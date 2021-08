Un libro para salvar las redes sociales de la cultura del descarte

(romereports.com).-El periodista brasileño Felipe Domingues participó en el Sínodo sobre los Jóvenes que se hizo en 2018.

Fue uno de los expertos que promovió la reflexión sobre el uso de las redes sociales entre la juventud. Tres años después del Sínodo ha publicado una guía sobre los peligros que conviene considerar a la hora de usar las redes sociales.

El libro se llama Selflessness in the Age of Selfies, que se puede traducir como “Altruismo en la Era de los Selfies”.

FELIPE DOMINGUES

Autor, “Selflessness in the Age of Selfies”

“Me invitaron al Sínodo de los Obispos de 2018. Fue una gran experiencia que me sirvió mucho para la investigación… Lo que hice fue ordenar lo que allí salió, lo que dijieron los jóvenes sobre la cultura del descarte y sobre las redes sociales.

La idea que mas salió fue la de cómo se mete la cultura del descarte que critica el Papa en la mentalidad de las personas.

FELIPE DOMINGUES

Autor, “Selflessness in the Age of Selfies”

“Se empieza interiorizando la convicción de que las cosas no duran y de que el mundo es así. Y esto afecta a las relaciones. Esto es lo que critica el Papa: que también se termina despreciando a las cosas y también a las personas”.

En su libro Domingues propone a los usuarios de las redes sociales que cambien de mentalidad y que eviten fomentar los conflictos y divisiones en Internet.

FELIPE DOMINGUES

Autor, “Selflessness in the Age of Selfies”

“En una cultura de la solidaridad, o lo que yo llamo ‘redes sociales solidarias’, podemos ver de verdad al otro. Podemos ver al que es distinto y dialogar con él… Tenemos que ser capaces de hacerlo, de ver al que es diferente a nosotros y que convive con nosotros en este entorno.”

Por eso Felipe Domingues lanza esta propuesta a los usuarios de redes sociales. En este libro les da claves para hacer de Internet una plaza de encuentro y no de conflicto.