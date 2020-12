Revolución digital en la imprenta del Vaticano: llega la impresora «verde»

La nueva máquina llegó el pasado domingo y permitirá una producción editorial más cercana a los lectores y más respetuosa con el medio ambiente y el consumo. Un momento histórico para una institución nacida en el siglo XVI

Michele Raviart – Ciudad del Vaticano

..

(comunicazione.va).- Innovación tecnológica, respeto al medio ambiente, atención a las nuevas formas del mercado editorial. La Imprenta del Vaticano se renueva de acuerdo con estas pautas, con la introducción, en su proceso de producción, de una máquina de impresión digital de nueva generación. Llegado el pasado domingo y siendo instalado en estos días en los pasillos de la Tipografía dentro de los muros del Vaticano, la máquina -un verdadero «autobús» de ocho metros de largo, 4,5 metros de ancho y más de dos metros y medio de alto – reducirá el consumo al mínimo y facilitará la impresión de tiradas cortas de productos más especializados y cercanos a los lectores.

Imprime sin residuos

«Este es uno de los pasajes históricos en la vida de la Imprenta Vaticana», subraya a Vatican News Francesco Masci, jefe de la dirección tecnológica del Departamento de Comunicación de la Santa Sede, tanto desde el punto de vista ecológico como editorial. Si hasta ahora, de hecho, la impresión se denominaba “offset” mediante planchas que se tiraban después de un solo uso, ahora la impresión digital reducirá al mínimo los residuos. «Hay un aspecto ‘verde’ de estas máquinas digitales de nueva generación», explica Masci, «tanto porque no producen residuos de procesamiento – y por lo tanto no hay residuos – como porque utilizan tintas a base de agua que eliminan disolventes químicos que antes debían eliminarse en grandes cantidades. A partir de la semana que viene, en teoría, todos los procesos que pasarán por la máquina digital ya no tendrán materiales de desecho ”. Luego también está la cuestión del consumo de energía, continúa el director, “en comparación con las líneas de producción industrial ‘offset’, este tipo de máquina tiene un consumo absolutamente menor y por lo tanto el costo de producción en general se reduce considerablemente. Y también lo es el impacto en el medio ambiente. Ya no tenemos disposición y ya no tenemos un gran consumo energético ”. este tipo de máquina tiene un consumo absolutamente menor y por tanto el coste de producción en general es muy bajo. Y también lo es el impacto en el medio ambiente. Ya no tenemos disposición y ya no tenemos un gran consumo energético ”. este tipo de máquina tiene un consumo absolutamente menor y, por tanto, el coste de producción en general se reduce considerablemente. Y también lo es el impacto en el medio ambiente. Ya no tenemos disposición y ya no tenemos un gran consumo energético ”.

Un proceso automatizado

El principio de la impresión digital es el mismo que el tradicional -siempre es un objeto que pasa por unos rodillos calientes que imprimen la tinta- pero ahora todo el proceso está automatizado, tanto que solo se necesita un operador para gestionar todo máquina. Incluso el control de calidad, que en las líneas de producción anteriores se dejaba a los operadores que verificaban la uniformidad de la impresión bajo un microscopio en una mesa de luz, ahora se confía a un escáner óptico que verifica automáticamente el resultado de la impresión y detiene instantáneamente la producción si hay algun problema.

De la plancha a la tinta magnética

No solo eso: la máquina utiliza una tinta magnética especial que, con polarización, toma la imagen procesada por la computadora y la transfiere sobre papel u otros materiales soportados, como lienzo, plástico o metal. “La imagen en negativo entonces”, explica Masci “ya no es un revelado en la plancha, sino que es este rodillo magnético el que distribuye la tinta según la imagen a transferir”. Además de los colores clásicos, también puedes poner líquidos especiales para acabados especiales. “El oro también se puede reproducir”, subraya el director, “de una forma que no tiene el mismo rendimiento que la técnica del ‘pan de oro’, pero que se acerca mucho a ella”.

Tiradas cortas más sostenibles

La impresión digital también permite satisfacer las necesidades del mercado editorial contemporáneo, favoreciendo un número reducido de proyectos editoriales más especializados o «bajo demanda», es decir, a petición del consumidor, que puede ver impreso un volumen que de otro modo sólo estaría disponible en digital. Estas máquinas pueden producir incluso una sola copia de un libro, evitando el almacenamiento y la producción de copias en exceso. “Amortizar los costos de la impresión offset significa hacer una tirada que puede llegar al menos a diez mil ejemplares. Grandes cantidades que luego tienen el riesgo de tener que permanecer en stock durante años, con un problema de espacio físico también ”, explica Francesco Masci. «La característica innovadora de esta máquina», subraya, «es la capacidad de soportar tiradas cortas, que es el problema de publicar ahora mismo. El gran cambio en el mercado global es tener productos personalizados y tiradas cortas para evitar stock. Ahora podremos satisfacer a más clientes que nos pedirán el mismo libro, pero en cantidades muy pequeñas ”.

Los papas y la prensa

La introducción de la impresora digital es el resultado de un proceso de análisis que se inició en 2018 y que implicó meses de trabajo para optimizar recursos y espacios. De hecho, la innovación a menudo ha guiado la historia de la Tipografía de los Papas . Fue un Pontífice, luego Pío IV, quien estableció la primera imprenta oficial en Roma en 1561, llamando desde Venecia a Paolo Manuzio, hijo del gran humanista y editor Aldo. La tipografía, que dos años más tarde pasó al municipio de la ciudad y pasó a ser «del pueblo romano», publicó los textos nacidos del Concilio de Trento.

La historia de la Imprenta del Vaticano

La primera imprenta «Vaticana», por su parte, data de 1587 y fue establecida en los Palacios Vaticanos por Sixto V, quien importó de París los tipos móviles necesarios para las publicaciones, la más importante de las cuales fue la Biblia según los principios tridentinos de 1593. Después siglos de escasa actividad, la imprenta volvió a cobrar vida entre finales del siglo XIX y principios del XX, con la introducción de la estampación en caliente y la construcción, en 1908, del edificio donde ahora se ubica. Al año siguiente, la Stamperia se fusionó con la histórica Polyglot Press, fundada por Urban VIII en 1626 para la publicación del material necesario para las misiones de Propagande Fide. Así nació la Imprenta Políglota Vaticana, que en 1937 fue confiada, junto con la dirección del Osservatore Romano a la Sociedad Salesiana de Don Bosco.

Una actividad unica

Hoy la Imprenta del Vaticano produce y empaqueta todos los actos pontificios y documentos oficiales de los diversos Dicasterios y Oficinas de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano, además de las actividades de impresión del Osservatore Romano. Esto va acompañado de la producción para la Biblioteca Editorial del Vaticano, las distintas Congregaciones, el Hospital Pediátrico Bambino Gesù, los libros de arte para los Museos Vaticanos y la Biblioteca Apostólica Vaticana, así como otro material como los folletos de la Misa. La actividad de la Imprenta Vaticana también se hace única por la sección de encuadernación artesanal, que trabaja principalmente para la prefectura de la Casa Papal y para el Papa Pergaminos, impresión de pan de oro, burbujas, libros. Objetos preciosos únicos a menudo destinados al mismo Pontífice o donados a jefes de estado invitados al Vaticano.

..