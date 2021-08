Un grito materno

¡Oh humanidad! Si supieras cuanto te amo, te he engendrado desde hace miles de millones de años, te he demostrado mi amor de mil maneras, te he entregado cuanto tengo y cuanto soy, los nativos primigenios me han llamado ancestralmente Madre, pero no todos me han reconocido como tal. En estos miles de millones de años, has explotado todas mis riquezas, mis reservas, todo lo que yo necesito para permanecer viva y de esta manera garantizar tu propia vida. No seas insensata, no te creas poderosa porque dominas algunos conocimientos, reconoce que es más lo que ignoras sobre mi y sobre el universo, que lo que has podido entender hasta ahora.

Los ecologistas y ambientalistas desde hace varias décadas te han advertido sobre el peligro que corres si continuas con esa codicia incontrolable, con esa sed de explotación sin medida, que ya estás sintiendo las consecuencias de mi agonía de madre, que como ser vivo, puedo morir y con mi muerte tu desaparecerás también.

He girado como un punto en el amplio e inmenso universo, preservando el equilibrio de mi vida y la tuya. Pero ahora te ufanas de poder viajar a estaciones espaciales y desde allí observarme cuán pequeña y frágil soy. No olvides que soy tu madre y este grito es una alerta más de las muchas que has recibido estos últimos años. Lo que padeces hoy es consecuencia de tu indiferencia a mi dolor de madre. Oh humanidad conviértete, cambia tus hábitos destructivos causantes de tantas tragedias y muertes. Yo soy madre engendradora de vida y velo por ti, por tu bienestar y felicidad.

Has firmado muchos acuerdos y convenios ambientales que no has cumplido por lo general. Llegó la hora de la reflexión profunda sobre el futuro que nos espera. Confío en tu decisión a favor de la vida…

¡Viva la vida en todas sus manifestaciones y compadécete de este grito materno!

Agosto 2021

CEDAL Comunicación Educativa

https://www.cedal.org.co/

Fuente: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1330090970742647&id=100012252690117