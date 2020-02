¿Sufre de agotamiento tecnológico?

(HP.com).- En el mes de mayo, la Organización Mundial de la Salud definió al término agotamiento como un diagnóstico legítimo, que está caracterizado por tres indicadores: “sensación de disminución de energía o cansancio; mayor alejamiento mental con respecto al trabajo o sentimiento negativo o cinismo con respecto al trabajo; y menor eficiencia profesional”. Es un problema particularmente grande en el sector tecnológico: Una encuesta realizada a 30 empresas tecnológicas grandes demostró que entre el 40 y 70 por ciento de los empleados informó cierto nivel de agotamiento. Cuando existe un índice de nivel de agotamiento del 40 por ciento, entonces esta situación requiere de atención inmediata. Muchas empresas estadounidenses, y en particular aquellas que recién están empezando y están orientadas a la tecnología, intentan abordar este problema con programas de bienestar que realmente no llegan al centro del problema. Las oficinas alegres y coloridas y los magníficos beneficios son buenos, pero el agua gasificada en el refrigerador, las membresías gratuitas de gimnasios y yoga en el lugar de trabajo no van a ayudar a aquellos empleados que se sienten que están saturados de trabajo y no son valorados. De hecho, un estudio llevado a cabo el año pasado en Illinois demostró que los empleados saludables son los que más aprovechan los beneficios de bienestar. Además, el agotamiento puede estar compuesto por cualquier otro problema de salud mental no visible con los que los trabajadores están luchando. Y, aunque la gran mayoría de las empresas estadounidenses ahora ofrecen programas de asistencia para empleados, solo aproximadamente el 7 por ciento de los trabajadores los usan. Entonces, ¿qué hace su empresa para asistir a aquellos empleados que sufren de agotamiento o algún otro problema de salud mental? A continuación, encontrará cuatro pasos para empezar.

Cambios estructurales centrales

Los tres factores principales que contribuyen al agotamiento son remuneración injusta (41 por ciento), carga de trabajo irrazonable (32 por ciento) y demasiadas horas extras (32 por ciento). Estos problemas son difíciles de solucionar, pero, en el largo plazo, son esenciales para lograr la felicidad y retención de los empleados.

Aceptación y respaldo en el lugar de trabajo

Poder hablar sobre el estrés y el agotamiento (como también sobre problemas de salud mental en general) en el lugar de trabajo de manera abierta y regular contribuirá a lograr su desestigmatización.

Beneficios de salud fuera de la red de proveedores de atención médica

¿El plan de seguro médico de su empresa tiene un deducible elevado fuera de la red de proveedores de atención médica? La mayoría de los psicólogos y psiquiatras se encuentran fuera de la red de proveedores de atención médica y estos deducibles pueden representar una dificultad financiera tan grande que las personas evitan buscar ayuda. Fíjese si el equipo de RR. HH. responsable de los beneficios puede reducir ese deducible. Luego, explique a sus empleados por qué será más fácil para ellos ver a terapeuta si lo necesitan.

Licencia paga por enfermedad y discapacidad a corto plazo

Algunas veces, el agotamiento u otros problemas mentales inesperados pueden requerir un reinicio total, que incluye tiempo alejado de la oficina. Si los empleados saben que no perderán el sueldo y que su trabajo no estará en riesgo si se alejan temporalmente de la oficina, es más probable que busquen la ayuda que necesitan. Si sufre de agotamiento y no está en condiciones de realizar cambios radicales en toda la empresa, aquí encontrará algunas aplicaciones útiles que puede usar por su cuenta: