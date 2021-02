Sacerdotes que usan la tecnología para permanecer conectados con sus feligreses de manera creativa

El sitio web Be Not Afraid ofrece mensajes alentadores de sacerdotes

(archstl.org).-Después de varias semanas de permanecer en casa debido al brote DE COVID-19, las parroquias se han vuelto creativas en mantenerse conectadas gracias a la tecnología moderna.

Muchas parroquias de la Arquidiócesis de San Luis han establecido misas en vivo y otras actividades, incluyendo Estaciones de la Cruz, música de alabanza y adoración, grupos de estudio bíblico y preguntar a las sesiones de sacerdotes. A menudo lo hacen con un presupuesto ajustado, usando opciones gratuitas como Facebook

El Padre Thomas Vordtriede y el Padre Daniel Shaughnessy de la Parroquia de San José en Imperial hicieron una reflexión en video sobre el Rosario para subir a la página de Facebook de la parroquia. Los sacerdotes publican las reflexiones la mayoría de los días como una forma de llegar a los feligreses más allá de la transmisión en vivo de las misas.

Live, YouTube y Zoom para conectar con los feligreses.

En la Parroquia de la Inmaculada Concepción en Unión, el pastor Padre Joe Post creó una página de Facebook para la parroquia y comenzó a vivir misas diariamente desde la capilla de la rectoría poco después de que el arzobispo Robert J. Carlson suspendiera todas las liturgias públicas, incluso para la Semana Santa y más allá, en la arquidiócesis. Padre Post ha estado ofreciendo misa diaria a las 8 a.m. y una 10 a.m. Misa los domingos.

«Estoy tratando de apegarme a un horario relativamente regular para nuestra gente tanto como sea posible», dijo. «Mental y espiritualmente eso es algo saludable».

El Padre Post dijo que una misa normal entre semana atraería a unas 40-50 personas, sin incluir a los estudiantes de la Escuela de la Inmaculada Concepción. La asistencia en línea a las Misas entre semana ha superado ese número al menos diez veces. Uno de sus primeros vídeos publicados, que explicaba la directiva del arzobispo Carlson de cancelar la celebración pública de misas, ha recibido más de 1.400 visitas.

La gente está comentando los videos, dijo. «Eso ha sido muy afirmativo para nosotros los sacerdotes. Algunos de ellos están dando las respuestas durante la Misa. Es genial ver que la gente quiere interactuar y que se lo pierdan».

Padre Post ordenó un nuevo amplificador de señal wifi con el fin de transmitir en vivo desde la iglesia. Una vez que las pautas de distanciamiento social se relajan, le gustaría vivir misas de forma regular para aquellos que están en hogares de ancianos o de otra manera no pueden llegar a misa.

El Padre Post dijo que está edificado por feligreses que le están comunicando su deseo de recibir la Eucaristía, y se da cuenta de lo difícil que es para las personas no poder recibir la Santa Cena por ahora. «La gente pregunta: ‘¿No puedo sentarme en la parte trasera de la iglesia?’ «¿Podemos hacer una misa de conducción?» La gente está ideando todo tipo de ideas», dijo.

Un crítico frecuente de las redes sociales, el Padre Post dijo que también ha visto mucha belleza en cómo la gente lo ha utilizado para mantenerse conectado de maneras positivas. «Ahora están viendo cronologías saturadas con los sacramentos —la Misa— y con oración, esperanza e inspiración. Esa conexión se ha vuelto más

El Padre Joseph Post bendijo las palmas en la misa del Domingo de Ramos en la Iglesia de la Inmaculada Concepción en Unión.

significativo, significativo y que vale la pena , y me atrevo a decir, sagrado. Ese es el forro de plata en todo esto.

Por supuesto, con cualquier cosa ofrecida como una transmisión en vivo, siempre hay una oportunidad para los bloopers. Al final de la misa una mañana, el Padre Post deseó a todos un buen día, señalando que iba a ser un hermoso día. Resultó que estaba lloviendo mucho afuera, sin que él lo supiera. «Mi diácono y mi secretaria me miraron como: ‘¿Huh?’ Estaba tratando de decidir si ese era el aire acondicionado o que era lluvia cayendo fuera.» Be Not Afraid

Padre Post es uno de los numerosos sacerdotes arquidiocesanos que aparecen en videos en una nueva página de recursos desarrollado por la arquidiócesis. La página Be Not Afraid (vinculada a archstl.org/coronavirus)destaca la creatividad y el ingenio de los sacerdotes mientras colaboran con la Oficina de Culto y la Oficina de Evangelización y Discipulado en el desarrollo de nuevas ideas sobre cómo llegar a los fieles de la Arquidiócesis de San Luis. Más de una docena de videos ya han sido publicados en la página. Los videos también se comparten en las redes sociales usando el hashtag #CatholicSTL.

«Pedimos a los sacerdotes que envíen mensajes alentadores para levantar su espíritu y darles esperanza a la gente y hacerles saber que no están solos», dijo Brian Miller, director de Evangelización y Discipulado de la arquidiócesis. «Los sacerdotes están lastimando y desapareciendo también. Cada mensaje debe terminar con ellos diciendo, sus sacerdotes los extrañan, estamos orando por usted y los animamos y les recordamos que no tengan miedo. Les pedimos que hablen sobre diferentes temas o lo que les inspire».

Miller dijo que el revestimiento plateado del brote de coronavirus ha sido un subrayado de la necesidad de comunidad. Y eso debería extenderse más allá de la Misa. El Catecismo de la Iglesia Católica señala que «La sagrada liturgia no agota toda la actividad de la Iglesia. Debe ir precedida de la evangelización, la fe y la conversión. Entonces puede producir sus frutos en la vida de los fieles: nueva vida en el Espíritu, participación en la misión de la Iglesia y servicio a su unidad» (CCC-1072).

«No podemos ser simplemente receptores pasivos de (la fe) «, dijo Miller. «Hay una oportunidad aquí para reducir la velocidad. Es importante que el mensaje sea digitalmente, pero también tenemos que hacerlo agradable. La necesidad de hacer otras cosas que no sean la Misa es donde entra en juego la evangelización». Reflexiones de vídeo

En la Parroquia de San José en Imperial, el Padre Dan Shaughnessy y el Padre Tom Vordtriede han estado pregrabando Misas y publicándolas en la página de Facebook de la parroquia. Los dos también han estado grabando videos cortos en los que han compartido reflexiones de las Escrituras, oración, e incluso algunas buenas bromas anticuadas.

«La primera noche que nos cerraron, hicimos uno por capricho», dijo el Padre Shaughnessy. «Queríamos mostrar una parte orante a esto, pero también un poco de humor y espero que la humanidad. La recepción fue tan positiva que la primera noche decidió hacerlo todas las noches. Es sólo un check-in diario al final del día. Nuestros feligreses nos extrañan, pero los extrañamos mucho más».

El Padre Andrew Auer y el Padre Christopher Martin sostuvieron una charla en Facebook Live en el porche trasero de la rectoría de la Parroquia de Santa Clara de Asís en Ellisville. Los sacerdotes han estado viviendo misas, así como liderando la adoración eucarística y el Rosario en Santa Clara. También han organizado charlas regulares junto al fuego, en las que se sientan alrededor de un fogón y toman preguntas y entablan conversación con otros a través de Facebook en vivo.

El Padre Vordtriede dijo que por lo general eligen un pasaje de las Escrituras y luego todo lo demás fluye de allí. «A veces nos enfríamos, a veces se vuelve más divertido, no siempre sabemos dónde va a terminar».

Los dos lo mantienen simple con la tecnología: Facebook y un teléfono, en su mayor parte. «Es increíble lo que puedes hacer con tu teléfono», dijo el Padre Shaughnessy. También se ha dado cuenta de que si un video se publica más tarde en la noche de lo habitual, comienza a recibir correos electrónicos de feligreses preguntando cuándo van a publicar otro.

«Una noche no hicimos una oración y una bendición al final, y nos enteramos de ello», dijo riendo. «Ha sido muy importante para la gente, y es muy edificante y humillante que la gente anhele eso. La conexión diaria es tan importante.»