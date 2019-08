Seis malos hábitos que están destruyendo tu computador

Todos queremos que nuestras computadoras duren para siempre, pero si las suyas parecen morir antes de tiempo, sus hábitos podrían ser los culpables. Aquí hay algunos comportamientos para evitar.

(pcmag.com).- Nada dura para siempre, especialmente la tecnología, pero su computadora puede durar bastantes años si la trata bien. Si su computadora portátil tiende a descomponerse antes de lo que cree que debería, existe la posibilidad de que la esté ayudando junto con algunos hábitos especialmente malos. Estas son algunas de las peores cosas que puede hacer a una PC sin siquiera darse cuenta de que está haciendo algo mal.

Dejar su computadora portátil sobre una superficie de felpa (y otros problemas de sobrecalentamiento)

El calor es el enemigo mortal de tu computadora. Si su computadora se calienta demasiado, puede reducir la vida útil del hardware en el interior, como su procesador, ventiladores y batería, sin mencionar que hace que su computadora sea ruidosa y chisporroteante al tacto.

Para las computadoras de escritorio , la solución es bastante simple: simplemente limpie el polvo de vez en cuando con un poco de aire comprimido y manténgalo alejado de cualquier gabinete pequeño. Desea que el aire fluya libremente a través de su computadora, no que quede atrapado en un espacio reducido. También puede evitar el polvo manteniéndolo alejado del suelo y colocando filtros en sus ventiladores de admisión.

Las computadoras portátiles, por otro lado, requieren un poco más de cuidado. Su portabilidad conduce a muchos malos hábitos, como ponerlo sobre una manta u otra superficie de felpa. Esto bloquea el flujo de aire debajo de la computadora portátil (donde las patas de goma generalmente lo levantan de un escritorio) y potencialmente a través de la computadora portátil (si la manta cubre las ventilaciones del ventilador). Cuando sea posible, use su computadora portátil sobre una superficie plana, o al menos asegúrese de que su regazo esté libre de mantas y otras cosas que puedan bloquear el flujo de aire. Las mesas de regazo son una buena manera de garantizar que las cosas se mantengan frescas.

Aparte de eso, se aplican las mismas reglas a las computadoras portátiles que a las de escritorio: no lo deje en lugares calurosos (como un automóvil en un día soleado) y límpielo con aire comprimido de vez en cuando. Si puede mantenerlo libre de polvo, mantendrá los componentes funcionando felizmente durante mucho tiempo.

Manejando su computadora portátil descuidadamente



Una vez más, mientras que las computadoras de escritorio tienen el lujo de sentarse cómodamente en su oficina, las computadoras portátiles están sujetas a todo tipo de abuso. He visto a personas tomar la computadora portátil por su pantalla, abrir la bisagra de un lado con demasiada fuerza y ​​arrojar la computadora portátil al sofá desde el otro lado de la habitación. (Claro, un sofá es bastante blando, pero un día, vas a extrañar y golpear la mesa o el piso, y lo lamentarás). Incluso he visto a personas usar computadoras portátiles cerradas como una montaña rusa para su bebida, lo que me hace apretar los dientes con ansiedad.

Las computadoras portátiles están destinadas a ser portátiles, y algunas pueden ser bastante duraderas, pero cuanto más lo maltrate, más probabilidades tendrá de dañar algo. En el mejor de los casos, solo tendrá que lidiar con una bisagra de computadora portátil desgastada o una grieta en la carcasa. Pero si su computadora portátil tiene un disco duro giratorio tradicional en lugar de un SSD , sacudir o sacudir la computadora, especialmente si la unidad está activa en ese momento, incluso puede causar que su cabeza se disloque o toque la superficie del disco. No es común, pero si eso sucede, tendrá un mal día, especialmente si no ha realizado una copia de seguridad de sus datos . Su computadora portátil es una propiedad costosa: trátela como tal.

Descargando constantemente su batería



El hecho de que la batería de su computadora portátil comience con «ocho horas de duración de la batería» no significa que permanecerá así para siempre. Las baterías se degradan con el tiempo: puede obtener ocho horas con una carga completa cuando la compra por primera vez, pero después de unos años, eso puede degradarse a seis o siete horas. No se puede escapar de esta disminución, pero puede estar degradando más rápido de lo necesario si siempre ejecuta su computadora portátil al 0 por ciento. Para prolongar la salud a largo plazo de la batería, es mejor realizar descargas poco profundas y recargarla con frecuencia . No se preocupe demasiado por esto, por supuesto, si está en un avión y necesita trabajar, una descarga ocasional no matará su batería, pero con el tiempo, es mejor errar por el lado de la carga regularmente que correr hacia abajo para vaciarlo.

Sin tener en cuenta la seguridad eléctrica

Su PC consume una cantidad considerable de energía, y es susceptible a daños por sobretensiones: pequeños aumentos temporales de voltaje que llegan a través de la línea de alimentación. Esto puede suceder después de cortes de energía, después de encender otro dispositivo de alta potencia en su hogar, o podría provenir de una red eléctrica poco confiable en su ciudad. La fuente de alimentación dentro de su PC incluye alguna protección básica contra sobretensiones, pero obtendrá una protección más duradera de un protector contra sobretensiones dedicado .

Tenga en cuenta que esto es diferente de una regleta de alimentación, que proporciona múltiples salidas sin protección contra sobretensiones. Asegúrese de reemplazarlo cada tres o cinco años, ya que esa protección se desgasta con el tiempo; si la suya es vieja, existe una buena posibilidad de que ofrezca cero protección.

Tenga en cuenta que el protector contra sobretensiones no protegerá contra picos de alto voltaje (como los rayos), pero puede protegerlo contra sobretensiones más pequeñas y extender la vida útil de su PC. Si tiene algunos dólares más para gastar, es posible que incluso desee obtener una fuente de alimentación ininterrumpida (UPS), que contiene una batería de respaldo que evita que su PC se apague y pierda datos durante un apagón repentino.

Por último, las computadoras portátiles requieren un poco más de cuidado debido a su portabilidad. Si bien el cable de alimentación de una computadora de escritorio puede permanecer estacionario durante años a la vez, el cable de su computadora portátil lo acompaña a todas partes, sujeto a torceduras, tirones fuertes de la pared y otros malos manejos. Esto no solo puede hacer que el cable no sea confiable, sino que puede representar un riesgo de incendio, por lo que siempre debe sacar el cargador de la pared del enchufe, no el cable, y no lo enrolle demasiado.

Perder el tiempo en mantenimiento innecesario

En los días de Windows XP, cuando el hardware era limitado y las computadoras eran lentas, el mantenimiento de la PC puede haber hecho una diferencia. Pero en estos días, eliminar archivos no utilizados y temporales es poco probable que le brinde un aumento notable de la velocidad. Muchas utilidades de «PC Cleaning» son estafas destinadas a asustarlo para que compre su producto, y las gratuitas y menos fraudulentas siguen siendo innecesarias la mayor parte del tiempo.

Además, ciertos tipos de «mantenimiento» en realidad pueden ser dañinos. Los limpiadores de registro casi no proporcionan ningún beneficio, pero si eliminan una entrada de registro que realmente necesita, pueden causar problemas. Del mismo modo, estas nuevas aplicaciones de «privacidad» que afirman que Windows 10 deja de «espiarlo» pueden romper ciertas funciones sin que sepa por qué. Internet está lleno de personas confundidas acerca de por qué algo dejó de funcionar, solo para descubrir que es culpa de una de estas herramientas. Es mejor que revises la configuración de Windows 10, aprendas lo que hacen y los ajustes tú mismo.

Si desea limpiar su disco duro , use la utilidad integrada de limpieza de disco de Windows y elimine cualquier película, música y otros archivos que no esté usando. Y si su computadora funciona insoportablemente lenta, intente eliminar los programas de inicio o reiniciar su PC; si eso no funciona, probablemente sea hora de actualizar su hardware.

Navegar por la Web sin protección

Contrariamente a la creencia popular, el «sentido común», aunque es muy valioso, no debería ser su única protección contra malware . Incluso los sitios legítimos pueden infectarse con malware, transmitirle esos problemas y navegar con cuidado no lo salvará. Necesitas usar antivirus en tu computadora.

Afortunadamente, la función incorporada de Windows Defender de Microsoft se ha vuelto bastante buena, después de algunos años de calificaciones inferiores. Solo déjalo y deja que haga su trabajo. Sin embargo, si desea una protección adicional, Malwarebytes Anti-Malware es un poco más agresivo con su protección, y descubrí que atrapa muchas cosas que Chrome y Windows Defender pierden. La versión gratuita es buena si solo desea ejecutar un escaneo ocasional, pero la versión paga incluye características anti-exploits que siempre se ejecutan y que bloquean los sitios potencialmente dañinos antes de que lleguen a su pantalla. Cuando se usa junto con un antivirus tradicional como Windows Defender, estará bastante seguro de la protección.

Además de eso, todavía se aplican otras prácticas de seguridad básicas: mantenga su software actualizado (tanto Windows como los programas que usa), use un buen administrador de contraseñas y aprenda a detectar estafas de phishing . Puede parecer trivial, pero un mal malware o ransomware puede causarle mucho daño.