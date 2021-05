Ruffini: un buen periodista debe mantener su mirada pura

El Prefecto del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede cierra la semana promovida por el Grupo Editorial São Paulo para discutir el mensaje del Papa para el Día de las Comunicaciones Sociales de hoy. «Ir a ver» es la única manera de entender la realidad y decir la verdad

(comunicazione.va).-«Sólo una mirada pura es capaz de ver, reconocer, entender, devolver a la unidad la complejidad fragmentada de lo real, y por lo tanto saber». Por esta razón «bendecidos son los puros de corazón», que pueden parecer la dicha «más aparentemente lejos del mundo smaliziato de los periodistas», es el que más puede ayudar a los operadores de comunicación a acercarse y a «recuperar la esencia de las cosas». Una esencialidad que debe buscarse más allá de la apariencia y que, como el zorro recordó al Principito de Antoine de Saint-Exupéry, es «invisible a los ojos».

La bondad es el secreto del periodista

En el 55º Día de las Comunicaciones Sociales Paolo Ruffini, prefecto del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede, que habló al término de la «Semana de la Comunicación» promovida por el Grupo Editorial San Paolo, no sólo recuerda que «un buen periodista debe mantener una mirada pura», sino que se opone a la idea «de que el oficio de comunicadores requiere una frialdad incompatible con el corazón tierno y que el periodismo es más adecuado para los más duros de corazón». Como señaló Ryszard Kaupscinski, la bondad es el secreto de un gran periodista.

A las periferias de la existencia

Inspirándose en la oración del Papa al final de su mensaje de hoy – titulado «Ven a ver», que «es el método más fácil de conocer una realidad, para permitir que el que está frente a mí hable» – Ruffini se centra en algunos conceptos clave para el mundo de la comunicación. El primero es «salir», un tema querido por Francisco desde la primera catequesis del pontificado en 2013, que significa «conocer a los demás», hacia las «periferias de la existencia» y trasladarnos «primero hacia nuestros hermanos y hermanas, especialmente los más alejados, los que están olvidados, los que necesitan comprensión, consuelo, ayuda».

En el camino a la verdad

El segundo es «caminanos». Caminar es de hecho «la condición normal del comunicador», que nunca debe parar y «consumir la suela de los zapatos». No sólo porque «la búsqueda de la verdad sigue siendo un viaje», sino también «para dejarse mirar por la realidad» y «pasar de una mirada totalmente externa, a una que ve desde dentro, que te permite descubrir y contar una historia diferente». La búsqueda de la «verdad», el tercer término clave, es de hecho un viaje. Una verdad que, sin embargo, no debe ser la «miope», «parada en apariencia», restringida al juicio sumario, sino en la que «todo existe, lo que explica todo, la verdad crucificada y resucitada que vive cada día en el otro». Una verdad contada con las palabras correctas, no con palabras conformistas, perezosa y consumida por el tiempo.

Tomar tiempo no es perder el tiempo

Sin embargo, para entenderlo perfectamente, no hay otro método que «ir a ver», «no como viajeros distraídos» ni con «la presunción de saber ya», sino con «la humildad de no saber» y sobre todo tomarse todo el tiempo necesario. «La comunicación que buscamos no puede ser la hija de la comunicación ‘mordida y corrida'», reitera el prefecto. «Tomar tiempo no es perder el tiempo», sino que «sirve para entender con qué frecuencia arrogante la idea de que la pizca de verdad que tenemos puede expandirse para incluir toda la verdad por sí sola». «La era de las noticias falsas», de hecho, «crea monstruos alimentándose de esta miopía»: un político roba y luego todos los políticos son ladrones, una persona que conozco ha tenido problemas con una vacuna por lo que las vacunas duelen.

Consumir zapatos, no palabras

El último concepto fundamental para una comunicación adecuada es el de la «honestidad», una palabra «que nos pide ver dentro de nosotros mismos» y «nos pone ante nuestras responsabilidades». Por lo tanto, la encrucijada es que entre «centrarnos en nosotros mismos como periodistas, como comunicadores y contar nuestros fantasmas» y ser capaces «en cambio de ir a ver, tocar y decir la verdad de lo que vemos», incluso correr el riesgo de no entender, ser engañados y equivocarnos. En ese caso es necesario corregir uno propio, y reanudar el viaje sin, precisamente, «dejar de caminar en realidad», porque se puede «consumir las salidas de sus zapatos, pero no las palabras».