Twitter presenta la función de fleets que desaparecen

(msn.com).- Twitter lanzó el martes una nueva función que permite a los usuarios publicar tweets temporales, o flotas, en su perfil. Las publicaciones desaparecen después de 24 horas, similar a la función «Historias» en Instagram y Snapchat.

Karissa Bell, editora sénior de Engadget que cubre las redes sociales, dice que una de las razones por las que Twitter querría presentar Fleets es para abordar el contingente comparativamente grande de usuarios de Twitter que rara vez publican en la plataforma, o que no publican nada.

Un informe de 2019 del Pew Research Center encuentra que la mayoría de los usuarios rara vez tuitean, y que el 10% de los usuarios más activos de Twitter son responsables del 80% de todos los tuits en los EE. UU.

Twitter dijo que algunos usuarios han informado que twittear es «incómodo porque se siente tan público, tan permanente, y como si hubiera mucha presión para acumular Retweets y Me gusta», dijo en un comunicado. La compañía llama a las flotas una «forma de menor presión» para que los usuarios publiquen en la plataforma.

«Simplemente se ha convertido en un nuevo paradigma de cómo se espera que las personas publiquen en las redes sociales», dijo Bell.

Escuche el informe Alex Stone de ABC News Radio sobre los tweets fugaces de Twitter:

(twitter.com).- Fleets te ofrece la posibilidad de usar e interactuar con Twitter de una manera completamente nueva, en el momento preciso. Fleets te permiten compartir ideas momentáneas o transitorias, que después de 24 horas, desaparecerán de la vista. Comparte en el momento opiniones personales con tus seguidores, sin reacciones públicas. Los autores de los Fleets pueden saber quién ve sus Fleets, incluidas las cuentas con Tweets protegidos; para ello, deben hacer clic en sus Fleets y pulsar la función Visto por en la parte inferior.

Nota: Cuando veas el Fleet de otro usuario, el autor del Fleet podrá saber que lo viste mediante la función Visto por, incluso aunque tu cuenta tenga los Tweets protegidos.

Además, ten en cuenta que mantenemos una copia de todos los Fleets enviados durante un tiempo limitado después de que caduquen o se eliminen; hacemos esto para control de cumplimiento de los Fleets que no acaten nuestras reglas. Si se determina que un Fleet incumple las reglas, podemos extender el tiempo que mantenemos una copia para permitir que las personas tengan la oportunidad de apelar el incumplimiento si consideran que se trata de un error.

That thing you didn’t Tweet but wanted to but didn’t but got so close but then were like nah.



We have a place for that now—Fleets!



Rolling out to everyone starting today. pic.twitter.com/auQAHXZMfH