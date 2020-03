Rede Católica de Rádio, parceira da SIGNIS Brasil na evangelização através da comunicação

(signis.org.br/ ).-Fundada em 1994, é uma associação de emissoras vinculadas a organismos da Igreja Católica e emissoras leigas de inspiração cristã, que prestam serviços às comunidades, paróquias e dioceses em suas regiões. Motivado pelo espírito de comunhão e partilha a RCR visa contribuir para a educação, cultura e cidadania, sempre agindo com lealdade aos ensinamentos evangélicos.

Tendo como missão Fortalecer a igreja no Brasil por meio da comunhão entre emissoras de rádios de todo o país que trabalham de forma colaborativa utilizando da força criativa do rádio. Garantir o apoio às pessoas em sua fé mantendo viva a mensagem do Evangelho com a sua inspiração motivadora de fraternidade, justiça e de paz.

Nos últimos anos a RCR trabalha em conjunto e comunhão com SIGNIS Brasil, na realização de projetos em conjunto de cobertura nacional e internacional, na produção e distribuição de conteúdo para as emissoras de rádio de todo o País. Atualmente, a RCR é formada por nove bases regionais de rádio que produzem e distribuem conteúdos e programas colocando em comum o ideal evangelizador:

Rede Canção Nova em SP;

Rede Imaculada de Comunicação em SP;

RCR – Espirito Santo;

RCR – Paraná;

Rede Pai Eterno em GO;

Rede TUA de Rádio no RS;

Rede Scalabriniana no RS;

Rede de Notícias da Amazônia no AM;

Rede Evangelizar É Preciso em SP.

O resultado desta parceria é a produção e distribuição de conteúdo jornalístico Cristão de qualidade direcionado para toda à família respeitando à vida e os princípios da dignidade humana. A programação é composta por temas atuais, debates, notícias de repercussão nacional e internacional que gera e transmite conteúdo relevante para as rádios abordando assuntos do mundo Cristão e da sociedade como um todo. O conteúdo é transmitido através dos programas como: Jornal Brasil Hoje; Giro de Notícias, Boletim RCR; Palavra da CNBB, Séries temáticas, Podcasts entre outros, a partir das diferentes regiões do Brasil.

Considerando o momento atual vivido pelo Brasil, no que tange a política e a economia, os veículos de comunicação atravessam uma crise financeira e ética sem precedentes.

Diante disso, as emissoram e os demais veículos enfrentam uma confusão entre a produção jornalística e o querer idividual de quem produz a notícia, não obstante disso estão os programas que espetacularizam a informação e a trasnformam em meros shows, neste caso fica o destaque para o jornalismo policial e o político. Nessa linha, importa muito mais o que é comercial do que o que é formativo, independentemente se a ética e a moral serão feridas.

Por outra via estão as redes sociais, a praça pública moderna, ou seja, o local onde as pessoas se encontram para conversar e trocar ideias. Ela virou campo de batalha e de reprodução de notícias falsas, as fake news. O fato é que as redes tem sido instrumentalizadas por grupos para funcionarem como ferramentas de cotrole da opinião pública, o que faz com que abra-se o espaço para a formação do não saber.

É tempo de muita observação e de descoberta de novas técnicas de comercialização de espaços publicitários, bem como de criar interface com as redes sociais e com outros dispositivos, como exemplo pode ser citado o telefone celular. O rápido avanço das novas tecnologias não pode ser ignorado, é preciso que os gestores de veículos de comunicação estejam atentos a ele.

O advento da crise financeira e o impacto imediato nos veículos de comunicação, em especial os católicos, tem exigido um movimento mais ousado por parte da Igreja, sob pena do fechamento de mais emissoras e impressos.

Projeto Agência de Notícias (Podcast)

Diante do novo, e dos desafios da comunicação no rádio e das novas ferramentas, a RCR desenvolve desde agosto de 2019 um novo projeto.

O projeto, tem por objetivo ampliar o alcance do conteúdo veiculado pela Rede Católica de Rádio, pelos seus próprios meios e/ou pelos parceiros (bases), através de uma estrutura multimídia de produção informativa, formativa e de entretenimento.

No presente momento, nossos esforços estão voltados para um diagnóstico do cenário atual do portal da Rede Católica de Rádio. Estamos fazendo um levantamento de todos as produções disponibilizadas na plataforma, organizando-as por formato, categoria e editoria.

Esta análise nos possibilitará uma visão mais ampla do site, a fim de melhor explorar as estruturas disponíveis e atender de fora mais abrangente às necessidades especificadas no programa inicial.

Ademais, temos trabalhado na elaboração de uma programação para a rádio online do portal. Para isso, estamos estudando modelos de websites com propostas semelhantes e nos apoiando em materiais acadêmicos sobre o tema.

Também temos trabalhado em produções de podcasts de atualidade e notícias da Igreja, visando contribuir para difundir informações sobre que ocorrerá na Igreja e no mundo.

Integram a rotina diária, as seguintes tarefas:

alimentar o site com notícias da Igreja Católica, informações de interesse das emissoras afiliadas e noticiário geral;

receber diariamente e semanalmente produções desenvolvidas e cedidas pelas nossas bases e disponibilizar o acesso e download no portal;

trabalhar para manter a interação e integração entres as emissoras, a fim de um diálogo constante e compartilhamento de informações de interesse comum;

Participação em eventos de relevância para a Rede Católica de Rádio

Temos visto a necessidade de entender o perfil das emissoras ligadas à Igreja Católica no Brasil. Nesta questão, seria de grande importância para a RCR um mapeamento que gere um cadastro destes veículos e nos permita ter acesso à informações como quantidade, localização, proposta editorial, responsáveis, etc.

Entre outras finalidades, esta catalogação trará uma aproximação com estes meios. Em um momento em que passam por uma transformação estrutural, considerando, por exemplo, a questão das migrações para FM e o direcionamento para as plataformas digitais, é interessante entender como as radiodifusoras tem lidado com estes e outros desafios.

Considerando a importância que o rádio tem neste trabalho, não podemos deixar de pensar numa programação para a rádio online que venha agregar às produções já existentes no portal.

A ideia aqui é desenvolver conteúdos que funcionem como parte de uma grade, com períodos fixos de veiculação, tal qual a produzida pelas emissoras para seus dials. Uma construção que se dará de forma gradual e levará em consideração temáticas de interesses do público que frequenta o portal. E, da mesma forma que já acontece com outros materiais de áudio, estes também estarão on demand na plataforma, em formato de podcast.

Inclui-se neste trabalho a criação de vinhetas que identifiquem a programação, aberturas de programas e escolha de trilhas.

Apenas para especificar, dentre os conteúdos que visualizamos para esta grade, estão:

01 quadro sobre saúde com veiculação 2 vezes por semana com duração média de 1 minuto cada;

01 quadro sobre cultura e educação com veiculação 1 vez por semana com duração média de 5 minutos;

01 quadro entrevista sobre algum assunto ligado à temática social 1 vez por semana com duração de 10 a 15 minutos;

01 programa de entrevista com personalidades da Igreja Católica (Bispos, Padres e Religiosos).

01 quadro com dirigentes de emissoras ligadas a RCR. A intenção é dar visibilidade à emissora, além de acumularmos dados importantes como sua história, seus desafios, sua proposta editorial, programação etc.

Certamente é um enorme desafio, porém, se faz necessário até mesmo em resposta da missão que a RCR tem, que é o de Fortalecer a Igreja por meio do Rádio no Brasil. Precisamos avançar e continuar contribuindo com a Igreja em saída, buscando semear a Boa Nova e conteúdos que sejam relevantes aos nossos ouvidos, associados, e por fim a todo povo de Deus.