Tic, tic, tic! ¿Qué sucede con las fotos de nuestros hijos en línea? Internet no olvida

Algunos niños comienzan en línea antes de que nazcan físicamente. El niño promedio de 10 años ahora tiene 700 fotos disponibles en Internet… Padres, recuerden que cualquier cosa que encuentren en línea, se queda allí.

(pl.aleteia.org).- ¡Garrapata! Los primeros pasos del niño. ¡Garrapata! Mi hijo y todo lo que lo rodea está salpicado de sopa de remolacha. Cyk, ciclo, ciclo: la actuación de mi hija en un teatro de jardín de infantes. Pedaleo – armageddon en la cocina después de jugar a los indios. Ahora solo dos golpes de pulgar: compartidos. Compartido.

Compartir en polaco

El término sharenting es una combinación de las palabras inglesas share -share y parenting – parenthood . Significa compartir contenido relacionado con los niños en las redes sociales. Pero también puede significar (especialmente cuando ocurre bajo el segundo nombre, oversharenting ) compartir irreflexiva y excesivamente la imagen de los niños.

Según el informe «Compartir en polaco, o cuántos niños cayeron en línea», el 40 % de los padres polacos comparte la vida de sus hijos con otros usuarios de las redes sociales . Publican una media de 6 fotos y 2 vídeos al mes, o 72 fotos y 24 vídeos al año.

Por lo tanto, el niño promedio de 10 años «tiene» un cuerpo sustancial de 700 fotos disponibles en Internet.

Lo que nos gusta mostrar en las fotos.

¿En qué momentos nos morimos por mostrar nuestros tesoros al mundo?

Sobre todo, nos gusta presumir de eventos y ocasiones especiales , por ejemplo, el cumpleaños de un niño. Su éxito, digamos, ganar una competencia de natación. Pero no solo.

– A veces son fotos de la vida cotidiana ordinaria , aunque luego me pregunto: ¿y a quién le interesa realmente…? Aparte de mi madre, porque para ella cuantas más fotos de nietos, mejor -dice Ola, madre de tres.

Desafortunadamente, algunos padres no conocen la moderación en la cantidad y… calidad del contenido. Por tanto, existe el riesgo de que, navegando en Instagram durante el desayuno, nos encontremos con una foto del primer orinal que hizo la hija de un amigo del instituto.

tatuaje digital

Según un estudio estadounidense, la edad promedio del «nacimiento digital» de un niño es de 6 meses , porque algunos niños comienzan a existir en línea antes de nacer físicamente … Podemos verlos en imágenes de ultrasonido publicadas por sus padres.

Cuando se trata del alcance en línea, solo el 20% de los padres polacos limitan la visibilidad de los materiales en su perfil . El resto comparte contenido con grupos de amigos y desconocidos de 200 o más. Por lo tanto, el «tatuaje digital» de un niño puede tener una amplia dimensión.

La mitad de los padres cree que los padres deciden sobre la privacidad de sus hijos . Por un lado, tienen razón: según la ley polaca, tienen su imagen hasta que el niño alcanza la mayoría de edad. Sin embargo, también están obligados a actuar siempre en beneficio y bien del niño.

Poca gente piensa en pedir permiso a sus hijos para publicar una foto. Agata, madre de dos hijos, admite: – Una vez le pregunté a mi hijo mayor si podía compartir su foto en algún lado. Estuvo de acuerdo, pero creo que el niño de 7 años no es exactamente kuma…

Intercambio

El dicho africano «Se necesita un pueblo entero para criar a un niño» también se ajusta a la realidad polaca. De hecho, sería duro y triste no compartir la experiencia de crianza con los demás. ¿Y quién tiene todo el pueblo a su disposición hoy? Grandes ciudades, emigración, anonimato. Las familias multigeneracionales conviven sólo en la literatura.

Esta carencia es reemplazada por la aldea global: Internet. Gracias a esto, puedo compartir la foto alegre de mi hija con mi hermana que vive en otro país o comentar con otras madres en el grupo de Facebook el sarpullido con el que mi hijo amaneció hoy.

– Creo que compartir fotos puede ser un poco como una «ventana al mundo»: estás con un niño pequeño en el día de la marmota, y las redes sociales nos brindan un sustituto para interactuar con este mundo exterior. Te dejan escuchar, » Oye, yo también tengo eso, estamos en el mismo club «, es decir, pertenencia. Y además, las vistas y los me gusta mejoran tu bienestar por un tiempo, es una » apreciación instantánea » – admite Ola, madre de tres hijos.

Consecuencias, es decir, trampas para pedófilos y trastornos de identidad infantil

Hasta el 80% de los padres que publican contenidos relacionados con sus hijos en Internet tienen una opinión positiva o neutral al respecto.

Por otro lado, aquellos que optan por no hacerlo suelen saber por qué. – No publico fotos de mi hija en las redes sociales, porque primero que nada, no quiero que Facebook las use. Incluso me resistía a enviarlos por Messenger, pero resulta que lo hago – dice Magda, madre de una niña de un año.

Agata agrega: – Me adhiero al principio de que cuantos menos niños veas, mejor. Razón número uno: seguridad. Robar la foto de un niño con propósitos espantosos es fácil .

De hecho, cualquier persona puede copiar una foto o un video públicos y usarlos de cualquier manera. Comparte con todos tus amigos. Que sea un meme divertido. Y, lo que es más aterrador, según los expertos, hasta la mitad del material recopilado por los pedófilos proviene de las redes sociales.

Otro aspecto es la reacción del niño al contenido que publicamos, hoy o dentro de unos años. – Me pongo en el lugar de mi hijo y no creo que me gustaría que mis fotos, que sé de álbumes familiares, se publicaran en Internet en mi infancia – dice Magda.

La psicóloga Anna Borkowska advierte: “ Cada persona debería poder crear su propia identidad e imagen, también en el mundo digital . Para los niños cuyas vidas han sido excesivamente documentadas en línea por sus padres, este proceso puede verse seriamente afectado».

Un ejemplo extremo son los padres troll . La crianza de los trolls se trata de publicar contenido seudodivertido en sitios web populares (TikTok, YouTube) que realmente compromete al niño, como el popular desafío de verter agua fría sobre los niños pequeños por sorpresa. Brrr…

Padre, use el sentido común

¿Deberíamos estar consternados entonces? Ciertamente… con la cabeza. Anna Borkowska nos aconseja considerar antes de subir una foto si el contenido es seguro para nuestro hijo, si nos gustaría que alguien publicara material similar sobre nosotros o si controlamos quién puede tener acceso a él.

¿Una foto inocente de un bebé semidesnudo de unas vacaciones en Creta? Nunca publiques fotos de niños desnudos o semidesnudos . Además, no publique contenido que algún día pueda exponer al niño a críticas o burlas , por ejemplo, sentarse en el orinal o hacer un desastre en la habitación de un adolescente.

Además, vale la pena activar la configuración de privacidad en el perfil creado en las redes sociales . Es mejor que un grupo realmente pequeño de personas tenga acceso a materiales sobre el niño.

Y la mejor prueba de fuego será la siguiente visualización: imagina que llegas a una entrevista de trabajo y un posible futuro jefe saca de un cajón tu currículum y… un álbum con las fotos de tu infancia. Y luego considere hacer clic en «Publicar».

Fuentes: Sharenting en polaco, o ¿cuántos niños cayeron en línea? El primer informe en Polonia sobre la imagen de los niños en Internet, encargado por Clue PR ; 2019.