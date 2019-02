2019: ¿Cuáles son las redes sociales con más usuarios del mundo?

(marketing4ecommerce).- A pesar de todos los problemas por los que ha pasado, una vez más queda comprobado que Facebook domina (por mucho) el ranking de las redes sociales con más usuarios del mundo. Este dato se desprende del informe Digital In 2019, elaborado por We Are Social en colaboración con Hootsuite que brinda las estadísticas, análisis y tendencias digitales a nivel global.

Facebook sigue como líder entre las redes sociales con más usuarios del mundo

Facebook es el líder entre las redes sociales con más usuarios del mundo a pesar de que este año no ha ganado una gran cantidad de usuarios. Mientras que en 2018 el estudio señalaba que se encontraba en el primer lugar entre las redes sociales con más usuarios del mundo con 2.167 millones, este año se posiciona en el primer lugar con 2.271 millones, un 5% más.

Sin embargo, otras plataformas de la compañía siguen sus pasos. Este año WhatsApp crece un 15% y ya reúne a 1.500 millones de usuarios (en 2018 contaba con 1.300 millones), mientras que Facebook Messenger se mantiene con 1.300 millones de usuarios. Por otro lado, Instagram ha pasado de 800 millones de usuarios en 2018 a 1.000 millones este 2019 (+25%).

YouTube mantiene la segunda posición entre las redes sociales con más usuarios del mundo con1.900 millones, un incremento de 400 millones a comparación del año pasado (+27%). Por otro lado, China sigue subiendo puestos entre las redes sociales con más usuarios del mundo, con We Chat quinta, con 1.083 millones de usuarios, mientras que TikTok, el nuevo gigante del microvídeo, llega al noveno lugar en este ranking al obtener 500 millones de usuarios en su rápida progresión.

Como puedes ver en la gráfica de We Are Social, en el ranking de las redes sociales con más usuarios activos del mundo se incluyen un buen número de plataformas poco conocidas, como QQ o Baidu, de las que te hablamos en su momento: redes sociales que se salen de lo habitual en nuestro día a día, pero que son muy importantes para millones de personas de todo el planeta.

De otras aplicaciones sociales y de mensajería ya te hemos hablado en muchísimas ocasiones, analizando su éxito, como en los casos de Sina Weibo, Line, Pinterest o, por supuesto, Snapchat. Twitter por su parte, se queda arrinconada en la mitad de la tabla, perdiendo poco a poco usuarios (-2%) y menos de una sexta parte de los usuarios activos mensuales de Facebook, alentando aún más a quienes sostienen que se encuentra en una fase de declive.

El 45% de la población mundial utiliza las redes sociales

En el mundo existen 3.484 millones de usuarios activos en las redes sociales, es decir, un 45% de la población mundial encuentra en estas plataformas la interacción con el mundo, de ellos 3.256 millones acceden a las redes sociales por medio de sus dispositivos móviles, un gran incremento en comparación de los resultados del año anterior, en el que un 39% de la población mundial utilizaba su móvil para acceder a las redes sociales, y acutalmente un 42% de la población mundial lo hace desde estos dispositivos.

La penetración de las redes sociales (usuarios de redes sociales/población total) varía mucho en todo el planeta, y los Emiratos Árabes Unidos logran el primer lugar con un 99% de penetración, seguido por Taiwán con 89% adelantando una posición respecto a los resultados del año anterior a Corea del Sur que cuenta con el 85% de penetración.

En este sentido España ha bajado tres posiciones, del puesto número 26 al 29 este año, con el 60% de la población que usa las redes sociales, debido al crecimiento del número de usuarios en otros países. El año pasado este dato era del 58%.

China lidera el crecimiento en el Universo Social Media

Si nos quedamos con el crecimiento en el número total de usuarios, China sobresale una vez más en este informe, ya que suma 95,325.000, un 10% más que el año anterior. En segundo lugar se encuentra India, con un total de 60.000.000 usuarios más, e Indonesia en el tercer lugar con 20.000.000.

Las apps de mensajería más populares del mundo

El estudio ha dedicado un espacio para señalar cuáles son las apps de mensajería más utilizadas por los internautas en cada país. En este sentido, WhatsApp es la líder en 133 países. En segundo lugar se encuentra Facebook Messenger, que ha logrado ser la app de mensajería más utilizadaen 75 países incluido España, y en tercer lugar se encuentra Viber, que conquistó el corazón de 10 países en el mundo.

Aquí puedes consultar todos los datos sobre el completísimo informe de Hootsuite y WeAreSocial sobre las redes sociales con más usuarios en el mundo 2019 en esta presentación de Slideshare: