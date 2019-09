Qué debe saber sobre Wi-Fi 6

(HP.com).- Wi-Fi 6 finalmente llegará al mercado de consumo este año. Sin embargo, la próxima generación de Wi-Fi no solo es una versión acelerada del Wi-Fi que está usando en este momento. Es la etapa más reciente de la evolución de Wi-Fi, ya que trabaja para adaptarse al aumento en la cantidad de dispositivos que se conectan en el trabajo, el hogar y cualquier otro lugar.

¿En qué se diferencia con el Wi-Fi que utilizo actualmente?

No lo va a notar muy diferente cuando lo use. Simplemente, Wi-Fi 6 es un estándar actualizado que se diseñó para ser compatible con la Internet del futuro y se adapta al constante aumento en la cantidad de dispositivos conectados que requieren la misma cantidad de tiempo y banda ancha en enrutadores con exceso de trabajo.

¿Seis? Ni siquiera escuché sobre los otros cinco.

No, no se perdió los Wi-Fi 1 a 5, ya que no existían con esos nombres. Wi-Fi 6 es una nueva convención de etiquetado que Wi-Fi Alliance inventó, porque los nombres anteriores no eran fáciles de recordar (su nombre real es 802.11ax, la versión más reciente del estándar 802.11, que la mayoría de las personas llaman Wi-Fi, si es que se quiere hacer el cerebrito). Las cinco versiones anteriores también recibieron nombres nuevos: el Wi-Fi que está usando actualmente, 802.11ac, ahora se conocerá como Wi-Fi 5.

Debería funcionar con algo más de rapidez, ¿no?

Sí, las velocidades de Internet dan un pequeño salto, ya que se adopta Wi-Fi 6 en la corriente dominante. En teoría, podrían ser mucho más rápidas: Wi-Fi 6 tiene 9,6 Gbps, más del doble de los 3,5 Gbps que obtiene con Wi-Fi 5. Sin embargo, en la mayoría de los casos de uso, esos 9,6 Gbps van a ser divididos entre múltiples dispositivos dentro de una red, lo que brinda a cada dispositivo un pequeño impulso en lugar de darle a un solo dispositivo un gran empujón.

¡Excelente! ¿La tecnología que tengo ahora va a funcionar con esta clase de Wi-Fi?

Aún podrá acceder a Internet con un enrutador para Wi-Fi 6, pero la conectividad será la misma que tiene en este momento. Con el transcurso de los años y a medida que se convierta en un nuevo estándar, verá cada vez más dispositivos etiquetados como “compatibles con Wi-Fi 6” que se diseñan específicamente para funcionar con Wi-Fi 6.

Entonces, ¿cómo funciona exactamente?

Wi-Fi 6 se diseñó para comunicarse con dispositivos de manera más eficiente, enviar más información con cada señal y prestar servicios a múltiples dispositivos con una transmisión única. Esto se puede lograr gracias a dos tecnologías: MU-MIMO y OFDMA.

MU-MIMO es la abreviatura en inglés de “múltiples usuarios, múltiples entradas y múltiples salidas”. Esta tecnología no es nueva; Wi-Fi 5 la utiliza actualmente. Con Wi-Fi 5, el punto de acceso (AP, por su sigla en inglés) inalámbrico puede comunicarse con múltiples dispositivos al mismo tiempo, pero esos dispositivos no pueden responder de manera simultánea. Wi-Fi 6 permite que los dispositivos respondan al AP al mismo tiempo.

Por otro lado, OFDMA es una nueva función (y, se podría decir, una más importante). Es la abreviatura en inglés de “acceso múltiple por división de frecuencias ortogonales” y significa que un AP puede conectarse, de manera simultánea, con múltiples clientes que tienen diferentes requisitos de banda ancha. Según el tráfico, OFDMA puede asignar su canal completo a un solo cliente o dividirlo entre 74 diferentes.

Suena genial. Pero, ¿cómo va a ayudar a mi empresa?

Una vez que se haya implementado Wi-Fi 6 ampliamente, permitirá a su empresa ejecutar aplicaciones que no podía ejecutar antes de manera inalámbrica. Piense en aplicaciones de realidad virtual de inmersión y videoconferencia en 4K para industrias como la de la salud y venta minorista. También mejora la seguridad: no es necesario que los enrutadores y dispositivos actuales cuenten con la certificación para WPA3, pero todos aquellos dispositivos que cuenten con la certificación para Wi-Fi 6 sí la tendrán en el futuro.

¿Cuándo podré obtener la tecnología Wi-Fi 6?

El programa de certificación para Wi-Fi 6 comienza oficialmente en el cuarto trimestre de 2019 y, luego de ese período, se lanzarán muchos dispositivos compatibles. Sin embargo, puede obtener una máquina compatible con Wi-Fi 6 ahora mismo en diferentes marcas del mercado, entre ellas HP.