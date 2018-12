Tecnología y fe. ¿Realmente el hombre digital no está atento al espíritu?

(avvenire.it).-Internet no es como la red de agua, o la de gas. No es una colección de cables, cables, tabletas, teléfonos celulares y computadoras. Sería erróneo identificar la realidad y la experiencia de Internet con la infraestructura tecnológica que lo hace posible. La Red de hoy es, sobre todo en movimiento, un contexto existencial en el que uno está en contacto con amigos que viven lejos, se recibe información, se compran cosas , se comparten intereses e ideas: es un tejido conectivo de experiencias humanas. Uno de mis estudiantes africanos en la Universidad Gregoriana me dijo una vez: “Amo mi computadora porque todos mis amigos están dentro de mi computadora”. Las tecnologías de la comunicación, por lo tanto, ayudan a definir una manera de habitar el mundo y organizarlo, guiando e inspirando el comportamiento individual, familiar y social .

Benedicto XVI escribió : “El entorno digital no es un mundo paralelo o puramente virtual, sino que forma parte de la realidad cotidiana de muchas personas, especialmente las más jóvenes”. Además, Gaudium et Spes ya había hablado de un impacto preciso de la tecnología en el modus cogitandi del hombre. En general, los “inventos técnicos” son relevantes porque “se refieren al espíritu del hombre” ( Inter mirifica ). San Pablo VIen uno de sus discursos de 1964, reiteró que “el cerebro mecánico viene en ayuda del cerebro espiritual”.

El hombre tecnológico es, por lo tanto, el mismo hombre espiritual. La cultura del ciberespacio plantea nuevos desafíos a nuestra capacidad para formular y escuchar un lenguaje simbólico que habla de la posibilidad y los signos de trascendencia en nuestras vidas. Nuestra vida también vive en el entorno digital. Por eso nuestra vida de fe es también ahora. ¿Cuáles son los principales retos que somos y se enfrentarán a la luz de estas consideraciones? Entre los muchos posibles podemos identificar al menos dos fundamentales en mi opinión. La primera es sin duda relacionada con el hecho de que el entorno digital de hoy la naturaleza de una red social: emergen las relaciones. Si las neuronas están conectadas en nuestro cerebro, nuestros cerebros, nuestras capacidades culturales, espirituales y relacionales están conectadas a Internet. Por lo tanto, comunicarse ya no significa transmitir un contenido, sino compartirlo. Aquí hay una pregunta que podríamos llamar radical: ¿simplemente multiplicar las conexiones para desarrollar el entendimiento mutuo entre las personas y las relaciones de comunión? Estar conectado no significa automáticamente estar en una relación.

La comunidad no es automáticamente comunidad. La conexión por sí sola no es suficiente para hacer de la Red un lugar donde los humanos puedan compartir plenamente porque la comunión no es un “producto” de la comunicación. La Iglesia en el entorno digital, por lo tanto, no se llama una “transmisión” de contenido religioso, sino un “intercambio” del Evangelio en una sociedad compleja donde la comprensión de la realidad se ve comprometida por noticias falsas, manipulación y la dominación del consenso. Sin embargo, la necesidad de una mayor participación surge de la Red: todos pueden expresarse. Si esto es verdad en la dimensión política y civil, no lo es menos en la dimensión eclesial. Es esencial que no sea manejado por la lógica del algoritmo. El segundo gran desafío es la capacidad de entender cómo se llamaba una vez, ¡y con razón! – La “vida interior” .

La vida espiritual del hombre contemporáneo está ciertamente conmovida por el mundo en el que las personas descubren y viven las dinámicas de la red, que son interactivas e inmersivas. El hombre que tiene un cierto hábito de experiencia en Internet, de hecho, parece más dispuesto a interactuar que a la internalización. Y, en general, “interioridad” es sinónimo de profundidad, mientras que “interactividad” a menudo es sinónimo de superficialidad. Hace algún tiempo, Alessandro Baricco hizo una lista: la superficie en lugar de la profundidad, la velocidad en lugar del reflejo, las secuencias en lugar del análisis, el oleaje en lugar de la profundización, la comunicación en lugar de la expresión, la multitarea en su lugar. de especialización. ¿Seremos condenados, entonces, a la superficialidad? ¿Es posible combinar profundidad e interactividad?