Solidariedade: Um tablet para combater a solidão no Alentejo

Programa «Humanamente Ativos», da Cáritas de Beja, leva terapeuta à casa dos idosos

(agencia.ecclesia.pt).-A Cáritas Diocesana de Beja está a recorrer às novas tecnologias para responder às limitações impostas pela pandemia, que afastou os utentes do serviço de apoio domiciliário.

“Como não podem sair de casa, existe uma terapeuta ocupacional que vai a casa de 30 utentes no total e desenvolve um conjunto de atividades”, explica à Agência ECCLESIA Mariana Côco, diretora do serviço de apoio domiciliário.

Perante a sala de cadeiras vazias, os responsáveis da instituição católica procuraram alternativas para as diversas atividades que trabalhavam a estimulação física e mental, com o projeto “Humanamente Ativos”.

Depois de uma candidatura da Cáritas ao programa ‘Cuida’ da Fundação Calouste Gulbenkian, em parceria com o Instituto da Segurança Social, a iniciativa vem permitir o trabalho com idosos no domicílio, com o auxílio da tecnologia.

“Temos um Tablet que está em casa do utente e que lhe permite fazer jogos didáticos, falar com os familiares e estimular o raciocínio” refere Mariana Côco.

José Francisco Carrega dependia da sua cadeira de rodas elétrica para sair de casa, mas a pandemia já nem isso lhe permite; agora recebe as visitas da terapeuta Sara, que lhe trazem outra alegria aos dias.

“É boa pessoa, muito amável e ensina bem” refere, ao falar do trabalho que estava a desenvolver.

Estava aqui a resolver uns exercícios no tablet, eu ainda estou muito bom da minha cabeça e faço isto sem dificuldade”, acrescenta.

Sara Silvério destaca a experiência inovadora e os resultados que gera juntos dos mais idosos.

“Foi a primeira vez que usei um Tablet como método de intervenção individual. O vir a casa torna a interação muito mais eficaz e pessoal”, afirma.

A terapeuta acompanha também Manuela Guerreiro, que vive só, numa outra zona da cidade.

“Gosto muito dela, até já fizemos bolos as duas” diz Manuela Guerreiro, que reconhece o valor dos exercícios que faz com o Tablet.

“Tenho melhorado muito, já nem preciso de tanta medicação”, observa.

A proximidade e os afetos como forma de combater o isolamento e a solidão são parte da preocupação da Cáritas de Beja no combate à pobreza, nas suas diversas formas e rostos.

