Sacerdote de Boston lanza serie online para descubrir la propia vocación

(romereports.com).-“Scivias”, de la frase latina “Scito vias Domini”, que significa “conoce los caminos del Señor” es también es el título de esta serie de vídeos sobre discernimiento vocacional.

“Dios tiene un plan para tu vida. Y superará los sueños que te ha dado”.

“Hay un montón de cosas que hablan de lo que es el sacerdocio, la vocación sacerdotal o el discernimiento… Pero en términos de lo esencial, de entrar en los detalles, y de cómo conozco la voluntad de Dios para mi vida, eso puede ser más desafiante”.

El padre Michael trabaja en la Oficina de Vocaciones de la Arquidiócesis de Boston. Explica que el objetivo de “Scivias” es guiar a las personas a través del proceso de conocer la voluntad de Dios para sus vidas, comenzando por fomentar el deseo de saber cuál es esa voluntad.

“Si no deseamos saber cuál es la voluntad de Dios, entonces no la vamos a hacer. ¿por qué nos diría su voluntad si ni siquiera la queremos saber? Así que primero tenemos que desearlo. Y luego, reconocerla. Tal vez no la deseo perfectamente, tal vez hay cosas que deseo aún más. Se trata de ordenar estos diferentes deseos dentro de mi corazón, para posicionar a Dios como número uno, de modo que esté listo para decirle que sí y tener la libertad de decirle que sí”.

Aunque la tercera y última parte de la serie se centra en el sacerdocio, cualquier persona que busque respuestas puede beneficiarse de esta serie, de sus reflexiones, oraciones y lecturas.

“Creo que las dos primeras partes de la serie serán útiles para cualquier cristiano que, realmente, desee crecer en su relación con el Señor: aprender a rezar, aprender a presentarnos a Dios con nuestro corazón. Y ser capaces de escuchar su voz y decir que sí, a todo lo que Él nos pida”.

“¿Cuándo te dirá Dios tu vocación? Cuando estés preparado para escucharla”.

Se trata de 27 vídeos de cinco minutos, ambientados en diferentes lugares de Boston.