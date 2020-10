¿Una nueva generación de músicos católicos? Conózcalos esta semana en Laudato Si 2020 en Internet

Del domingo 18 de octubre al siguiente domingo 25 de octubre se celebra en Internet, accesible a todo el mundo, el Multifestival Laudato Si’ , con la participación de más de 50 músicos o grupos de músicos católicos de España e Hispanoamérica y las predicaciones de varios sacerdotes, incluyendo el obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla.

Marcelo Olima, argentino afincado en España (en Adra, Almería), profesor de religión en un colegio público, predicador itinerante, músico y padre de familia numerosa, es el gran impulsor del Muntifestival Laudato Si’, que ya ha contado con varias ediciones presenciales en las que numerosos músicos y técnicos han establecido amistad, fraternidad y colaboraciones.

La pandemia no les separa ni paraliza, al contrario, les hace más eficaces en Internet y les une a través de las redes. Parece que está naciendo una nueva generación de músicos que se quieren, animan, apoyan unos a otros y tratan de llegar al público. Marcelo Olima lo explica en un diálogo en profundidad con ReL.

– Laudato Si’, en formato presencial, ¿qué recorrido y frutos ha dado ya?

– Son ya 5 ediciones. Empezó con un concierto evangelizador en la playa de Adra, en la costa de Almería. El párroco, Antonio Cobo, apoyó esta bendita locura. Francisco hablaba de «Iglesia en salida» y nosotros salimos a la playa, con buen sonido. La gente se paraba a ver el concierto, veíamos gitanos y musulmanes que se quedaban hasta el final, que observaban, charlaban… Así que al año siguiente nos lanzamos ya con 2 conciertos y traer un músico católico de América, en aquella edición fue Darwin Lechler, que venía de EEUU.

Marcelo Olima y el padre Antonio Cobo en una edición presencial del festival Laudato Si’

– Pero la siguiente edición ya fue mucho más grande…

– Sí, porque no sólo venían muchos músicos, sino que se traían a toda la familia, con niños y todo, así que ya organizamos talleres de música y espiritualidad, y temas de familia también, y adoraciones, y actividades para niños, ya era un festival de casi una semana. Y sin dejar de hacer evangelización en la calle, con conciertos, también en Almería capital. Y después de ofrecer actividades adaptadas para niños, ahora los propios niños son protagonistas en el Laudato Si’ Kids, con sus propias predicaciones, canciones. Ellos también participan en los conciertos de evangelización. ¡Ya estamos cuidando la siguiente generación! Con los niños de 6 a 10 años mezclamos ritmos modernos, worship, ballenato, de todo, muy cristocéntrico y catequético. Por ejemplo, ya tenemos un tema sobre los mandamientos.

– ¿Cuántos músicos han pasado por los Laudato Si’ presenciales?

– Creo que más de 60 grupos, de los que un 30% creo que son llegados de América. Pero hay que tener en cuenta que hay ya bastantes latinoamericanos instalados en España, como yo mismo, que soy argentino, o venezolanos como Carlos & Carito, Gerson Pérez, Mariana Valongo… Laudato Si’ es como un puente entre los dos continentes.

– ¿Se puede hablar ya de una ‘generación musical Laudato Si'», igual que se habla de generaciones de poetas como la del 27, la del 98? Sería una red de artistas que se conocen, son amigos, se aprecian, ayudan e influyen unos en otros…

– Sin duda, totalmente. Es una nueva generación. En los festivales ya hemos visto como crecían en hermandad. Esta edición por Internet hermana a más de 50 ministerios de España y América. Vemos a músicos nuevos que empiezan ayudados o invitados de la mano de los mas veteranos. Hay muchos proyectos conjuntos. Por ejemplo, en Laudato Si’ Producciones lanzamos «Enamorado del mundo», con 11 músicos de distintas formaciones. Hace unos meses sacamos «Dadles vosotros de comer», otro proyecto conjunto. Internet lo favorece, pero también colaboramos en rodajes y grabaciones presenciales. Recuerdo grabar con Jesús Cabello, en Córdoba, a 40 grados, el tema «Si tengo tu amor». Todo con mucha amistad fraterna en la fe.

– Este año el encuentro es por Internet, a causa de la pandemia…

– Sí, no quisimos hacerlo presencial en agosto, aunque habría sido legal, porque no parecía prudente. En esta edición telemática trabajamos el tema «Hermanos Todos», como la encíclica del Papa. También trabajamos el tema de la esperanza frente a la pandemia y tantas dificultades. Los predicadores hablarán de eso.

– ¿Quiénes son los predicadores que van a poder escucharse esta semana, entre concierto y concierto?

– El obispo Munilla explicará la nueva encíclica del Papa, Fratelli Tutti. Luis Alfonso Zamora, sacerdote misionero del Verbum Dei, amigo de Laudato Si, predicará sobre la esperanza en Cristo. Otros aspectos de ese tema los tratarán Jesús Silva, joven sacerdote youtuber de Madrid (aquí su blog en ReligionEnLibertad) y el padre Andreu Susarte, sacerdote diocesano de Valencia que organiza muchas predicaciones a Medjugore. Él pedirá que el amor de Cristo «se note» en nuestra vida. Tenemos también a José Luis Hernandez Calleja, de la diocesis de Logroño, habitual en nuestros encuentros, que ha sido muy seguido por redes durante el confinamiento. Y el consiliario de la Renovación Carismática en Almería, que es el colombiano Felipe Mendoza Alemán. También está Antonio Cobo, cofundador de nuestra asociación, al que muchos siguen cada tarde en sus comentarios diarios del evangelio.

– Los músicos hacen música contemporánea pero de distintos estilos…

– Sí. Hay muchos grupos de alabanza o praise & worship, pero también tenemos a Not From This World, españoles que hacen rap, a grupos colombianos con ritmos más de merengue, salsa y ballenato, y a muchas voces femeninas reconocidas como Athenas, Kairy Marquez, Celinés, Verónica San Filippo, y también cantantes masculinos, de España y América.

– ¿Qué han hecho los músicos católicos durante el confinamiento?

– ¿Sabes ese meme en que el diablo presume de haber cerrado iglesias pero Cristo le responde que sin embargo Él ha entrado en muchas casas? Muchos músicos se han esforzado en hacer música y servir desde su casa. Para eso, muchos han «espabilado» y han aprendido a usar más y mejor las redes. Si haces un concierto presencial en una parroquia, a lo mejor te vienen decenas o cientos de asistentes, pero si subes un vídeo a Internet tienes decenas de miles de visionados.

»Yo mismo, que solía hacer muchas giras internacionales, este año me he centrado en hacer cosas y vídeos en redes y recibo más testimonios que de forma presencial. Muchos músicos han usado estos meses para adquirir mejores equipos, mejorar su capacidad de usarlos y emitir… Pero, por otra parte, las giras presenciales, los conciertos, son importantes porque incluso si cobras una entrada muy barata ayudan a mantener ese ministerio. Sin giras y conciertos, muchos músicos cristianos y católicos de Estados Unidos, donde hay más tejido comercial, lo están pasando económicamente mal por el confinamiento.

– ¿Ha mejorado el panorama de la música católica de hoy respecto a hace 10, 20 ó 30 años?

– Sí, a pasos agigantados, por la tecnología y la globalización, por Internet. Y también porque los músicos católicos hemos aprendido cosas de los grupos protestantes de música. Por ejemplo, apostar por una fusión entre rock-pop y otros géneros, o por el praise & worship… Cada vez tenemos mejor calidad técnica en sonido e imagen, nos tomamos muy en serio que vídeos y grabaciones sean de buen nivel técnico. Pero aún es caro alquilar un estudio de grabación, grabar con calidad, producir un videoclip bueno... La gente ve el clip en YouTube y no ve el coste y horas que hay detrás. Falta que las entidades católicas apuesten en serio por la música para evangelizar y llegar a la gente.

– ¿Algun católico en Hispanoamerica vive de la musica católica?

– En Hispanoamerica hay bastantes, sobre todo con giras y conciertos, y a algunos les ayuda monetizar desde Internet. En España casi nadie. Si un cantante es también productor y editor y cobra por ello, puede vivir muy austeramente. Pero en España un laico sólo vive hoy de la evangelización si le apoya una gran entidad extranjera que tiene muy claro que ha de pagarle un sueldo.

– ¿Qué pueden hacer las parroquias por la música católica actual?

– Que los párrocos se quiten el miedo y organicen conciertos. Si les preocupa que sea muy laborioso, que lo deleguen en un equipo de laicos organizadores, los hay muy capaces.

» Organizar un concierto es más sencillo de lo que parece, se puede hacer en la parroquia misma. El músico puede traer su equipo de sonido o se puede pactar con un ayuntamiento o asociación que lo presten. La publicidad se hace por redes sociales y en parroquias cercanas y amigas. Varias parroquias pueden colaborar en traer músicos de otras ciudades o regiones. Nuestra experiencia es que el público siempre queda contento. Si cobras entrada, aunque sea poco, puedes cubrir gastos y dar también para Cáritas o las misiones.

» A veces hay laicos muy capaces de organizar cosas así, pero están de brazos cruzados porque algún clérigo no delega en ellos y todo se bloquea.

– ¿Qué pueden hacer los movimientos católicos, que pueden contar con más recursos?

– Pueden generar conciertos, encuentros evangelizadores, y apoyar a sus músicos. Por ejemplo, en España recientemente ha surgido Hakuna, que tiene claro que como movimiento evangelizador para jóvenes debe apostar por la música. Hay que tener clara esa apuesta.

– ¿Y los obispos qué pueden hacer?

– Que entiendan que la nueva evangelización ha de pasar a través de la música, y que confíen y apoyen a la nueva generación de músicos católicos, que están muy bien formados y muy preparados. Hay muchos músicos buenos donde elegir. Lo que está claro es que los obispos no pueden limitarse a hacer «lo de siempre» porque obtendrán los resultados «de siempre», es decir, de los últimos 40 años. Hay que mantener todas aquellas cosas tradicionales que aún funcionan y sumarle cosas nuevas. Al menos, los obispos pueden apoyar las iniciativas y carismas que ya están dando fruto.

– Por último, ¿qué puede hacer el católico de pie, que quizá está confinado en casa con su ordenador o su móvil?

– Que cada uno consuma en Internet la música cristiana que le guste. Puede ser rap, worship, melódica, litúrgica, lo que le guste… Puede usarla en su oración diaria o al ir en coche o al hacer tareas domésticas. Y puede reenviarla y difundirla por las redes. Hay muchos músicos que cobran algo, aunque sea 1 centavo por visionado en YouTube o Spotify: eso ya ayuda. Y que recomienden lo que les guste también a los no creyentes.

» El otro día vino un ateo a mi casa acompañando a un amigo, le pusimos un videoclip de música católica y le gustó la calidad de vídeo y de música. Le ha ido enganchando y quiere ver más. Conozco bastantes sacerdotes que antes tenían miedo a este mundillo y ahora buena parte de su evangelización se centra en apoyar y usar la música.

El festival Laudato Si 2020 empieza a emitirse desde el domingo 18 de octubre a las 18.30h (hora española), con transmisiones se realizarán por la FanPage de Facebook de la Asociación Laudato Si Producciones y el canal de YouTube de Laudato Si Festival , junto con varias radios más de América Latina, retransmitiendo el evento. El canal de YouTube de MaterMundi emitirá en diferido buena parte del contenido.