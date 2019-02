¿Sacerdotes YouTubers? Los diez más seguidos en Youtube

(catholic-link.com).- Los denominados youtubers son personas que dedican gran parte de su tiempo a grabar videos y compartirlos en la plataforma social Youtube. Muchos se ganan la vida con esta actividad. Pero, ¿qué tal si hablamos de sacerdotes youtubers? ¿Existen? Sí, hay muchos. La Iglesia debe estar presente en los medios de comunicación y anunciar el mensaje de Cristo allí, donde millones de personas pasan largas horas de su día. Por ello, quiero compartir con ustedes el ranking de los 10 sacerdotes más seguidos en Youtube. ¡Hacen una gran labor evangelizadora! No olvides seguirlos y compartir sus videos en las redes sociales.

1. P. Sergio Argüello – México

El P. Sergio cuenta con nada más ni nada menos que 495 mil seguidores en Youtube. Cabe destacar que es el primer sacerdote en recibir el famoso «Botón de Plata», una distinción que otorga esta red a los canales que sobrepasan los 200.000 seguidores. Pertenece a la familia Paulina, dedicados a la difusión del mensaje de Cristo a través de los medios de comunicación. Su influencia va más allá de Youtube, ya que sumando todas sus redes sociales, el P. Sergio llega a más de 929 mil personas. Actualmente ejerce su ministerio en Yucatán, al sur de México.

«Lo que trato siempre es hablar del corazón y saber que la persona que me está viendo necesita de Dios, no necesita de un maestro que le enseña cosas, sino de un sacerdote que le comparta a Jesús… a partir de la oración y de la persona que está del otro lado quiere escuchar de Jesús». (ReL, 22/06/18)

2. Daniel Pajuelo – España

Es un sacerdote marianista oriundo de Madrid, España. Ingeniero en informática de profesión. Se desempeña como profesor en un colegio de su congregación. Es uno de los youtubers más conocidos en la red con cerca de 443 mil seguidores. Se caracteriza por tender puentes entre el cristianismo y la cultura de hoy: música, espectáculo, otras creencias, etc. Su fama comenzó al subir videos rapeando, algo que llamó mucho la atención. Es co-fundador de la iniciativa iMision. Su influencia supera los 490 mil seguidores en sus redes sociales.

«Debemos ser honestos y transparentes, a la vez que mostrar el rostro más maternal y acogedor de la Iglesia. Hay que vivir el perdón y la humildad también en la Red, por eso no hay que devolver insulto por insulto, debemos dejar a un lado el sarcasmo y estar dispuestos a reconocer los errores». (Zenit, 27/10/13)

3. Luis Toro – Venezuela

Es venezolano, oriundo del Estado Barinas. Tiene 45 años. Desde sus inicios en el ministerio sacerdotal se ha dedicado a la apologética católica, sobre todo en el diálogo abierto con los hermanos protestantes. Debate públicamente con ellos usando solo la Escritura. Sus videos se han hecho famosos debido a la gran cantidad de conversiones al catolicismo que han impulsado. Cuenta con más de 370 mil seguidores en Youtube y su influencia se extiende a más de 590 mil personas en todas sus redes sociales. Actualmente es Misionero internacional de la misericordia y formador en el Seminario de la diócesis de San Cristóbal, Venezuela.

«Dios me ha ido abriendo las puertas, Él me ha llevado y yo solo me he dejado llevar. El secreto está en dos cosas: 1) la oración: sé que no es obra mía, que es obra de Dios; y 2) que yo creo, estoy convencido profundamente que el Evangelio de Lucas 8:12 y ss, que la Palabra de Dios es la semilla del Reino que tengo que sembrar. Dios me ha llamado a sembrar la semilla del Reino». (Entrevista en Radio Juan Diego, 8/8/17)

4. Carlos Yepes – Colombia

Es un sacerdote colombiano perteneciente a la Congregación Mariana. Fue director de la Oficina de Comunicación de la Conferencia Episcopal Colombiana. Ejerció su ministerio como capellán de la gobernación de Antioquia, allí fue secuestrado por la guerrilla y liberado luego de un breve período de tiempo. Actualmente se dedica a la evangelización digital coordinando la fundación «Amén Comunicaciones» y participa de la emisora de televisión católica TeleVID. Registra poco más de 258 mil seguidores en su cuenta de Youtube, llegando a más de 395 mil seguidores en todas sus redes sociales.

«Es hacer un intento de forma creativa de llegar a personas que se han alejado de las prácticas sacramentales tradicionales y han hecho, a veces ni siquiera rupturas con la Iglesia, sino que han tomado distancia por los afanes de la vida… Cómo llegar a través de un mensaje corto con un lenguaje existencial…» (Entrevista en EWTN, 13/12/16)

5. Samuel Bonilla – El Salvador

El Padre Sam, conocido así en Internet, es originario de El Salvador y ejerce su ministerio en la Arquidiócesis de Tegucigalpa, Honduras. Fue ordenado en enero de 2016 y desde sus inicios se ha dedicado a la Evangelización en los medios de comunicación. El 8 de abril de ese mismo año graba su primera reflexión en Youtube por recomendación de un grupo de jóvenes de Ecuador. En su cuenta de youtube acumula más de 203 mil seguidores, llegando a más de 1 millón 300 mil personas en todas sus redes sociales. Es de los sacerdotes más seguidos de Internet.

«Es una gran responsabilidad ser sacerdote y evangelizar en las redes porque uno no tiene que perder su identidad y sin embargo tiene que adaptarse al lenguaje cibernético, pero sin perder la identidad… No es que “soy sacerdote y publico lo que sea”, uno debe tener una línea, debe saber que es una gran responsabilidad». (Entrevista en EWTN, 24/07/17)

6. Jonathan Funes – Honduras

El P. Jonathan es oriundo de Tegucigalpa, Honduras. Su historia en Youtube comenzó al subir videos de sus propias canciones que, con el paso del tiempo, se hicieron muy populares. Luego agregó las «reflexiones día a día», con las cuales ha llegado a superar las 20 mil visitas en cada video. Es conocido, además, por utilizar los hashtags de #advientochallenge y #rosariochallenge. Actualmente se desempeña como formador en el Seminario Mayor Nuestra Señora de Suyapa en Honduras. En su canal de Youtube tiene más de 158 mil suscriptores, llegando a un total de 208 mil personas en todas sus redes sociales.

«Lo que inicio como un deseo de Evangelización con la Música ha tomado ahora la fuerza impresionante de la Palabra de Dios con este proyecto denominado las Reflexiones del Día a Día… Espero que cada una de las notas musicales en este canal y la Palabra de salvación que se predica sirvan para su crecimiento espiritual». (Descripción de su canal de Youtube).

7. Neftalí Rogel – El Salvador

El P. Nefatlí es de El Salvador. Comenzó su apostolado en los medios digitales con la intención de publicar las actividades de su parroquia y que éstas fueran conocidas más fácilmente por los feligreses. Con el tiempo se da cuenta de la necesidad de Evangelizar en Internet y crea su propio canal de Youtube que, hoy en día, cuenta con más de 152 mil seguidores, llegando a más de 160 mil personas en todas sus redes sociales. Transmite vía streaming la Santa Misa y la coronilla de la misericordia. Lleva 9 años compartiendo contenidos en Youtube.

«En un principio, comencé así. En cada parroquia donde llegaba, yo creaba un canal en YouTube y compartía los principales acontecimientos de cada parroquia. Pero posteriormente, me encontré con la dificultad que las personas, cuando me cambiaban de parroquia, pues ya no me encontraban en Internet». (RomeReports 15/09/18)

8. Nelson Medina – Colombia

El P. Nelson es colombiano, pertenece a la Orden de los Predicadores (Dominicos). Ingresó al noviciado a los 20 años de edad. Ha estado siempre ligado a la formación académica en instituciones de su orden. En 1998 abrió el sitio web fraynelson.com, el cual ha servido como portal católico compartiendo contenido totalmente gratuito. En las redes sociales se le conoce como Fray Nelson. En su canal de youtube tiene más de 130 mil suscriptores, llegando a más de 173 mil personas en todas sus redes sociales.

«Puedo decirles dos cosas: crean en el poder transformador del Dios, simplemente ábranse a ese poder, ábranse a esa realidad transformante porque Dios está vivo; y segundo, todo lo bueno que acontezca en ustedes, no se olviden que es el motivo de darle la gloria al Señor y es el motivo para servir también a nuestros hermanos». (Testimonio, 15/09/16)

9. Bernardo Moncada – Colombia

El P. Bernardo es sacerdote de la Asociación Religiosa de los Misioneros Marianos, fue ordenado sacerdote en 2016, es de origen colombiano y ejerce su ministerio actualmente en la ciudad de León, Nicaragua. Su misión pastoral es la predicación itinerante de la Palabra en diversos países de América y Europa, donde cuenta su historia de conversión y anima a los jóvenes a escuchar a Dios. En su canal de Youtube publica reflexiones diarias del Evangelio. Cuenta ya con más de 114 mil seguidores, llegando a más de 137 mil seguidores en todas sus redes sociales.

«Los retos pastorales han sido… evangelizar a veces con las uñas, con lo poco que se tiene tratar de hacer mucho. Es muy difícil pero es un reto que sabemos que va a ser superado en el Señor… La tarea más difícil para el sacerdote es la lucha personal… el día que el sacerdote pierde su horizonte que es Jesús, pierde su vocación». (Catholic Media Ministry, 22/08/17)

10. Adolfo Güémez – México

El Padre Adolfo nació en Celaya, México. Es Legionario de Cristo, congregación religiosa perteneciente al Movimiento «Regnum Christi». Fue ordenado sacerdote en el año 2008. Lleva muchos años evangelizando en redes sociales. En 2015 creó su canal de Youtube. Cuenta con más de 69 mil seguidores, llegando actualmente a más de 468 mil personas en todas sus redes sociales. Es autor de diversos libros, entre ellos «¡Hablar bien, vivir mejor!» y «Amar más según la teología del cuerpo». Ejerce su ministerio sacerdotal en Aguascalientes, México.

«Si hago apostolado en las redes sociales es porque estoy convencido que ahí también hay millones de personas que están esperando que se les hable del amor de Jesús, y ¿por qué no aprovechamos? A veces yo pienso: si San Pablo hubiera tenido un teléfono como nosotros, ¿qué hubiera hecho? Bueno, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no nos dedicamos a Evangelizar estos medios que son tan importantes? ¿por qué no inundamos de Cristo las redes sociales?». (Testimonio “Soy Legionario”, 27/12/18)

Evangelizar nos lleva a usar también la creatividad, sabiendo adaptarse al lenguaje de cada tiempo. Internet permite un sinfín de conexiones sociales y contenidos disponibles en todo el mundo en cosa de segundos. El Papa Francisco siempre se ha preocupado de esto, por eso quiero finalizar compartiéndote unas palabras sobre el uso de Internet pronunciadas con ocasión de la Asamblea Plenaria del Pontificio Consejo para los Laicos celebrada el 7 de diciembre de 2013:

«Pero ello no quiere decir que la presencia de la Iglesia en la red es inútil. Todo lo contrario, es indispensable estar presentes, siempre con estilo evangélico, en lo que para muchas personas, especialmente los jóvenes, se ha convertido en una especie de ambiente de vida, para despertar las preguntas incesantes del corazón sobre el sentido de la existencia e indicar el camino que conduce a Aquel que es la respuesta, la Misericordia Divina hecha carne, el Señor Jesús».