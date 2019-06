¿Qué es y en qué consiste la Dark Web?

Si estáis leyendo este reportaje entonces os encontráis en la parte más pública y accesible de todo Internet, pero existe otra sección oculta ajena a la mayoría de usuarios, ¿sabéis qué es la Dark Web y en qué consiste? Os lo contamos.

(computerhoy.com).-Dark Web o web oscura es un término que se suele relacionar con el crimen, con la venta de drogas o armas, pero es mucho más que todo eso. Hoy vamos a profundizar en su historia, el porqué de su existencia y ver si puede aportar algo bueno a la sociedad en vez de únicamente ser el mercado de venta ilegal más grande del mundo.

No obstante, para entender qué es la Dark Web primero tenemos que pararnos un momento a reconocer las diferencias que hay entre las distintas partes que forman la red, desde la sección más accesible hasta la más oculta.

Empezamos por Clearnet, el internet que estás usando en este momento al leer nuestra web, es decir, todo lo que puedas encontrar en buscadores como Google Chrome, Bing, Mozilla, etc. Y aunque puede parecer muy grande, en el fondo sólo ocupa un 10 o 20% de toda la inmensidad de la red.

El 90% restante es la Deep Web, que muchas veces se asocia con el internet más peligroso y oculto, pero eso es porque se la confunde con Dark Web. La Deep Web es simplemente toda esa parte de internet a la que no puedes acceder públicamente. Tu correo electrónico, tus cuentas del banco, los documentos que tienes guardados en Dropbox, miles y miles de páginas que no están abiertas para todo el mundo pero que no tienen por qué esconder nada ilegal.

Eso sí, dentro de la Deep Web hay un pequeño reducto mucho más oculto, ese 0,1% de la Deep Web es la conocida como Dark Web y a ella sólo se puede acceder con un navegador web especial como TOR, Freenet o ZeroNet.

Como ves, Deep Web y Dark Web sí están relacionadas, la segunda forma parte de la primera pero no al revés, por lo que no es justo acusar de ilegal y oscura a Deep Web cuando sólo una parte de todo su contenido es de este tipo.

Los inicios de Dark Web

A mediados de la década de 1990 el Gobierno de los Estados Unidos creó una tecnología que permitía a las agencias de inteligencia intercambiar información de manera completamente anónima y así, proteger millones de documentos de alto secreto. Lo llamaron TOR.

Representado con la imagen de una cebolla, Tor sigue considerándose el navegador más seguro gracias a su sistema de capas. Y aunque en un principio se asoció a piratas informáticos y a la Dark Web, la creciente necesidad de proteger nuestros datos frente a gobiernos y multinacionales lo han convertido en un navegador muy popular. Tor no se conecta directamente a las páginas web, sino que pasa por múltiples servidores encriptados que hacen desaparecer la identidad de la persona que navega y ocultan su IP.

Pero ¿cómo llegó Tor a nuestras vidas si era un proyecto de las agencias de espionaje estadounidenses? Lo normal hubiera sido que lo mantuvieran en secreto, pero decidieron lanzar Tor a todo el mundo creando la Dark Web. Su explicación fue que, cuanta más gente utilice este sistema, más difícil sería separa los mensajes del gobierno, del ruido creado por el resto de usuarios. Algo así como: no puedes pasar desapercibido en un pueblo muy pequeño.

Al final la Dark Web la usan desde los sistemas de espionaje de los gobiernos, hasta activistas políticos que quieren escapar del control y opresión de determinados regímenes totalitarios, pero, claro, también se ha convertido en la herramienta ideal para todo tipo de actividades criminales.

Uno de los casos más famosos es el de Edward Snowden, el ex-empleado de la CIA que utilizó Tor para compartir con la prensa internacional cientos de documentos clasificados de la agencia secreta estadounidense. Es curioso que la herramienta que ellos mismos habían creado para espiar y protegerse al final se usara para robarles.

Así que como veis, Dark Web al final es como todo, tiene su parte buena y su parte mala. Es una herramienta muy necesaria para proteger a aquellas personas cuya libertad ha sido amenazada por la represión de sus gobiernos, pero también se ha convertido en un escondite para criminales donde a la policía le cuesta mucho perseguirles.