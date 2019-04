Dos mil estudiantes en Roma en la Univ 2019

(vaticannews.va).- Más de dos mil estudiantes están en Roma del 14 al 21 de abril para profundizar en el sentido de la Semana Santa y reflexionar sobre el tema “Getting down to business: The transformative power of work”. El UNIV, que se realiza desde hace 51 años, nació en 1968 bajo el impulso de san Josemaría Escrivá, fundador del Opus Dei.

Como otros años durante la Semana Santa en Roma, estudiantes provenientes de más de cien de universidades de todo el mundo se reúnen en Roma para el UNIV 2019, un encuentro internacional de universitarios que desean transcurrir junto al Papa y en Roma la Semana Santa y la Pascua. Sobre el tema: “Getting down to business: The transformative power of work”, los jóvenes que participan en el encuentro afrontan problemáticas sociales, políticas, económicas y culturales de actualidad en la búsqueda de soluciones válidas que respeten la dignidad humana y los derechos fundamentales de la persona. El miércoles 17 de abril los jóvenes participarán en la audiencia general con el Santo Padre.

El futuro del trabajo configurado por la tecnología de la información

Refiriéndose al tema propuesto este año para la reflexión de los jóvenes, el Presidente del UNIV 2019, Casimir Kouassi, economista de Costa de Marfil, explica: “La tecnología de la información, la evolución de la demografía social y la globalización son algunos de los factores que están configurando el futuro del trabajo, en el que las carreras profesionales de una sola vía están siendo sustituidas por trayectorias profesionales polifacéticas, y donde las capacidades y aptitudes personales, como el pensamiento crítico, la resiliencia, la resolución de problemas y la adopción de decisiones, se valoran cada vez más por encima de los conocimientos técnicos”.

Kouassi dijo además que describiendo los desafíos que se van a afrontar durante el congreso: “Hay que ponerse manos a la obra. El profesional del siglo XXI es serio, dedicado, diligente, creativo, transformador… ¿Qué tipo de desarrollo personal necesita un profesional hoy en día para convertir las necesidades en oportunidades y las vulnerabilidades en fortalezas? ¿Cómo se convierte la profesión en un auténtico servicio a la sociedad? ¿Qué puede aportar una persona que no puede aportar un robot? Los retos son muchos… pero nuestras manos están abiertas a infinitas posibilidades.”

Programa del Univ 2019

El Univ 2019 prevé manifestaciones culturales en varios lugares de Roma: conferencias, coloquios, muestras, mesas redondas con ponentes como Olivia Darby, co-fundadora de Wonder Foundation; Carla de Vanegas, creadora del proyecto “JOVEN360” que ha sido presentado en el Foro Económico Juvenil Mundial para que se replicara en otros países; Kevin Majeres, profesor de la Facultad de Medicina de Harvard, cofundador del sitio OptimalWork; Paloma Cantero, CEO en YouthProAktiv, experta en relaciones internacionales y una de las personalidades destacadas de Europa en Derecho y Política, según la revista Forbes en 2017; y Sharif Younes, cofundador de OptimalWork, que trabajó como ingeniero de software y data scientist en varias startups tecnológicas del área de Boston.

Otra de las actividades es el Forum Incontro Romano, que tiene como tema “lo cotidiano deslumbra” y el Proyecto Innovadores Sociales, un espacio dedicado a la presentación de proyectos de voluntariado y solidaridad de los cuales son protagonistas los estudiantes universitarios.

Los encuentros UNIV nacieron en 1968 bajo la inspiración e impulso de San Josemaría Escrivá, fundador del Opus Dei. En estos 51 años más de 100.000 estudiantes universitarios han participado en el encuentro. Cada año los estudiantes participan en la audiencia con el Papa, siendo este año particularmente significativo, teniendo en cuenta la recién publicada exhortación apostólica del Papa Francisco “Christus Vivit”, fruto del Sínodo sobre los jóvenes celebrado en el pasado mes de octubre.

