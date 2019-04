Dimitri Conejo: Abandonado por sus padres y ateo. Ahora social media manager católico

Se basa en el “Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen” escrito por San Luis de Montfort. Permite recibir correos electrónicos durante 33 días para preparar la consagración.

(romereports.com).- Dimitri Conejo es el fundador de los sitios web Cathopic y MaterCoeli.com. Este último enseña la devoción de consagrarse a la Virgen.

A Dimitri se le ocurrió la idea de esta web cuando su novia recibió textos para la consagración a través de su teléfono.

DIMITRI CONEJO

Fundador, MaterCoeli.com

“Cuando yo la acompañaba e íbamos a Misa ella esperaba que por WhatsApp unas amigas le enviaran el contenido de ese día y ahí se me ocurrió la idea de decir: ‘Bueno, esto se puede automatizar y abrir la posibilidad a todas las personas del mundo a poder consagrarse a la Virgen’”.

La historia de Dimitri no es sencilla. Originario de Rusia, fue abandonado por sus padres junto a su hermana pequeña, de la que tuvo que hacerse cargo.

Al principio no creía en Dios y se esforzaba en demostrar que en realidad no existía. Todo cambió cuando decidió quitarse la vida.

DIMITRI CONEJO

Fundador, MaterCoeli.com

“Agarré una navaja y me quise suicidar porque pensé que toda mi vida ya no merecía la pena. Entonces, en ese momento se me ocurrió decir “Dios, ¿por qué estás en silencio conmigo?”. Y en ese momento llaman al teléfono y era una amiga y me dijo: “Oye, te invito a un cursillo de cristiandad”. Entonces tiro la navaja , empiezo a reírme porque me di cuenta, comprendí que estuve a punto de entregar mi vida al demonio directamente”.

A través de la oración aprendió a perdonar, especialmente a sus padres. A pesar de todo el sufrimiento que le causaron, se dio cuenta de que a ellos les debía amor y respeto porque le han dado la vida.

Dimitri y su hermana fueron adoptados por unos españoles. A ellos les agradece la disciplina que le inculcaron. Le ayudó a madurar y a superar las dificultades.

DIMITRI CONEJO

Fundador, MaterCoeli.com

“Tomaban una decisión juntos y me decían juntos la decisión que habían tomado. Entonces: yo me podía “pegar” con uno pero con dos a la vez era imposible”.

Dice que es importante que los padres colaboren y tomen decisiones juntos al educar a sus hijos porque ayuda a mantener la unidad de la familia.

El testimonio de Dimitri ha ayudado a otros que luchan por encontrar a Dios en sus vidas. Espera que más gente descubra que Dios quiere a todos.