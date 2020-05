Una pastoral para la post-pandemia

Según la teóloga Assunta Steccanella, el renacimiento de la «Iglesia doméstica» y de la pastoral digital, que tuvo lugar en los días de la pandemia, es una oportunidad para redescubrir el «sacerdocio bautismal», el que pertenece a todo cristiano.

(vaticannews.va).-La pandemia nos hizo experimentar las celebraciones religiosas a través de los nuevos medios de comunicación, pero «esto no es la Iglesia». El ideal de la Iglesia está siempre con el pueblo y los sacramentos. Este riesgo de vivir la comunión eclesial sólo de manera virtual fue subrayado por el Papa Francisco en su homilía en la misa de Santa Marta el pasado 17 de abril. Si bien en muchos países se está iniciando una nueva fase y se está debatiendo la posibilidad de celebrar públicamente la Eucaristía, queda pendiente la cuestión de cuánto nos ha enseñado este paréntesis, que con el «cierre» ha relanzado la pastoral digital y sobre todo la llamada «Iglesia doméstica». Hacemos la pregunta a Assunta Steccanella, profesora de teología pastoral en la Facultad de Teología del Triveneto y catequista de adultos.

R.- Este énfasis del Papa viene después de un período en el que nuestro enfoque de la celebración de los sacramentos y la oración se ha transformado por la urgencia de la realidad. Es cierto que esta situación no es ideal porque la Iglesia es una comunidad de personas que se reúnen, que se encuentran. Debe ser vivido con la conciencia de que es temporal y causado por las circunstancias impensables en las que nos encontramos que nos obligaron a improvisar, haciendo lo mejor posible. Sólo ahora es el momento de empezar a reflexionar sobre esta situación y hacerlo seriamente.

El enfoque virtual no puede ser suficiente para mantener la vida eclesial. Especialmente el evento litúrgico sacramental no es totalmente reproducible…

R.- Esto es absolutamente cierto. Hay una cosa de la que no sabemos lo suficiente y que está tomando forma en lo que está sucediendo. Consideramos los nuevos medios de comunicación simplemente como instrumentos de uso, mientras que en realidad estructuran una especie de nuevo lugar intermedio entre la verdadera realidad y el puro artefacto, la pura representación. Como lugar intermedio, los nuevos medios no son la realidad, aunque la reproduzcan muy bien. Así como no son pura falsedad. Este espacio es absolutamente nuevo y sin precedentes: no estaba allí en la época de Jesús y no estaba allí, con esta fuerza, ni siquiera en la época del Concilio. Se nos presentó con toda su fuerza y poder y debemos aprender a habitarlo, pero nunca puede ser un sustituto del espacio real y la presencia real que los sacramentos implementan.

¿Cree que es una forma de vivir la pastoral que debe integrarse en una verdadera pastoral, la que está hecha de acciones humanas reales?

R.- Creo que sí, pero creo que esto también debe hacerse de una nueva manera. El Concilio nos sugirió la necesidad de escuchar los signos de los tiempos y esta bella imagen me es muy querida porque los signos de los tiempos son espacios en los que es posible proclamar el Evangelio. Esta vez que se está desarrollando ante nosotros abre nuevos espacios, como el espacio virtual, que no se cerrará. No debemos pensar que después de esta emergencia nuestro cuidado pastoral volverá a ser simplemente el cuidado pastoral de antes. Mientras tanto, esta fase será larga. Entonces sabemos que necesitaremos tiempos intermedios para apoyar la oración en varias formas. Pero precisamente por el hecho de que los nuevos medios de comunicación son una nueva realidad será necesario pensar en formas que nos permitan no vivirla como una realidad exclusivamente individualista y cerrada en sí misma, como dijo el Papa Francisco. De lo contrario nos arriesgamos a una forma de «gnosis», por la que participo en mi celebración, la vivo en mí mismo sin una verdadera relación con los demás. Debemos activar todo el potencial de diálogo e intercambio inherente a estos medios. Permítanme darles un ejemplo: las «‘llamadas en conferencia» que se han vuelto tan frecuentes, las reuniones que organizamos en las diversas plataformas digitales, son una expresión de los nuevos medios que permiten la comunicación en dos direcciones. Esto ya es un paso más que simplemente asistir a una misa propuesta a través de la televisión, a veces incluso en diferido, que está aún más cerca del artefacto. Es decir, hay una serie de coordenadas que deben ser tomadas en serio desde el punto de vista tecnológico, sociológico y filosófico. Es necesario poner todo nuestro potencial en acción para pensar en las formas en que los nuevos medios pueden estar presentes en la pastoral del futuro sin pretender que sustituyan a la oración y a la vida de relaciones con la comunidad.

¿Puede este tiempo de privación de las celebraciones eucarísticas públicas ser también una oportunidad para redescubrir el sacerdocio bautismal, y por lo tanto la espiritualidad laica por parte del Pueblo de Dios?

R.- Lo creo porque como pastor me parece que nuestras acciones pastorales, a pesar de muchos intentos en diferentes direcciones, han permanecido durante demasiado tiempo centradas en la figura del presbítero al que se le confiaron todas las tareas relacionadas con la espiritualidad y al que se hacía referencia continuamente. Hoy en día, debido a la imposibilidad de reunirse con el párroco o con el sacerdote que nos sigue espiritualmente, debido a la imposibilidad de participar también en la Eucaristía dominical, todas esas habilidades, esos dones que tenemos como cristianos y que nos permiten ejercer nuestro sacerdocio bautismal han resurgido.

¿A qué se refiere?

R.- La capacidad de celebrar, entre comillas, en la familia y en la propia casa momentos de oración que nos hagan sentir en comunión con nuestros hermanos y hermanas, aunque no estemos físicamente juntos. Este aspecto se hace aún más fuerte si es posible, con estrategias simples, vincularlo a la celebración, tal vez propuesta a través de los nuevos medios de comunicación. Pienso en un sacerdote que durante la celebración eucarística da un mandato a los padres para que bendigan a su familia o para que bendigan el pan que comerán en la mesa. De esta manera en la familia habrá un reflejo, un retorno, de esa acción comunitaria para sentirse en comunión con alguien real que celebra por ti. Se trata de formas y expresiones que se manifiestan de diversas maneras y que deben ser valoradas precisamente porque durante mucho tiempo hemos intentado decir el valor de la oración familiar y ahora tenemos la oportunidad de decirlo experimentándolo.

A la vuelta de la esquina siempre existe el riesgo de que la sacramentalización domine sobre otras formas de evangelización como el Papa Francisco escribió en Evangelii Gaudium …

R.- Hemos reducido todo a la celebración de los sacramentos. Reducir es una palabra fea relacionada con los sacramentos, pero también se puede reducir una hermosa realidad como la de la Eucaristía. Si observamos cómo es la pastoral de nuestras comunidades, vemos que se trata de la celebración de la Eucaristía y la celebración de los sacramentos de la iniciación cristiana que absorben la gran mayoría de la energía. Todo esto con una atención mucho más débil desde el punto de vista cuantitativo al servicio de la Palabra, al servicio de la formación, incluso en algunos casos al servicio de la caridad, mientras que sabemos, como nos recuerda el Papa, que los pobres son teológicamente el «rostro de Cristo» y hay muchos lugares donde podemos descubrir su presencia real. Especialmente ahora que se han multiplicado las situaciones de pobreza y precariedad económica. Así que ser advertido contra la negatividad de una atención exclusiva a la celebración de los sacramentos, para abrir nuestros ojos a la amplitud y la belleza de ser cristiano, podría ser una preciosa lección de este tiempo.