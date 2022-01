Sacerdote lanza miniserie en Youtube para conocer mejor la Misa

(aciprensa.com).-El P. Juan José Paniagua, capellán del Movimiento de Vida Cristiana (MVC) en Costa Rica, lanzó en Youtube la miniserie titulada “La Misa explicada”, una iniciativa que tiene como objetivo que los católicos conozcan más y mejor qué la Eucaristía, para poder participar más plenamente en la celebración en la que se hace presente el mismo Cristo.

“No sé si alguna vez te haya pasado que fuiste a Misa y te aburriste. No sé por qué creo que sí, probablemente”, afirma en el tráiler de la miniserie, el sacerdote de 41 años.

“Eso no es solo porque la Misa no sea entretenida o no tenga cosas divertidas, sino que creo que es porque en gran parte no la entendemos. Y lo que uno no entiende, pues claro que aburre”, advierte el presbítero de origen peruano.

El P. Paniagua dijo a ACI Prensa que la miniserie se realizó aproximadamente en cuatro meses y contó con la ayuda de otras tres personas, con quienes pudo producir los 24 videos que la conforman.

Cada video dura unos tres minutos y en ellos el sacerdote explica, por ejemplo, las partes de la Misa, qué son las vestiduras sagradas que usa el sacerdote, los colores de la liturgia, el acto penitencial, las lecturas, la homilía, y la consagración, entre otros elementos.

El P. Paniagua, que fue ordenado sacerdote a los 33 años, comentó a ACI Prensa que la iniciativa surgió por una reflexión personal.

“Creo que un católico que va a Misa toda la vida, puede participar en ella pero es posible que la entienda poco. Si la entendemos, podremos participar más activamente y mejor”, dijo.

“Cuando no entendemos, no somos capaces de apreciar la belleza. No apreciamos la belleza de la Eucaristía y no la entendemos. Y debemos entender qué cosa pasa”, agrega.

“Para entender la Misa no basta participar, se necesita que alguien explique lo que sucede”, resaltó el sacerdote, que desde hace algún tiempo también hace apostolado en las redes sociales.

En los videos el presbítero también comparte “alguna experiencia de la vida cotidiana o algún ejemplo o historia que ayude a recordar y entender mejor” las partes de la Misa.

Puede ver la serie en Youtube y en Instagram.