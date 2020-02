TikTok, el referente de los adolescentes

Un nuevo referente

(pmaria.e).-(El lugar del éxito de los adolescentes, TikTok. Donde no solo bailan o replican sus canciones preferidas, sino donde -sobre todo- muestran su vida cotidiana, sus valores y sus enfados con la vida: con sus padres, sus profesores, sus compañeros y la sociedad, pero eso sí, todo siempre con humor. Es la red donde se desahogan, se retan, replican escenas domésticas y colegiales, y pasan horas y horas entretenidos, aunque sus tutores se crean que están estudiando. Algunos, incluso, graban siempre en una mesa acompañados de sus apuntes de clase. En definitiva, es la red social ideal para conocer a la generación Z.

Si alguno de ellos me leyera, ya estarían grabando un vídeo, me lo puedo imaginar. ¿Para qué diantres le interesa a un educador o catequista cotillear sus vidas en TikTok? Se me ocurren muchas razones. Pero las dos más importantes: para conocer quiénes son sus referentes y para conectar mejor con ellos. Si quieres entenderte con un chino, aprende chino. Si quieres conectar con un adolescente, conoce su lenguaje, sus intereses y sus referentes. TikTok es el lugar ideal para ver la vida desde el punto de vista de ellos, etc. ¡Son tus destinatarios! Te sorprenderá su espontaneidad, su creatividad y la frescura que tienen. ¿Por qué no usar el estilo TikTok en clase o en catequesis?

Los 60 tiktokers españoles más famosos los encuentras aquí, pero estos son artistas del playback. Lo que te aconsejo es que eches un rato a TikTok en la zona “Para ti”, es el lugar de los destacados donde todos aspiran a estar.

¿Cómo ha surgido TikTok?

TikTok antes fue musical.ly, la red donde la gente hacía playback a canciones mediante vídeos divertidos. En 2018, fue comprada por una empresa china llamada ByteDance que la unió a la que ellos ya tenían, Douyin, renombrándola como TikTok. Actualmente es la red más descargada, incluso más que Facebook, Instagram o Twitter.