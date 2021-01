Twitter reactiva cuenta de sacerdote tras casi una semana de censura

(aciprensa.com).-La red social Twitter reactivó este 15 de enero la cuenta del sacerdote Juan Manuel Góngora, párroco del municipio español de Oria con más de 25 mil seguidores en la plataforma, tras casi una semana de censura.

El P. Góngora anunció la decisión de la red social a través de su cuenta, mostrando el mensaje que Twitter le envió.

“Después de analizar tu cuenta en más profundidad, la hemos reactivado, ya que no parece incumplir las Reglas de Twitter. Tu cuenta ya no está suspendida. Agradecemos tu paciencia y lamentamos las molestias ocasionadas”, señaló la plataforma.

Twitter le dijo además al sacerdote que “puede demorar entre 24 y 48 horas para que tus conteos de seguidores y gente que sigues vuelvan a la normalidad”.

El sacerdote agradeció a todos los que expresaron su apoyo tras la censura en la red social.

En diálogo con ACI Prensa, el P. Góngora señaló que Twitter le notificó de una primera sanción por su tuit el sábado 9 de enero, anunciándole que “tenía un bloqueo de 12 horas”.

“El domingo por la tarde, una vez que se me desbloqueó la cuenta, después de realizar las pesquisas necesarias, descubrí una serie de cuentas con signo anticatólico que se dedican a hacer denuncias masivas”, recordó, y las puso al descubierto en su cuenta.

A causa de esta denuncia pública, el domingo 10 de enero Twitter le notificó “que se suspendía la cuenta sine díe (sin plazo definido), con lo cual a lo único que tenía derecho era a un escrito de apelación a través de una página web de Twitter y que esperase pacientemente a que se resolviese el asunto”.

En su escrito a Twitter, dijo el sacerdote español, “di los argumentos necesarios para defender mi cuenta, mi libertad de expresión y que en ningún momento había cometido ninguna infracción de las normas de Twitter ya que no había insultado ni nada”.

La censura de Twitter comenzó cuando respondió una publicación con el tradicional refrán español “cuando seas padre, comerás huevos”, que se puede entender como “cuando seas adulto entenderás” o “cuando seas adulto asumirás la responsabilidad”.

La injusta sanción de la red social llevó a que el hashtag #PaterCensurado encabezara las tendencias de Twitter en España.

El P. Góngora advirtió que las denuncias masivas hechas por los grupos anticatólicos que lograron que Twitter bloquee su cuenta siguen “el modelo de expulsar a los católicos de la vida pública”.

El sacerdote lamentó que las redes sociales, que “nacieron con ese espíritu de ofrecer un canal de diálogo y de espacio para compartir ideas y demás”, en este momento “se están utilizando para todo lo contrario y los medios, los instrumentos, se están transformando en fines en sí mismos, colocándose por encima de las personas, incluso de las legislaciones nacionales”.

“Muchas veces se aduce a que son empresas privadas, pero una empresa privada, en su normativa, o su legislación particular, no puede estar por encima de las constituciones nacionales, no puede coartar la libertad de expresión sin motivo alguno”, dijo.

Frente a la censura en las redes sociales, el P. Góngora alentó a “dar testimonio de nuestra fe, con nuestra palabra, con nuestra obra, y que a pesar de las circunstancias difíciles que estamos viviendo pues siempre con esa esperanza cristiana de sabernos amados por Dios, de que Él nos llama desde el bautismo a la santidad y que tenemos que responder valientemente con la ayuda y la asistencia del Espíritu Santo y la gracia de los sacramentos”.

“Tenemos que dar ese testimonio claro, de no dejarnos llevar por lo cómodo o aquello que no nos va a hacer sufrir en un momento concreto, sino que el mismo ser cristiano lleva incorporado ese sacrificio. No olvidemos que Jesucristo acabó en la cruz, que los primeros santos fueron martirizados, y aunque este ‘martirio’ no sea corporal, en el sentido de acabar con nuestra vida, sí tratan de hacer un martirio social, de desplazarnos, de expulsarnos de la vida pública”.

El sacerdote español subrayó que “tenemos un valioso testimonio en el ejemplo de los santos, y un servidor, como sucesor de sacerdotes que fueron martirizados durante la persecución de la Guerra Civil, cuánto más estamos llamados a dar ese testimonio. Al fin y al cabo es lo que significa martirio en griego, dar testimonio”.