Sacerdote salvadoreño evangeliza a través de TikTok en Nicaragua

El padre de origen Salvadoreño Efren Mejía Artiga, perteneciente a la Congregación Salesiana, se ha convertido en una referencia a través de las redes sociales en Nicaragua, por la creación de contenido religioso en Tik Tok.

El sacerdote llegó a Nicaragua hace dos años al Colegio Salesiano Don Bosco, ubicado en Masaya, donde ejecuta su labor pastoral y ha creado de forma innovadora transmitir la palabra de Dios en esta plataforma.

“Veo que en este mundo digital hay necesidad de llevar un mensaje de amor y alegría, creo que tengo el talento para llevar ese mensaje a través de estos medios, si Dios te da un don debés compartirlo con los demás”, dijo el religioso.

Su primer vídeo fue compartido en mayo del 2020, donde se ve en unos zancos de madera.

“En mi primer video pensé en cómo llevar también un mensaje relacionado con el carisma salesiano, entonces tome la figura Don Bosco, yo me mande a hacer una sotana gigantesca que solo lo utilizo cuando ocupo los zancos y trato de que la gente vea plasmado como a un don Bosco cercano, que está ahí para los jóvenes y siempre ando saludando a todo mundo, incluso cuando vamos a las procesiones y un algunas actividades”, refirió Mejía Artiga.

Algo que caracteriza el contenido de este sacerdote es que retoma las tendencias en redes sociales y las utiliza para dar mensajes religiosos.

“Trato de cristianizar las tendencias, algún baile, alguna canción; no soy bueno para bailar, esa es la habilidad que no tengo, pero hago el intento”, añadió el religioso.

Todos los días a eso de las 3:00 de la tarde se reúne con jóvenes vecinos, ex alumnos del Colegio Salesiano de Masaya y feligreses que se congregan en la Capilla San Sebastián que atiende, quienes le ayudan en la elaboración de sus videos.

“La mayoría de jóvenes son de Masaya, pero me han contactado en mis redes y ha venido gente de otros municipios y departamentos que me cuentan sus experiencias viendo los videos, me dicen yo lo vi en tik tok y quiero que grabemos algo, y pues ellos vienen”, expresó el religioso.

Mejía Artiga aseguró que su mayor satisfacción es la recepción de mensajes en sus distintas redes sociales, cuando le confirman que alguno de sus videos devolvió esperanza y creencia en Dios a algún cibernauta.

“Me ha gustado que a través de las redes sociales la gente me ha pedido que lo confiese y ya vienen, me han pedido que visite a un enfermo, esa parte de estar cerca con la gente como pastor con su pueblo; hay personas han dado su testimonio que algún video toco su corazón y eso les ha hecho acercarse a la iglesia o volver a ella”, afirmó.

“El Colocho” y “Don Pacomio” son dos personajes que marcan la diferencia en sus videos, interpretados por el mismo.

“El Colocho es el típico joven que anda perdido en la vida, pero al menos escucha a los demás y trata de poner en práctica los consejos y don Pacomio que es lo contrario busca aconsejar, son polos opuestos, me ha pasado que hay lugares donde me invitan a grabar y me dicen, ´¿será que pueda venir el Colocho?, ya no me invitan a mí”, enfatizó.

“No todo es color de rosa”, como dice el buen nicaragüense, pues algunos llegan a su contenido para criticar y cuestionar el método de evangelización que utiliza.

“Hay personas que comentan sin conocerme y comentan cosas feas, no me afecta si no que si hay algo que aclarar me tomó el tiempo de hacerlo y si no pues le mando bendiciones y más se molestan, porque me dicen ´ ¿Quién es usted para bendecirme?´, pero todos podemos hacerlo”, remarca el sacerdote.

El salesiano aclara que es primordial su labor pastoral de atención a la Capilla San Sebastián y al Colegio Salesiano Don Bosco en Masaya, que se le ha encomendado desde hace dos años que llegó al país desde El Salvador, por ello en ningún momento ha descuidado su espiritualidad.

Actualmente el sacerdote posee más 31 mil seguidores en Tik Tok y trata de compartir al día un mínimo de dos vídeos, uno es un mensaje basado en el evangelio del día y los otros son pequeñas grabaciones, que llevan algo de comedia referente a los valores morales y cristianos en el ámbito educativo.

