Vizzi

………………………………………

Voces Esejota

Este canal nace de la intuición de algunos jesuitas de España y está dedicado a quienes se hagan preguntas y no tengan las cosas siempre claras; a quienes quieran escuchar otra manera de pensar y de vivir; a quienes estén cansados de escuchar siempre los mismos mensajes y necesiten tener horizontes más abiertos, más universales y sobre todo, a quienes intentan seguir el mensaje de Jesús y sientan que están en tierra de nadie.