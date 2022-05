Sor Marta, la novicia que evangeliza en las redes sociales

(abc.es).-Marta González Cambronero llegó al monasterio leonés de Santa Cruz de Sahagún desde Ciudad Real, su tierra natal, hace ya ocho años con un fin: convertirse en hermana benedictina de esta comunidad religiosa. Llegó con vocación, pero también con un ordenador debajo del brazo que le ha servido para ser la monja más popular de las redes sociales.

Su historia se remonta diez años atrás, cuando un viaje con su familia al monasterio benedictino de Leyre, en Navarra, cambió su vida por completo. «Era un lugar que me daba mucha paz y yo quería algo así para mí. Compré la ‘Regla de san Benito’, un libro muy pequeño escrito en masculino que regía la vida de los monjes benedictinos.

Me gustó tanto que pensé: ‘¿Igual estoy llamada a una vida benedictina?’», explica esta joven de 26 años.

Estudiaba bachillerato en los Salesianos de Ciudad Real cuando comenzó su «idilio» con la orden de san Benito. «Empecé a buscar monasterios de monjas benedictinas en España hasta que un día, cansada de tanta búsqueda, pensé: ‘Voy a poner benedictinas en España y al primero que salga le escribo’», recuerda sor Marta.

Google eligió su destino

El monasterio de Santa Cruz de Sahagún fue el primero que apareció en su búsqueda por internet y, a partir de aquel momento, empezó a intercambiar correos con la madre superiora, y que más tarde se materializaron en visitas al convento.

Fue una decisión muy meditaba -recuerda-, en la que en todo momento contó con el apoyo de sus padres, Teresa y Casimiro, cristianos practicantes. «Cuando les dí la noticia se sorprendieron, pero luego me apoyaron. Me compraron el libro ‘Qué hace una chica como tú en un sitio como éste’, sobre testimonios de monjas y, me dijeron que, si eso era lo que me hacía feliz, pues adelante».

Con 18 años ingresó como postulante y hoy esta novicia, a la que le queda un año para convertirse en monja, reconoce ser «muy feliz» en este convento, donde es la benjamina de un grupo de siete hermanas.

La vida de estas benedictinas se rige por una gran disciplina. Se levantan a las seis de la mañana y los maitines, laudes y eucaristía ocupan una gran parte de su jornada diaria. Aún así, tienen tiempo para sus estudios y para la elaboración de productos de cosmética natural: jabones, cremas, labiales.., además de dulces, pulseras de tela o velas adornadas. Todos los venden a través de su tienda ‘online’, y es una importante vía de financiación para el mantenimiento de este convento fundado en el siglo XVI.

Sor Marta compagina sus quehaceres en el convento con sus estudios de Ciencias Religiosas en la Universidad de Burgos, sus clases de piano en la escuela municipal de Sahagún y sus clases de catequesis a jóvenes del pueblo. Lo cuenta una joven que, de no haber sido monja, hubiese seguido los pasos de su madre como trabajadora social.

Las redes sociales

Sin embargo, lo que le ha catapultado a la fama no son sus buenos quehaceres con la repostería, sino su afición por las redes sociales. Sor Marta se ha convertido, sin quererlo, en uno de los rostros más conocidos en internet. Tiene perfiles en Twitter, Facebook, Instagram y Youtube, donde su canal ‘Sor Marta, joven, monja y youtuber’, está sumando seguidores cada día. Abierto hace algo más de tres años para difundir el evangelio y acercar la religión a los más jóvenes, alcanza los 11.500 suscriptores.

Este canal «me permite dar a conocer una imagen fresca de la Iglesia y romper con los mitos que existen en torno a la vida religiosa», señala la mayor de tres hermanos.

Sor Marta responde preguntas a sus seguidores en Tik Tok – ABC

Alimenta su canal con pequeñas reflexiones de dos minutos del evangelio y, cada 15 días, sube vídeos más largos sobre cualquier tema relacionado con la vida monástica. «Hago vídeos sobre la confesión, reflexión, preguntas de fe, oración, cuál es el proceso para ser monja, cómo llevar la enfermedad y, ahora, estoy preparando uno sobre la humildad», detalla.

Sin embargo, donde se ha convertido en toda una revolución es en la red social TikTok. La curiosidad de los usuarios por conocerla y sus razones para escoger este estilo de vida ha llevado a que le lleguen infinidad de preguntas. En mes y medio, ha conseguido alcanzar los 13.000 seguidores.

En el caso de Sor Marta, está claro que el recogimiento y el silencio del convento no están reñidos con el bullicio de las redes sociales.