Religious App “Pequeño ayudante católico” bloqueada

Con sacerdotes bajo vigilancia e iglesias cerradas, los fieles en China confiaban en la aplicación para escuchar la misa y estudiar las vidas de los santos. Ahora los creyentes están totalmente aislados.

(bitterwinter.org).-Un creyente en la provincia de Hebei, en el norte de China, ha informado a Bitter Winter que “Catholic Little Helper”, una aplicación comúnmente utilizada por los católicos clandestinos, ha sido bloqueada sin previo aviso.

Catholic Little Helper es una aplicación móvil desarrollada por Beijing Canaan Technology Co., Ltd. La aplicación proporciona lecturas diarias de misa y de la Biblia, oraciones matutinas, la Oficina de laudes y vísperas, biografías de santos y otros contenidos ricos. Los miembros de la iglesia podrían usar la aplicación para leer las lecturas de la misa publicadas en línea. El 16 de diciembre de 2018, los católicos clandestinos en el condado de Fengrun, en la ciudad de Tangshan, provincia de Hebei, abrieron su aplicación católica Little Helper para leer las lecturas de la misa, pero descubrieron que había sido bloqueada.

“El gobierno no nos permite escuchar misa”, dijo uno de los miembros de la iglesia a Bitter Winter. “En el pasado, Radio Vaticano enviaba contenido de misa todos los domingos. Usando el Little Helper, pudimos ver la última misa que envió. Ahora, ya no podemos ver el contenido más reciente. Al realizar reuniones, todo lo que podemos hacer es leer un contenido previamente memorizado “.Los creyentes en una iglesia católica subterránea en la ciudad de Hebei en Langfang también tuvieron este problema. Uno de los miembros de la iglesia dijo: “En el pasado, había mucho contenido en la aplicación. Podríamos escuchar conferencias o sermones. Ahora, después de abrir la aplicación, aparece un mensaje emergente que dice “Has violado las regulaciones”. La pantalla está completamente en blanco. Todo el contenido está bloqueado “.

Bitter Winter informó anteriormente que después de que se firmó el acuerdo Vaticano-China de 2018, la Iglesia Católica Subterránea enfrenta aún más presión que antes. Muchos sacerdotes clandestinos han sido convocados para ser interrogados por las autoridades, o han sido encarcelados o puestos bajo arresto domiciliario. Incluso si son liberados, permanecen bajo estricta vigilancia y se les prohíbe celebrar Misa públicamente. Cada vez es más difícil para los miembros de la iglesia escuchar la misa, por lo que muchos usaron el Ayudante Católico.

El miembro de la iglesia del condado de Fengrun agregó: “El gobierno ya ha cerrado nuestra iglesia y ha suprimido al sacerdote porque no está dispuesto a unirse a la Asociación Católica Patriótica China. Se vio obligado a regresar a casa y trabajar en una granja. Ahora, nadie en la iglesia organiza misa. Cantamos las escrituras y oramos en casa para mantener nuestra fe “.

“En el pasado, todos los domingos, usábamos el Ayudante Católico para leer pasajes de las Escrituras de la Misa. Ahora, el gobierno ha cortado incluso esta opción “, continuó el creyente sin poder hacer nada. “El estado está ejerciendo un control más estricto y más estricto”. Hablando del acuerdo provisional entre China y el Vaticano, el creyente agregó: “Cuanto más concede el Papa, más insaciable se vuelve el apetito del Partido Comunista Chino”.

Algunos miembros de la iglesia creen que el movimiento para cerrar la aplicación es uno más de los intentos del PCCh de obligar a todos los católicos clandestinos a unirse a la Iglesia Católica Patriótica controlada por el gobierno, una interpretación ampliamente documentada del acuerdo entre China y el Vaticano por parte de las autoridades chinas.

Curiosamente, mientras esta y otras aplicaciones sobre la religión fueron bloqueadas en China (incluida la nuestra para Bitter Winter), se lanzó una campaña a nivel nacional para persuadir a todos los chinos a descargar la aplicación “Xi Study Strong Nation”, cuyo uso es obligatorio. para los miembros del PCCh y que ofrece todos los días discursos y textos del presidente Xi Jinping. Los miembros del PCCh y los empleados del gobierno, como se documentó en Bitter Winter, deben usar la aplicación durante un cierto número de horas todos los días o enfrentar graves consecuencias que pueden incluir la pérdida de sus empleos.Un miembro de la iglesia en la ciudad de Tangshan señaló la similitud entre el manejo de las dos aplicaciones por parte de las autoridades y la Revolución Cultural: Mao Zedong estaba reprimiendo la religión mientras exigía el culto divino para él.