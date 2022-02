Qué hacer si su antivirus deja de funcionar

Las empresas de antivirus aspiran a una protección continua, pero el software no es perfecto. Esto es lo que puede hacer si su antivirus deja de funcionar o no puede prevenir un ataque de malware.



Por Neil J. Rubenking



(pcmag.com/).- En teoría, una vez que haya instalado una utilidad antivirus en todas sus computadoras, su seguridad es dorada. El antivirus busca actualizaciones regularmente y se renueva automáticamente cuando su suscripción se agota. En un mundo perfecto, estás listo. Sin embargo, el software, incluido el software de seguridad, no es perfecto. Su antivirus puede pasar por alto un ataque de día cero utilizando técnicas de explotación desconocidas. Puede estar en pausa, esperando su interacción. O es posible que haya olvidado pagar la factura.

Hay varios escenarios en los que ransomware, spyware u otro programa malicioso podría infiltrarse en una computadora a pesar de su protección antivirus. Si esto te sucede, ¡no entres en pánico! Mantenga la cabeza despejada y siga las sugerencias a continuación para recuperarse del ataque.

¿Mi antivirus dejó de funcionar?

Por lo general, la única vez que nota una utilidad antivirus es cuando aparece una notificación que se da palmaditas en la espalda para detectar y eliminar un ataque de malware. Claro, algunos de ellos te notifican cuando se actualizan, otros muestran un informe mensual sobre lo que han hecho por ti. Pero la mayor parte del tiempo, su protección de seguridad debería simplemente zumbar en segundo plano.

Por eso es una buena idea verificar que su antivirus esté funcionando de vez en cuando. Encuentra su icono en el área de notificación en la parte inferior derecha de la pantalla. Si no lo ve, haga clic en el icono para mostrar los elementos ocultos. En Windows 10 y Windows 11 , ese icono parece un símbolo de intercalación de gran tamaño ^. Haga clic con el botón derecho en el icono del antivirus y haga clic en la opción de menú que lo abre.

Casi todos los antivirus muestran un ícono, un banner o una imagen verde en su ventana principal cuando todas las configuraciones están bien. Si ve rojo o amarillo, algo no está bien. Por lo general, el antivirus le dice qué está mal y, a menudo, hay un botón o un enlace para arreglar las cosas. Es posible que deba profundizar en la configuración para corregir cualquier problema que le impida ver verde.

¿Tienes verde? Eso es bueno, pero mientras esté aquí, verifique estadísticas como la actualización más reciente de las firmas antivirus, la última actualización del programa y el último análisis. También puede decirle al antivirus de manera proactiva que busque actualizaciones ahora y luego ejecute un análisis completo. ¡Ahora está funcionando seguro!https://imasdk.googleapis.com/js/core/bridge3.498.0_en.html#goog_15520681010 seconds of 0 secondsVolumen 0%00:0003:29

¡Sí, mi antivirus dejó de funcionar!

Si su configuración era incorrecta o su antivirus no estaba actualizado, es posible que el malware se haya colado mientras no se eliminó. ¿Cómo saber si tiene malware ?

Algunas infestaciones son flagrantes y revelan su presencia forzando anuncios emergentes incluso cuando no está usando el navegador, o redirigiendo su navegación a páginas no deseadas. El ransomware se pone en su cara, exigiendo dinero en efectivo para descifrar sus archivos importantes. Algunos se aprovechan de la pausa de su antivirus eligiéndose a sí mismos para llenar el vacío. Pretenden ser software de seguridad, advirtiéndole de los peligros del malware inventado y ofreciendo «arreglarlos», por un precio. Los más atrevidos utilizan los logotipos y estilos de las herramientas de seguridad actuales. El que se muestra justo debajo copia el estilo de Norton 360 , pero con la marca falsa de McAfee.

Otros tipos de malware son más sutiles. ¿Alguien hackeó tus contraseñas? Un troyano podría haber estado involucrado. El malware de las redes sociales crea publicaciones como si fueran propias y luego infecta a los amigos que hacen clic en los enlaces de las publicaciones. Y, por supuesto, a veces no hay ninguna señal de que se haya producido un ataque de malware, hasta que descubre que su cuenta bancaria está drenada o que su préstamo hipotecario ha sido rechazado debido a que algún bozo destruyó su crédito.

Cómo recuperarse de un ataque de malware

Sucede. A veces, aunque su antivirus esté completamente actualizado y funcione, una nueva y astuta cepa de malware se le escapa. Si el antivirus no reconoce la amenaza, ya sea por su firma de malware o por su comportamiento, debe llamar al equipo SWAT.

La mayoría de las empresas de antivirus ofrecen un disco de rescate, en forma de un archivo ISO que se graba en un CD o DVD, o se instala en una unidad USB. Arrancar desde el disco de rescate inicia un sistema operativo independiente, normalmente basado en Linux, con un antivirus incorporado. Si el malware eludió su antivirus porque engañó a Windows, el disco de rescate realmente puede ayudar. Bitdefender Antivirus Plus facilita aún más la limpieza con la opción de iniciar en modo de rescate, sin necesidad de disco.

Nuestro mejor software antivirus

Revisión de McAfee AntiVirus Plus4.0ExcelenteConsultar precio

Revisión del antivirus Kaspersky4.5SobresalienteConsultar precio

Revisión de Bitdefender Antivirus Plus

Primero, verifique si su antivirus ofrece un disco de rescate. ¿Lo encontré? Descargue y grabe ese disco ahora , mientras pueda. No espere hasta que el malware ya se esté ejecutando en su sistema.

También puede traer una herramienta agresiva solo de limpieza como Malwarebytes Free . Estas herramientas a menudo vienen con una advertencia de que es posible que se produzcan daños colaterales, pero si tiene una infestación activa de malware, probablemente correrá el riesgo. La mayoría son gratuitos, por lo que si uno no hace el trabajo, puede darle una oportunidad al siguiente contendiente.

Norton AntiVirus Plus adopta un enfoque inusual, al igual que los productos de la suite de seguridad Norton. Al final de un escaneo, dice: «Si cree que todavía hay riesgos, haga clic aquí». Al hacer clic, se inicia Norton Power Eraser, la versión de Norton de una herramienta de limpieza agresiva. Incluso si no es usuario de Norton, puede descargar y ejecutar esta herramienta sin costo alguno.

Ransomware encriptó mis archivos

Si un troyano o virus infestó su sistema porque su antivirus estaba desactualizado o simplemente no detectó el ataque, puede recuperarlo utilizando las técnicas descritas anteriormente. Sin embargo, si estuvo involucrado un ransomware , está en serios problemas. Detectar y eliminar el programa malicioso no hace nada para restaurar sus archivos cifrados.

Podría considerar morder la bala y pagar el rescate , pero piénselo dos veces antes de hacerlo. No hay garantía de que el pago recuperará sus archivos, y no hay un incentivo real para que los delincuentes descifren sus archivos una vez que haya pagado. No es como si pudieras reportarlos al Better Business Bureau.

Si los archivos cifrados son lo suficientemente importantes, puede parecer lógico contratar a un experto para recuperarlos. Sin embargo, antes de hacerlo, investigue a fondo la empresa. Una operación encubierta del Reino Unido reveló que algunos supuestos expertos simplemente pagan el rescate y luego le cobran el precio del rescate más su propia parte.

En verdad, puede que no haya necesidad de contratar a un experto. Cuando los investigadores descifran el cifrado de una cepa de ransomware, normalmente ponen a disposición gratuitamente una herramienta de descifrado. La nota de rescate casi siempre incluye el nombre de la cepa, y una búsqueda en la web sobre «herramienta de descifrado de ransomware <nombre>» debería encontrar una solución, si existe. Kaspersky, McAfee y Trend Micro se encuentran entre las muchas empresas de antivirus que ofrecen dichas herramientas.

Existe, por supuesto, la posibilidad de que sus archivos desaparezcan permanentemente, sin posibilidad de recuperación. Si ese pensamiento lo llena de pavor, vaya ahora mismo y configure un completo sistema de respaldo en línea para sus archivos más importantes. En estos días, puede obtener terabytes de almacenamiento de respaldo por un precio razonable. Ahora, si ataca el ransomware, puede usar las técnicas descritas anteriormente para eliminar al atacante y luego simplemente restaurar sus archivos desde la copia de seguridad.

Obtener un nuevo antivirus

Si el malware eludió su antivirus a pesar de que estaba completamente actualizado, bueno, solo tenía un trabajo que hacer… y falló. No todos los productos de seguridad son iguales. Los laboratorios de pruebas de antivirus independientes entregan una amplia gama de puntajes de prueba, desde perfecto hasta perfectamente horrible. Hemos puesto a prueba docenas de herramientas antivirus (puede leer sobre nuestros procedimientos de prueba de antivirus aquí ), así que si está pensando en un cambio, lea detenidamente nuestras revisiones detalladas de antivirus para ayudarlo a tomar la mejor decisión. Esperemos que nunca experimente una falla en su protección antivirus.