Sacerdotes toman el control de Tik Tok; bailan y hasta rapean

(debate.com.mx).-Las plataformas digitales siguen creciendo a pasos agigantados y con ello los usuarios se han visto en la necesidad de innovar, un ejemplo son los sacerdotes, quienes se han abierto camino en la tecnología para hacer llegar la palabra de Dios a como de lugar y volverse viral en redes sociales.

¡Benditas sean las redes sociales!, gracias a ellas los seres humanos nos mantenemos en constante comunicación con gran facilidad, asimismo, se han convertido en la principal fuente de entretenimiento, una prueba de esto son los miles de videos, imágenes y hasta personajes que se vuelven virales cada año, como es el caso de estos sacerdotes.

Desde que comenzó la era del Tik Tok, decenas de sacerdotes se han ido sumando pare crear contenido religioso a través de esta plataforma y así llegar a usuarios de todo el mundo. Lejos de lo que estamos acostumbrados al pensar en algún religioso, estos jóvenes hijos de Dios, hacen de todo, desde bailar, cantar y hasta rapear. Por esta razón sus videos llegan a miles y miles de reproducciones, además de gran cantidad de reacciones.

Una prueba de esto es Bryan, Un joven de origen boliviano que se ha ganado la admiración de los usuarios por su inusual contenido de Tik Tok, debido a que por el momento no se realiza ningún evento religioso debido al confinamiento, Bryan Ergueta ideó una estrategia para seguir impartiendo la palabra de Dios. Recordemos que la pandemia de covid-19 en el mundo, ha obligado a que millones de negocios, escuelas, parques y hasta iglesias cierren sus puertas, todo con la finalidad de evitar la propagación del virus. Esto de alguna forma ha favorecido notablemente el uso de redes sociales.

En una entrevista para Vatican News, comentó que difundirá la palabra de Dios sin importar la manera y hará todo lo necesario para que llegue a los oídos de las personas. Fue por eso que el joven seminarista vio las redes sociales como una alternativa para acercarse a los creyentes y no creyentes también.

El éxito ha sido tanto por parte de estos religiosos, que sus videos ya comienzan a circular en otras plataformas, incluso se han creado cuentas dedicadas a ellos. En Twitter existe un perfil llamado «Tik Tok Cristiano», donde se comparten constantemente videos bastante divertidos de sacerdotes de todo el mundo haciendo todo tipo de locuras.

Estas publicaciones han generado todo tipo de comentarios por parte de los internautas, incluidos los escépticos, pues al final creyentes o no, todos terminan divirtiéndose.

¡Pero eso no es todo!, no solamente se trata de sacerdotes, también algunas monjas han tomado protagonismo en redes, por ejemplo la argentina Josefina Cattaneo, una monja perteneciente la Congregación Mercedarias del Niño Jesús.

Me descargué la aplicación hace tiempo pero no encontraba el momento de usarla. Iba a rezar y me acordaba que la tenía, hasta que hace un mes me dije: Jesús, ¡dame una mano! con el encierro por la pandemia ¡no sé como anunciarte!», dijo