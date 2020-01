Sacerdote diseña app para ayudar a rezar a los jóvenes

(romereports.com).-Hugo Dávila es un sacerdote guatemalteco. Trabaja con adolescentes y sabe del gran potencial de las nuevas tecnologías para ayudarlos a crecer en su relación con Dios.

Por eso, con sus conocimientos de electrónica decidió diseñar la aplicación LinkBFF, o sea “Link Best Friends Forever”.

HUGO DÁVILA

LinkBFF

“A mí me llamaba la atención fuertemente cómo jóvenes muy buenos de pronto perdían a Dios, de pronto terminaban abandonándose en no sé… en los placeres del mundo, etcétera, o simplemente no creyendo. Y con otros amigos sacerdotes intercambiábamos ideas sobre qué podríamos hacer para que estos jóvenes engancharan con Jesús. Y, por supuesto, la respuesta obvia es que aprendieran a hacer oración».

Además de ofrecer textos y audios para ayudar a la oración personal, la aplicación se inventa retos que ayudan a vivir otras prácticas espirituales como el rosario o la lectura del Evangelio. También tiene una sección muy útil que ayuda a preparar la dirección espiritual.

HUGO DÁVILA

LinkBFF

«La aplicación fundamentalmente es para conectar con Jesús, por eso se llama así: LinkBFF. Y su logotipo son dos manos que se encuentran, una con un circulito que representa la mano de Jesús, y la otra, la mano de la persona que se encuentra con Jesús. ¿Cómo? A través de la oración».

La aplicación ya va por su tercera actualización, está disponible en castellano, francés e inglés y, según su autor, está teniendo gran aceptación entre la gente joven.

HUGO DÁVILA

LinkBFF

«En general la respuesta ha sido muy buena, los testimonios, pues eso, de acercarse a Dios fantásticos. Y espero que se sigan dando muchas historias de gente que se acerca a Dios gracias a la aplicación. O por lo menos que enganchan con Jesús, que es eso al final lo que busca la aplicación, que la gente conecte, que haga link con su verdadero mejor amigo, que es Jesús.»

Mientras trabaja en posibles actualizaciones inspiradas en las sugerencias de los usuarios, piensa en nuevos proyectos para seguir acompañando a los jóvenes hacia Dios, a través del apasionante mundo de las nuevas tecnologías.